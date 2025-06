Pablo Heredia y la pregunta que no respondió sobre Ale Fuller y Flavia Laos: Beto Ortiz se mostró sorprendido

Pablo Heredia no pudo responder si le fue infiel a Ale Fuller. Panamericana TV

La esperada participación de Pablo Heredia en El Valor de la Verdad este domingo 8 de junio dejó más de una sorpresa, además de vivirse un tenso silencio cuando no pudo responder una pregunta sobre su expareja.

En una noche en la que el actor argentino habló abiertamente de sus romances con figuras del espectáculo peruano como Flavia Laos, el momento más comentado fue cuando no pudo responder una de las preguntas más delicadas del programa: “¿Le fuiste infiel a Alessandra Fuller con Flavia Laos?”

Pablo Heredia y Ale Fuller tuvieron una relación de dos años.

Pablo Heredia llegó al set acompañado de sus amigos, los actores Nacho Di Marco, Peter Larra, y la psicóloga Aranxa Alvarado, quien le brindó apoyo emocional durante el confesionario. Desde el inicio, el actor advirtió que su presencia allí no era para quedar bien con nadie. “Espero que no me juzguen”, dijo antes de comenzar la ronda de preguntas, visiblemente nervioso.

Durante el desarrollo del programa, Pablo Heredia fue revelando detalles poco conocidos sobre su vida sentimental. Confirmó, por ejemplo, que sí se besó con Flavia Laos, y que el encuentro ocurrió en una parrillada, luego de probar drogas por primera vez en un contexto social relajado. “Desde que terminé una relación empezamos a ser más íntimos… empezamos a ser más cariñosos hasta que se dio un beso”, relató con sinceridad.

Pablo Heredia habla sobre su primer beso con Flavia Laos y su decisión de dejarla ir para que inicie su relación con Patricio Parodi. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Sobre Flavia, aseguró que no se trató de una aventura sin importancia. “Sí me enganché. No era una mujer más. Hubo un vínculo. No sé si fue amor, pero sí ilusión”, admitió, dejando entrever que el acercamiento fue emocional, además de físico.

Todo estaba marchando con normalidad. En la pregunta número uno ya había dado bastante información, sin embargo, nada haría presagiar lo que ocurriría en la pregunta 2. “¿Le fuiste infiel a Alessandra Fuller con Flavia Laos?”, fue la consulta.

El triángulo entre Pablo Heredia, Flavia Laos y Ale Fuller. (Composición Infobae)

Justo antes de que pudiera dar su respuesta, su amigo Nacho Di Marco presionó el botón rojo, lo que impidió que Pablo Heredia respondiera públicamente.

“¿Qué pasó?”, preguntó Pablo Heredia, sorprendido y algo desconcertado. Beto Ortiz también se sorprendió. Con su característico sarcasmo, el periodista no dudó en bromear: “Me parece que el botón rojo acaba de ser desperdiciado”.

El momento fue tomado con humor, pero también quedó en el aire la pregunta que muchos esperaban que fuera respondida. El actor señaló que sí hubiera podido responderla, sin embargo, según las reglas del programa, tuvo que contestar otra interrogante.

La pregunta de reemplazo

“¿Dejaste de comer por 12 días?”, fue la consulta de reemplazo. Tras responder de forma afirmativa, el actor contó que este episodio ocurrió durante su participación en el reality Gran Hermano, como parte de una situación emocional muy fuerte.

Otro momento que generó interés fue cuando se le preguntó si su romance con Flavia Laos terminó debido a Patricio Parodi. Pablo aceptó que la relación se debilitó tras una salida en la que notó que Flavia se fue al box privado del chico reality. “En ese momento era Pablo Herida, no Heredia”, bromeó.

Además, confesó que la relación con Flavia Laos era muy complicada, pues pensaban mucho en el qué dirán, la edad y la imagen. “Ambos estábamos preocupados por cómo nos iban a percibir. Tal vez tuvimos miedo. Las cosas no se dieron, simplemente no podían ser”, reflexionó.

Pablo Heredia no pudo responder si le fue infiel a Ale Fuller. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La reacción en redes

Pese a que Pablo Heredia remarcó que sí podía responder esa pregunta número 2, los usuarios de redes sociales indicaron que su silencio dejaba entrever que sí había faltado a la relación que tuvo con Ale Fuller.

No obstante, otros también se mostraron sorprendidos de que Nacho Di Marco haya apretado el botón rojo tan pronto y ante una pregunta que muchos esperaban.

Los memes que inspiraron la participación de Pablo Heredia en El Valor de la Verdad. Fuente: Twitter

