Senado 2026: Funciones, nuevos requisitos y congresistas que podrían eludir la edad mínima y postular

Conoce cuáles son las funciones del Senado 2026. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

A partir de 2026, el Perú vivirá una nueva etapa legislativa con la reinstauración del Congreso bicameral, después de más de tres décadas de un Congreso unicameral. Este cambio, aprobado por el Parlamento en noviembre de 2021, plantea un escenario político inédito en el que, además de los 130 diputados, se elegirán 60 senadores con funciones y requisitos específicos.

La Constitución de 1993, reformada en varias ocasiones, introdujo la posibilidad de una estructura unicameral, en la que solo existía la Cámara de Diputados. Sin embargo, tras intensos debates sobre la necesidad de fortalecer la calidad del debate legislativo y garantizar un equilibrio de poder, se aprobó la creación de un Senado que, junto a la Cámara de Diputados, marcó el retorno a la bicameralidad.

Los 60 senadores representarán a las distintas regiones del país. Los ciudadanos elegirán a sus senadores a través de sufragio universal. Esta estructura pretende mejorar la representación política, sino también otorgar mayor capacidad de revisión y control sobre las leyes que aprueben los diputados.

La antigua Cámara de Senadores de Perú hoy se llama Sala Raúl Porras Barrenechea. (Foto: Congreso del Perú)

Polémica excepción en los requisitos de edad al Senado

La ley aprobada establece que los postulantes al Senado deben tener al menos 45 años. No obstante, una disposición permite que los congresistas actuales postulen sin cumplir con este requisito de edad, lo que ha generado críticas, ya que algunos consideran que se trata de un privilegio exclusivo para los políticos en ejercicio.

Óscar Matutti, abogado en derecho electoral y analista político, ha señalado que esta excepción podría vulnerar el principio de igualdad de oportunidades que está previsto en la Constitución del Perú. “Se está institucionalizando un privilegio que favorece la perpetuación de élites políticas, y además se desalienta la renovación generacional”, afirmó Matutti en entrevista con RPP.

Matutti también advirtió que este tipo de disposiciones puede generar cuestionamientos sobre la equidad del diseño institucional y limitar el pluralismo político, que debe ser una característica fundamental en cualquier cámara de reflexión como el Senado.

Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2022 del pleno del Congreso peruano, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Congresistas que podrían postular sin cumplir los 45 años

Con el calendario electoral a la vista, varios parlamentarios expresaron su interés por postular al Senado en 2026, aunque no cumplen con la edad mínima establecida en la ley. Al menos 36 congresistas de diferentes bancadas podrían beneficiarse de esta medida, aunque muchos aún no han tomado una decisión definitiva.

Américo Gonza, congresista de Perú Libre, tiene 43 años, por lo que no cumple con el requisito de edad. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de postular al Senado si su partido lo propone. “Yo siempre lo he dicho, donde me ponga el partido voy a estar”, comentó Gonza para El Poder en tus Manos.

Congresistas podrán postular a la Cámara de Senado en las próximas elecciones 2026. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Por su parte, Alejandro Cavero, legislador de Avanza País y tercer vicepresidente del Congreso, también ha precisado que aún no ha tomado una decisión sobre su postulación al Senado. Aunque podría ser uno de los beneficiarios de la excepción, aclaró que la medida no fue planteada por su bancada ni por él mismo, sino que se incorporó en la ley de manera general.

Elvis Vergara, congresista de Acción Popular con 43 años, también se encuentra en la misma situación. Sin embargo, considera que es demasiado pronto para tomar una decisión sobre su postulación al Senado. Además, destacó que esta decisión dependerá de la militancia de su partido.

Funciones y responsabilidades del Senado

El nuevo Senado que se instalará en 2026 tendrá un rol clave en el proceso legislativo del país. Su principal función será la de revisar las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, lo que le otorgará una instancia adicional de control y evaluación. Además, se encargará de autorizar los viajes del presidente al extranjero y de designar a diversos altos funcionarios del Estado.

La aprobación de la reforma constitucional por parte del Congreso peruano implica cambios significativos en la estructura política del país. (Composición: Infobae)

José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, explicó que el Senado también tendrá una función de control político, al ser el encargado de aprobar o rechazar las leyes propuestas. Además, tendrá un rol fundamental en la designación de figuras clave como el defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional, los directores del Banco Central de Reserva, el Contralor General de la República y el Superintendente de Banca y Seguros.

Otro de las funciones importantes del Senado será la revisión de decretos de urgencia y tratados internacionales. Asimismo, el Senado tendrá la facultad de juzgar a las autoridades que la Cámara de Diputados acuse de vulnerar la Constitución, lo que podría derivar en la destitución o inhabilitación para ocupar cargos públicos.