Flavia Laos desmiente a Pablo Heredia y expone mensajes privados: “Ale Fuller no es tu amiga, te tiene envidia”

La actriz sorprendió al mostrar chats privados donde Pablo Heredia lanza fuertes comentarios sobre Ale Fuller, desatando una ola de reacciones y dudas sobre la verdadera relación entre los tres excompañeros de elenco (Amor y Fuego)

La calma entre las exfiguras juveniles Flavia Laos, Pablo Heredia y Ale Fuller fue sacudida por una inesperada revelación. Laos, con el celular en mano, decidió mostrar ante cámaras los mensajes que recibió del actor argentino, quien participó en El valor de la verdad.

En esos chats, Heredia desacreditaba a Fuller, asegurando que le tenía celos y que nunca fue realmente su amiga. Las capturas fueron presentadas por Flavia en el programa Amor y Fuego, encendiendo las redes sociales y despertando nuevas interrogantes sobre la relación entre los tres, que tiempo atrás formaron parte del mismo círculo actoral.

Pablo Heredia y sus mensajes: “No te confundas, Ale no te quiere bien”

En Amor y Fuego, Flavia mostró los mensajes de Heredia: “Finge quererte, pero no es real”. El argentino advertía que Fuller era manipuladora y solo deseaba lo que la influencer había logrado. (El Valor de la Verdad)

Las palabras que Pablo Heredia envió a Flavia Laos salieron a la luz sin ediciones. En ellas, el actor aseguraba que Ale Fuller no era sincera con ella. “Se muere por ser como tú. Finge bien, pero no te quiere”, escribió Heredia, insinuando que Fuller mantenía una fachada de amistad mientras albergaba sentimientos negativos.

Laos leyó cada mensaje en pantalla. En uno de ellos, Heredia incluso le advertía que Ale era “manipuladora” y que debía tener cuidado con ella. “Nunca fue tu amiga. Solo quiere lo que tú tienes. Te envidia muchísimo”, insistía el argentino, quien en entrevistas previas había preferido no opinar sobre la modelo peruana.

Los mensajes causaron incomodidad en el set de Amor y Fuego, donde se cuestionó la sinceridad de las palabras de Heredia en El valor de la verdad, dado que en televisión evitó decir lo que claramente expresó en privado.

Flavia Laos: “Él me manipulaba, ahora entiendo muchas cosas”

Laos admitió en televisión que Heredia influenció su percepción de Ale Fuller. “Me hizo dudar de ella, me aisló”, relató, asegurando que en ese momento creía ciegamente en lo que él le decía. (Instagram)

Durante la emisión del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Flavia Laos confesó que esos mensajes influyeron en su percepción de Ale Fuller. “Me alejé de ella porque me hizo creer que Ale era mala conmigo”, declaró. La actriz y cantante contó que en aquel tiempo confiaba ciegamente en Heredia, con quien mantuvo un romance mediático.

“Él era mayor y tenía una forma de hablar que me convencía de todo. Hoy veo que me manipuló emocionalmente. Me alejó de personas valiosas”, expresó, con visible incomodidad. Flavia también mencionó que el argentino solía desvalorizarla en privado mientras proyectaba una imagen protectora en público.

Al mostrar los chats, Laos dijo no buscar venganza ni escándalo, sino aclarar por qué se distanció de Fuller. “Ale y yo fuimos muy cercanas. Hoy lamento haberle dado la espalda por lo que él me decía”, afirmó.

Ale Fuller no responde, pero redes le muestran respaldo

Aunque Ale Fuller no ha emitido respuesta pública, sus fans salieron a defenderla con fuerza en redes. Muchos la califican de auténtica y lamentan que Flavia haya sido víctima de una relación tóxica. (Facebook)

Hasta el cierre de esta nota, Ale Fuller no ha ofrecido declaraciones respecto al tema. Sin embargo, sus seguidores han reaccionado con fuerza en plataformas digitales, brindándole su apoyo y cuestionando duramente a Heredia. “Siempre supimos que Ale era auténtica”, escribió una usuaria en Instagram. “Flavia fue víctima de una relación tóxica, se nota”, opinó otro.

La falta de respuesta directa por parte de Fuller ha sido interpretada por muchos como un acto de madurez. Mientras algunos esperan una versión oficial, otros destacan que no es necesario hablar cuando los hechos se explican por sí solos.

Las redes también recordaron momentos del pasado donde Ale y Flavia compartían escenas y publicaciones afectuosas. Para muchos, esas imágenes contrastan con las declaraciones de Heredia, quien ahora queda en el ojo de la tormenta por sus palabras.

Heredia en el centro de la polémica tras su paso por “El valor de la verdad”

Lo que parecía una entrevista más en El valor de la verdad terminó siendo un detonante mediático. Las conversaciones privadas mostraron una cara distinta del actor argentino, que hoy es duramente cuestionado. (Facebook)

La participación de Pablo Heredia en El valor de la verdad parecía haber quedado en una anécdota televisiva más. No obstante, la respuesta de Flavia Laos reavivó viejos conflictos y reveló una faceta distinta del actor. Si bien durante el programa Heredia optó por no atacar a Ale Fuller ni a Flavia directamente, en los mensajes privados quedaba claro un discurso distinto.

El actor, que compartió pantalla con ambas en Ven, baila, quinceañera, fue calificado por usuarios en redes como “doble cara”. Otros lo acusaron de buscar protagonismo a costa de sus exparejas.

En los chats también se leía que Heredia criticaba los logros de Fuller y los comparaba con los de Flavia. “Ale no puede con que tú tengas más luz”, afirmaba. Estas frases, ahora públicas, comprometen su imagen más allá del mundo del espectáculo, abriendo un debate sobre los límites entre lo privado y lo mediático.