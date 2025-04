Habrán menos ‘puentes festivos’ entre feriados y fin de semanas este 2025

Los trabajadores tendrán menos feriados largos para viajar y pasear este 2025. - Crédito Andina

El Gobierno de Dina Boluarte, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha declarado tres días no laborables para este 2025 y 2026, lo que, a todas luces, es una cantidad menor a la del año pasado.

Sin contar los de ocasión especial, como los que se nombraron por el APEC, el 2024 se aprobaron siete días no laborables —fechas libres que solo son obligatorias para el sector público—. Sin embargo, aquel año hubo uno más, que vino de la aprobación del año anterior —normalmente los días no laborables para ampliar los feriados de Año Nuevo son declarados el año anterior—.

Una situación similar ocurrió en 2023 y 2022. En 2021 el gobierno de Pedro Castillo aprobó cinco de estas fechas, y antes de estos los días no laborables eran de tres en un año. Ahora en 2025 se ha regresado a esto, dada la “metodología” que, aparentemente, ha decidido rescatar desde el gobierno de Boluarte. Como se recuerdo, esta medida viene en un contexto en que gremios del sector empresarial han puesto en el foco de la discusión la gran cantidad de feriados y fechas no laborables que aplican en el país.

La preocupación por productividad cala en Gobierno y aprueban menos días no laborables. - Crédito MTPE

Menos días no laborables para la productividad

Luego de la aprobación del sueldo mínimo de S/1.130 —sobre el cual el sector empresarial también buscaba que se subiera en tanto aumentara la productividad—, parte del sector empresarial se ha pronunciado, a través de sus gremios, sobre la elevada cantidad de feriados y días no laborables en Perú, lo que llevaría al Perú a tener la productividad deseada —Adex en su momento pidió directamente al Congreso eliminar los últimos cuatro feriados aprobados.

No solo el mismo ministro de Trabajo, Daniel Maurate, señaló en su momento que a raíz del pedido del sector empresarial iba a llevar la reducción de feriados al Consejo Nacional de Trabajo, sino también el mismo Defensor del Pueblo recogió la medida para presentar un proyecto de ley que mueve las fechas libres en el calendario.

Pero quien tendría la última palabra sería el Congreso, donde ya se han sustentado dos de los tres proyectos de ley para eliminar y mover feriados del calendario nacional oficial. Uno de estos, inclusive, deja la potestad de declarar feriados en el Congreso de la República.

Así señala la norma legal los tres nuevos días no laborables para este año. - Crédito Captura de El Peruano

¿Nueva metodología para fines de semana largo?

Lo que más resalta con la nueva norma del Gobierno que declara los días no laborables es que, aparentemente, se estaría usando una nueva (y/o anterior) metodología para decretar estas fechas libres para el sector público.

En 2024, el gobierno de Dina Boluarte apostó por unir cada feriado del calendario con los fines de semana juntándolos con días no laborables. Así, cada vez que un feriado caía, inclusive, miércoles, se aprobaban dos días no laborables para formar un puente hacia el fin de semana (en esos casos, se declaraba día no laborable el lunes y martes).

Esta “metodología” fue explicitada por Adriana Tudela, quien en su proyecto de ley que se encuentra con dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo, y está pendiente de pasar al Pleno del Congreso, propone reglamentar esa misma forma de nombrar días no laborables. Entonces, la congresista señalaba que esto no creaba ningún día laborable adicional; sin embargo, solo se baso en la forma en que estos fueron declarados en 2024, y no en años anteriores.

Si se aprobara la ley de días 'puentes festivos', esto crearía ocho días no laborables este año. Pero la nueva propuesta del Congreso se opone a esta medida por esencia. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Ahora el decreto supremo aprobado cambia la “metodología” para declarar los días no laborables. Si se aplicara la del año pasado, habrían habido seis días no laborables más para juntar los 23 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú), 6 de agosto (Batalla de Junín) y el 8 de octubre (Combate de Angamos), que caen miércoles este año.