Melissa Klug niega haber falsificado chats con Christian Cueva y revela su verdadero origen. | Amor y Fuego.

Melissa Klug se pronunció sobre la reciente controversia en la que se vio envuelta debido a unas conversaciones con Christian Cueva. La empresaria se comunicó con la producción del programa ‘Amor y Fuego’ para desmentir que haya manipulado los chats con el futbolista y aclarar que los mensajes le fueron proporcionados por Pamela López, expareja de ‘Aladino’.

Según explicó la ‘Blanca de Chucuito’, fue la trujillana quien le envió las capturas de pantalla de su conversación con Cueva. “Esos pantallazos de mi conversación con Christian me los mandó la López (no es que yo haya falsificado esos chats como dice la prensa)”, aseguró la expareja de Jefferson Farfán. Además, compartió con la producción del programa un video que muestra la conversación original y los chats que recibió.

Asimismo, la chalaca afirmó que ella no tiene las conversaciones que mantuvo con Christian Cueva porque las eliminó, pues fue algo que sucedió hace varios años, por lo que decidió no guardarlo. Ese fue el principal motivo por el que utilizó las capturas que le mandó Pamela López en su momento.

Melissa Klug expuso chats y un audio con Christian Cueva.

Melissa Klug también aprovechó para aclarar algunas inconsistencias en su testimonio, especialmente sobre las fechas mencionadas en relación con la boda de Christian Cueva y Pamela López. “Me he confundido en fechas de lo que él me contaba porque pasaron muchos años, pero no en lo que he dicho”, sostuvo la empresaria, intentando despejar dudas sobre su versión de los hechos.

Cabe recordar que la chalaca aseguró en una entrevista que Christian Cueva se casó con Pamela López porque ella quedó embarazada. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida posteriormente, ya que el futbolista contrajo matrimonio en Trujillo en 2019, mientras que en 2020 Pamela Franco anunció su embarazo con Christian Domínguez. Esta confusión generó cuestionamientos sobre la veracidad de su testimonio, motivo por el cual decidió salir a defenderse.

Melissa Klug revela que Jesús Barco no es el amor de su vida

En la reciente edición de ‘El Valor de la Verdad’, emitida el 30 de marzo, Melissa Klug sorprendió al revelar que no considera a Jesús Barco el amor de su vida. Su declaración causó revuelo entre los seguidores del programa, especialmente porque la respuesta fue confirmada por el polígrafo. A pesar de la controversia, la empresaria aclaró su postura y explicó el significado de sus palabras.

Jesús Barco reapareció en redes tras confesiones de Melissa Klug en El Valor de la Verdad.

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Klug explicó que sus verdaderos amores son sus hijos, mientras que Barco es su compañero en esta etapa de su vida. “Él es el amor en mi vida, en esta vida en la que estoy formando una familia hermosa”, señaló, dejando en claro que su relación con el futbolista es importante, pero no se ajusta a la idea convencional de un “amor de toda la vida”. También mencionó que ambos han conversado sobre este tema y coincidieron en que el amor es algo que evoluciona con el tiempo.

Melissa también enfatizó que, aunque no puede prever el futuro, está feliz con su relación actual. “Él es el amor de mi vida en estos momentos, no de mi vida…”, afirmó, indicando que su visión del amor no es absoluta ni estática. Con estas declaraciones, la empresaria buscó disipar malentendidos y reafirmar que su relación con Jesús Barco sigue firme, aunque con una perspectiva más realista y centrada en el presente.