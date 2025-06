Rafael López Aliaga anuncia que el Gobierno respalda envío de reos a El Salvador y propone uso de drones anticrimen como Qatar

Fuente: Rafael López Aliaga

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este lunes que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte respalda su propuesta de enviar a cinco mil reos peruanos de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel gestionada por Nayib Bukele en El Salvador.

En una entrevista para el pódcast del periodista Giancarlo Granda, el burgomaestre informó que sostendrá una reunión con el primer ministro, Eduardo Arana, para concretar este acuerdo. “Mañana tengo una reunión con el primer ministro para ponernos de acuerdo que los cinco mil delincuentes más peligrosos del Perú no los tengamos en Perú, sino en El Salvador. Le he preguntado: ¿no le importaría el costo? No me importa. Estamos de acuerdo con el primer ministro”, indicó.

Las declaraciones se producen una semana después de que propusiera trasladar a los reos del penal de Challapalca y otras cárceles de alta seguridad al Cecot, con el objetivo de que “sientan pánico” por estar en un lugar que describió como “un infierno en vida”.

Desde marzo pasado, esta megacárcel alberga migrantes deportados por Estados Unidos acusados de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua, cuyo estado y condiciones son desconocidos.

Oficiales de policía custodian la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Foto: REUTERS/Jose Cabezas/File Photo

Con capacidad para 40,000 personas, la prisión fue construida para recluir a los pandilleros más peligrosos de El Salvador. Actualmente, más de 14,500 internos cumplen condena allí, a los que se suman más de 200 migrantes expulsados, en su mayoría venezolanos.

El debate sobre el envío de presos peruanos de alta peligrosidad al país centroamericano no es reciente. En mayo pasado, la congresista Jhakeline Ugarte, del Bloque Magisterial, planteó trasladar a internos con condenas por delitos graves, como sicariato, homicidio calificado o extorsión.

“El objetivo es descongestionar los penales del país y reforzar el control institucional frente a bandas criminales que operan dentro de las cárceles”, señala el dictamen. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también propuso una reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y apoyó la posibilidad de enviar a delincuentes peligrosos fuera del país como parte de una reforma integral del sistema carcelario.

A su vez, López Aliaga solicitó que el Ejecutivo declare al Tren de Aragua como organización terrorista, en línea con la decisión adoptada por Estados Unidos. “Estamos bajo ataque. Ya no se trata solo de inseguridad común, sino de terrorismo urbano”, sostuvo.

Rafael López Aliaga en una fotografía de archivo

Uso de drones

En la misma entrevista, la autoridad limeña planteó implementar en Perú tecnología de drones anticrimen similar a la que utiliza Qatar. “He estado en Doha. Desde que llegas tienes drones siguiéndote. No hay policías en la calle. Estás seguido por un dron desde que entras hasta que sales, hay tecnología (...) En lugar de meterle cuatro mil millones de dólares a Petroperú que ya los perdieron, esos cuatro mil millones (pueden ser destinados) en seguridad tipo Qatar. Perú tiene plata”, aseguró.

“¿Sabes lo que son los drones ahora? Son capaces de bajar desde una altura en que están supervisando la ciudad, tienen inteligencia artificial, se dan cuenta de un arma o acto delictivo, el mismo dron reporta ‘hay un problema’, y se baja al nivel de tu cara y te dice ‘deténgase o exploto’. Y el dron explota. Hay tecnología, pero no hay voluntad”, agregó.

Asimismo, expresó que Boluarte debería considerar la posibilidad de que el Perú se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), también conocida como Pacto de San José, para así permitir la aplicación de la pena de muerte.

“Creo en la pena de muerte para delincuentes, corruptos, violadores, terrucos, gente que te pide plata y te mata por cinco soles. Estamos en una situación de guerra”, apuntó.