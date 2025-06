Rafael López Aliaga y extestaferro de Vladimiro Montesino acudieron a fiesta de abogado de la Municipalidad de Lima

Imágenes de Rafael López Aliaga con invitados en la fiesta del abogado de la MML, Wilber Medina. Fotografías fueron difundidas por el portal de investigación Epicentro

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participó en una fiesta organizada por el abogado Wilber Medina, en la que también estuvo presente Alberto Venero, conocido extestaferro del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. La celebración, que tuvo lugar el pasado 2 de febrero en una residencia del distrito de La Molina, contó con la asistencia de aproximadamente 200 personas.

Medina, abogado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en el conflicto judicial contra la empresa Brookfield —propietaria de Rutas de Lima—, confirmó la presencia de ambos en su festejo. “No le temo a nada. No niego a mis amigos. Y si usted me pregunta por Alberto Venero, es mi amigo. Yo voy a su casa, él viene a la mía cuando hay ocasiones especiales. También he sido su abogado”, declaró al diario La República.

La figura de Venero ha estado ligada a varios de los casos de corrupción más graves del régimen de Alberto Fujimori y Montesinos. Fue extraditado desde Estados Unidos en 2001, tras fugar del país, y estuvo preso durante dos temporadas. En 2019, salió en libertad tras llegar a un acuerdo con las autoridades. Ese año adeudaba al Estado S/19,5 millones como reparación civil.

Rafael López AliagaRafael López Aliaga participó en una fiesta organizada por Wilber Medina, donde también asistió Alberto Venero, ex testaferro de Vladimiro Montesinos

En 2018, el fiscal Hamilton Castro recuperó US$15 millones ocultos por Venero en una cuenta en Suiza, donde se canalizaban sobornos destinados a Montesinos y otros implicados en la compra corrupta de aeronaves de combate MiG-29 y Sukhoi Su-25 durante los años 1996 y 1997.

Según Medina, en su fiesta también estuvieron Phillip Butters, Elizabeth Palomino Córdova —viuda del empresario Vicente Díaz Arce, acusado de lavado de activos—, y Patricia Venero Nazar, hija de Venero e igualmente procesada por lavado. Algunas fotografías fueron publicadas por el diario y el portal de investigación Epicentro.

El abogado descartó cualquier vínculo entre la autoridad limeña y el extestaferro de Montesinos. “Ellos no se conocen. Ellos me conocen a mí. Rafael López Aliaga no se conoce con Alberto Venero”, afirmó. Cuando el diario le preguntó si los presentó en la reunión, respondió: “¿Usted cree que yo voy a estar presentando a todos? (...) Yo tengo mis amigos y mis amigos tienen su problema con la justicia y los habrán solucionado. Yo he solucionado algunos”.

También defendió su relación con Venero: “Es verdad que Alberto Venero ha estado en mi casa. Y lo invito con frecuencia. ¿Cuál es el problema?”, dijo. Luego añadió con sarcasmo: “¡Montesinos ya va a salir libre!”.

Alberto Venero fue extraditado en 2001, estuvo preso y en 2018 se le incautaron US$15 millones ocultos en Suiza

Vínculos

La relación entre Medina y López Aliaga no se limita al ámbito personal. En una entrevista anterior con Canal N, el letrado confirmó que asesora legalmente a la MML por encargo directo del burgomaestre. “Él me ha encargado toda la parte de los habeas corpus o todas las acciones judiciales orientadas a suspender el cobro de los peajes que los tiene, tanto la concesión de Rutas de Lima, que es Odebrecht, ahora Brookfield, y luego Línea Amarilla, que es OAS. En ambos se ha pedido el pedido de suspensión”, dijo.

De acuerdo con datos del portal de Proveedores del Estado citados por el diario, el letrado también ha sido contratado por otras entidades municipales, como la Empresa Municipal de Administración de Peajes y el Patronato del Parque de Las Leyendas. No existe registro de un concurso público para su designación.

Para la defensa de la MML, López Aliaga contrató en nueve ocasiones al estudio Boies Schiller Flexner, mediante adjudicación directa, por un monto total de S/97,5 millones. El bufete inició acciones judiciales en Estados Unidos para anular la concesión de Rutas de Lima, cuyo accionista es Brookfield. Un tribunal de Nueva York rechazó recientemente un pedido para acceder a documentación de la empresa. En paralelo, Medina también intenta invalidar el contrato, sin resultados hasta el momento.