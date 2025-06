Mincetur propone que feriados que caen sábado y domingo se ‘aprovechen’ y se muevan a viernes y lunes

El Mincetur se pronunció en contra de la eliminación de feriados. Y sugiere que la propuesta debería ir por por mover los que caigan en fin de semana para no desaprovecharlos. - Crédito Andina

Hace meses no se tienen noticias sobre los proyectos de eliminación y cambio de los feriados del calendario nacional peruano. En su momento solo se sustentaron un par de proyectos de ley, pero no se ha elaborado dictamenes, ni se han debatido más en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Tras muchos anuncios a inicio de año —entre pedidos del sector empresario para que el Congreso apruebe la reducción de estas fechas libres, y la disposición del ministro de Trabajo, Daniel Maurate, de llevar el tema al Consejo Nacional de Trabajo— el tema se ha enfríado. A pesar de eso, las entidades del Estado han contestado a las tres propuestas que se han presentado en el Congreso (una de la Defensoría del Pueblo).

La última respuesta ha sido de la institución más relevante al tema: el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo consideró no viable la primera de estas propuestas para eliminar feriados, pero, además, propuso en su informe que se podrían cambiar los feriados para que, los que caigan en fin de semana no se pierdan y más bien se aprovechen.

El Mincetur se mostró en contra del proyecto de ley para eliminar feriados. - Crédito Captura del Congreso

Mincetur no considera viable eliminar feriados

A inicios de mayo, la titular del Mincetur, Desilú León Chempen envió un informe al Congreso sobre el proyecto de ley N° 10133/2024-CR “Ley que modifica la Ley N° 31381; Ley N° 31530; Ley N° 31822; y, el Decreto Legislativo N° 713, que declaran días feriados, para fortalecer la productividad y optimizar los días no laborables”.

La respuesta, firmada por el especialista de la Oficina General De Asesoría Jurídica de esta entidad, señala que “la propuesta de reducción de seis días en el calendario de feriados no laborables podría generar efectos negativos sobre la reactivación del sector turismo y, por ende, afectar a las actividades que desarrollan los prestadores de servicios turísticos, quienes contribuyen al crecimiento económico y social del país”.

Sin embargo, la entidad no solo no considera viable esta medida (planteada por el congresista Wilson Soto de Acción Popular), sino que propone una alternativa más, una que contribuiría a que no se ponga en riesgo la reactivación del sector turístico.

El Ministerio de Defensa fue de las primeras entidades del Ejecutivo en respaldar los feriados nacionales, tal como revela la carta que envió el titular a la Comisión de Trabajo del Congreso. - Crédito Andina/Melina Mejía

Propone no perder feriados en fin de semana

El Mincetur ha resaltado en su informe los beneficios que aportan los “feriados largos que, durante el año 2024, contribuyeron a un notable crecimiento en el flujo de visitantes, con un aumento del 18% en comparación con el año anterior, reflejado especialmente en feriados clave como Semana Santa, el Día del Trabajo y Fiestas Patrias”.

“Asimismo, además de los conocidos feriados largos tradicionales, otros feriados que se combinan con los fines de semana logran un importante movimiento turístico, consolidándose como opciones atractivas para viajes cortos y dinamizando destinos cercanos a las principales ciudades”, agregan.

Aquí es donde la entidad apunta a una norma actual pero la cual no es totalmente aplicable. El artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 713, aprobado por Decreto Supremo N° 012-92-TR, habla de días feriados trasladables: estos engloban los días no laborable, para el sector público y los regionales.

El Mincetur propone una medida que ya se aplica en otros países. Mover feriados del fin de semana para no desaprovecharlos. - Crédito Captura del Congreso

Según la norma citada por el Mincetur, “el descanso de los días feriados trasladables (...) se hará efectivo el día lunes inmediato posterior a la fecha que corresponda, salvo que coincida con el día lunes, en cuyo caso el descanso se efectivizará en la misma fecha”.

“Como se puede observar, nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado a los llamados ‘feriados trasladables’, pero que actualmente solo aplican a los feriados no laborables de ámbito no nacional o gremial”, acota la entidad.

Así, la opinión del Mincetur es que a los feriados nacionales también puedan aplicársele esta medida. Es decir, que si un feriado cae sábado o domingo (con lo muchos trabajadores no los aprovecharían), este descanso pueda aprovecharse los viernes y lunes.

“Conllevarían a que las empresas y los trabajadores tengan mejores posibilidades de aprovechar dichos descansos sin interrumpir la productividad, permitiendo una mejora en la planificación de actividades turísticas de los trabajadores, tomando en cuenta días sucesivos para descansar”, agregan