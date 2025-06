Melissa Klug le responde a Evelyn Vela sobre los supuestos chats: “Ese tema está muerto para mí”

Evelyn Vela y Melissa Klug protagonizan nueva polémica: "Esa discusión está enterrada". Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

En la última edición de América Hoy, Evelyn Vela sorprendió a la audiencia al revelar que posee supuestos chats entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón, donde, según ella, las dos hablarían mal de ella y le desearían lo peor.

Esta acusación reavivó las tensiones entre la conocida ‘Reina del Sur’ y la empresaria, quienes han tenido un historial de enfrentamientos mediáticos. Sin embargo, la expareja de Jefferson Farfán no tardó en responder y, con una actitud decidida, dejó claro que para ella el tema de Vela está completamente cerrado.

En declaraciones recientes, Melissa señaló que nunca ha hablado mal de su examiga en ningún programa y que no tiene intenciones de hacerlo. “Nunca me he sentado a hablar de ella en ningún programa, ni contigo ni con nadie. (Pueden revisar), no es lo mío”, afirmó Klug para Trome, dejando entrever que el interés por Evelyn Vela es algo que pertenece al pasado.

Evelyn Vela confirma videollamadas entre Melissa Klug y Christian Cueva: “Se escondió cuando me vio”

La empresaria peruana continuó explicando que el tema de la expareja de su amiga está totalmente “enterrado” para ella y su hija. “Si ella quiere decir misa que siga hablando, a mí no me interesa nada sobre ella, ese tema está muerto para mí y también se lo pedí a ‘Samy’. Es un tema enterrado para nosotras”, agregó con firmeza.

Este enfrentamiento público entre ambas figuras de la farándula viene arrastrándose desde hace algún tiempo, pero ahora, con la intervención de los supuestos chats entre Melissa y Samahara, la situación parece haber escalado nuevamente.

Evelyn Vela responde a críticas de Melissa Klug y Samahara Lobatón. América Hoy.

Evelyn Vela incómoda con Samahara por mostrar foto de su hija

La fotografía presentada por Samahara en América Hoy, que mostraba a Anne Thorsen, hija de Melissa, junto al exnovio de Lobatón, parece haber sido la gota que colmó el vaso para Vela, quien mencionó en el programa que este hecho provocó un distanciamiento entre ella y la familia Klug.

Por su parte, Evelyn Vela no se guardó sus palabras y expresó en el programa su desacuerdo con las acciones de Melissa y su hija. “Que Dios les multiplique todo lo que ellas (Melissa Klug y Samahara) me desean, porque yo les deseo el bien, lo mejor, que sean felices y muchas bendiciones. En cambio, ellas no. Yo lo sé porque tengo sus chats, algún día los sacaré”, dijo Evelyn, dejando claro que, según ella, las conversaciones privadas entre Melissa y Samahara contienen comentarios despectivos hacia ella.

Además, Vela agregó: “Ahora tengo mis amigos contaditos con los dedos de mis manos”, insinuando que, a pesar de la polémica, ha aprendido a ser más selectiva con las personas que la rodean.

Evelyn Vela revela que Cueva no solo le regaló una cartera a Melissa Klug. IG.

Melissa Klug revela que Jesús Barco no es el amor de su vida

En la reciente edición de ‘El Valor de la Verdad’, emitida el pasado 30 de marzo, Melissa Klug sorprendió al revelar que no considera a Jesús Barco el amor de su vida. Su declaración causó revuelo entre los seguidores del programa, especialmente porque la respuesta fue confirmada por el polígrafo. A pesar de la controversia, la empresaria aclaró su postura y explicó el significado de sus palabras.

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Klug explicó que sus verdaderos amores son sus hijos, mientras que Barco es su compañero en esta etapa de su vida. “Él es el amor en mi vida, en esta vida en la que estoy formando una familia hermosa”, señaló.

Evelyn Vela y sus advertencias a Melissa Klug antes de emisión de 'El Valor de la Verdad'. (Foto: Captura de IG)