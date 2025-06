Keiko Fujimori lanza su pódcast tras dejar abierta la opción de no postular en 2026: “Este silencio se acabó”

Fuente: YouTube

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este lunes el lanzamiento de su propio pódcast titulado Konfesiones, una semana después de declarar que no descarta la posibilidad de no presentarse como candidata presidencial en 2026.

“Quiero hacer un anuncio sobre una decisión que he tomado. Hace poco cumplí 50 años, y nunca antes me había sentido tan bien. Tengo dos hijas maravillosas, estoy soltera otra vez y las cosas están fluyendo”, expresó en un clip difundido a través de sus redes sociales.

En el episodio inaugural, la expostulante presidencial señaló que tomó esta iniciativa ante la proliferación de versiones inexactas sobre su vida. “Durante años dejé que hablaran muchas cosas de mí, que se inventaran, que interpretaran, que digan de todo. Pensaba que no valía la pena responder, que con el tiempo las cosas se acabarían, pero eso es que este silencio se acabó”, afirmó.

“Lo que aprendí es simple: si no cuentas tu historia, alguien más la contará por ti y probablemente no tenga nada que ver con la verdad. Por eso decidí crear este espacio, para contar, compartir y decir la verdad. Esta es mi historia y ha llegado que se escuche mi versión y se analicen las cosas con objetividad. De ahora en adelante, abro mi corazón para todos ustedes”, agregó.

A inicios de junio, la hija del exdictador abrió la posibilidad de no postular a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 12 de abril de 2026. Incluso señaló que evalúa ceder esa responsabilidad a otro líder político.

En una entrevista con la agencia EFE, reconoció que la mayoría de dirigentes de Fuerza Popular esperan que ella encabece la candidatura, aunque aclaró que desea “agotar esta primera vía de consenso” mediante alianzas. Si estas no prosperan, tomará una “decisión personal”.

“Yo no descarto la posibilidad de ceder la candidatura presidencial a otro líder de otro partido, ni a otro líder de mi propio partido, porque creo que para lograr consensos uno tiene que dejar de lado sus prioridades personales y pensar primero en el país”, sostuvo durante su participación en el congreso anual del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en Sevilla, España.

Fujimori no reveló con qué líderes o agrupaciones mantiene conversaciones, pero resaltó que “el solo hecho de conversar ya ayuda a la democracia”. Además, indicó que existen puntos de coincidencia con otras fuerzas políticas en temas económicos y en la necesidad de fortalecer la educación, la salud y la infraestructura.

Sobre su situación judicial, afirmó que “lo ideal” sería esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) respecto a un recurso presentado por su defensa, que podría archivar el caso conocido como ‘Cócteles’. Este se refiere a presuntos aportes irregulares a sus campañas de 2011 y 2016.

Hija de Alberto Fujimori, Keiko nació un 25 de mayo y años después se convertiría en una de las figuras más polémicas y persistentes de la política peruana. (Andina)

No obstante, aclaró que su decisión política no dependerá exclusivamente de ese fallo. “Creo que en la vida hay momentos en que tienes que tomar decisiones y eso he aprendido, a tener que tomar las cosas, saber cuáles son los riesgos, las oportunidades, las responsabilidades. Y sobre la base de ese panorama, yo tomaré una decisión final y será mi decisión”, agregó.

Pretensiones

A mediados de 2024, la política anunció que su padre, Alberto Fujimori, postularía nuevamente a la presidencia. Sin embargo, él falleció en septiembre de ese mismo año en su residencia en Lima. La lideresa naranja ha postulado tres veces a la presidencia (2011, 2016 y 2021). En todas las ocasiones llegó a la segunda vuelta y fue derrotada por candidatos de distintos perfiles: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.

También ha enfrentado tres órdenes de prisión preventiva. La primera se dictó el 10 de octubre de 2018. Regresó a prisión el 31 de ese mismo mes. La tercera orden llegó el 28 de enero de 2020 y estableció una medida por quince meses.