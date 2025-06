Piloto Ashley Vargas portaba un geolocalizador en su bolsillo, pero nunca se activó: “Desconocemos por qué”, señala FAP

Fuente: DNews

El comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Carlos Chávez, confirmó este viernes que la alférez Ashley Vargas, desaparecida el pasado 20 de mayo durante un vuelo de instrucción en Pisco (Ica), llevaba un geolocalizador personal en el uniforme. No obstante, el dispositivo nunca se activó.

“Ashley tenía un geolocalizador personal en el bolsillo de su overol, (...) pero este aparato se activa manualmente y eso es algo que Ashley no hizo. Desconocemos por qué”, declaró el general en una entrevista al canal de televisión DNews.

Añadió que la institución logró reconstruir con precisión la ruta de vuelo gracias al Sky Router, un sistema adicional instalado en la aeronave que transmite automáticamente la ubicación del avión cada 30 segundos.

La piloto despegó de la Base Aérea de Pisco con destino a la isla Zárate y debía continuar hacia la Laguna Grande, dirigirse al punto de referencia “Cerro Virgen”, ingresar al polígono de entrenamiento, realizar un tiro de ataque simulado y aterrizar.

A los seis minutos del despegue, se comunicó con la torre de control de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac). “Ashley tenía un punto de chequeo obligatorio que era la isla Zárate. Ella se comunica con la torre de control y reporta: ‘Me reencuentro en el punto de chequeo llamado isla Zárate, estimo mi siguiente punto de navegación en tal minuto. Las navegaciones tácticas se miden por minutos’”, detalló el general.

Familiares de Ashley Vargas desmienten a la FAP y afirman que fueron ellos quienes encontraron las nuevas piezas de su aeronave con ayuda de un pescador voluntario. (Video: Unidos por FAP Ashley Vargas)

“Treinta segundos después (...), se registra el último pulso automático del sistema de geolocalización del avión. En los siguientes 30 segundos, el pulso desaparece. La última notificación es de ella misma, diciendo que está volando sobre la isla Zárate, y no reporta ninguna falla en el avión. Por eso es que hasta ahora es un misterio saber qué fue lo que pasó en los siguientes 30 segundos, donde su pulso electrónico desaparece”, agregó.

El oficial también aseguró que la aeronave se encontraba en condiciones óptimas. “La flota completa ha acumulado 26 mil horas de vuelo en los últimos 10 años. El porcentaje de falla ha sido inferior al 2%. El motor es el más confiable del mundo. (...) Aquellos que dicen que el avión era viejo están lanzando falsedades y, sobre todo, perturbando la tranquilidad de la familia”, sostuvo.

Indicó, además, que la familia de la piloto permaneció hospedada en la Base Aérea durante toda la primera semana, aunque hace tres días, se retiraron de manera voluntaria. Por último, criticó las declaraciones del abogado de los familiares, José Ocampo, quien denunció posibles fallas en el sistema de eyección y deficiencias en los mecanismos de localización del KT-1P.

“El señor Ocampo no tiene conocimientos de aviación o técnicos, y lo único que hace es crear confusión y dañar las esperanzas de la familia”, afirmó.

Comunicado de la FAP

Hallazgo

El último comunicado de la FAP informa que, durante la madrugada, se encontraron nuevas piezas del KT-1P en la playa Mendieta de Pisco, las cuales ya han sido entregadas al Ministerio Público y a la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos para incorporarlos a la investigación en curso.

La semana pasada, uno de los tíos de la piloto, Anthony Vásquez, reveló que el celular de la alférez permaneció encendido hasta las 03.00 a.m del 21 de mayo, un día después de caer al océano. “Pedimos a la fiscal o quien corresponda que nos ayude tramitando el secreto de las comunicaciones para poder dar con la ubicación”, dijo.

Su padre, Edgar Vargas, pidió a la presidenta Dina Boluarte que visite el lugar donde se llevan a cabo las labores de búsqueda. “Ella fue quien entregó la espada de honor a mi hija. Me gustaría que se presenten en el sitio, sería muy reconfortante escuchar que está la ministra de la Mujer, la presidenta misma, y que me brinden su apoyo. Estoy recibiendo más ayuda de personas que nunca me han conocido (...) Espero que esta búsqueda no se detenga”, declaró al diario Perú21.