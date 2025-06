Hombre confiesa ser examante de esposa de Dilbert Aguilar y muestra chats, tatuajes juntos y como lo celaba: “Por casi 5 años”

Testimonio exclusivo: El amorío de Jhazmín Gutarra con dos hombres a la vez, según su ex amante. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Arde Troya. En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, transmitida el 4 de junio de 2025, Magaly Medina presentó un nuevo impactante testimonio relacionado con Jhazmín Gutarra, quien se vio envuelta en una polémica que involucró no solo a su actual pareja, Dilber Aguilar, sino también a dos hombres más con quien supuestamente mantuvo una relación paralela.

Este testimonio primero es de Gabriel Atau Ponce, quien decidió romper el silencio y contar su historia, en la que revela detalles de un amorío en el que Jhazmín estuvo con él y con Dilber al mismo tiempo.

La historia comenzó cuando Gabriel, quien durante años tuvo una relación intermitente con Jhazmín, se comunicó con Magaly TV La Firme para compartir lo que vivió con la joven.

El reportero de Magaly le preguntó al hombre si, en efecto, la señora había estado con él y con Dilber simultáneamente. “¿Ella estuvo contigo y con Dilber a la vez? ¿Fuiste el amante de Jhazmín?”, preguntó el periodista, ante lo que Gabriel no dudó en responder:

“Sí, efectivamente, yo fui amante de Jhazmín. Yo sabía que ella estaba con Dilber, pero ella también estaba conmigo en ese tiempo. Nunca me imaginé que se metería en una relación con él mientras estaba conmigo”, señaló Atau.

“Nunca se me pasó por la cabeza que ella pudiera estar con Dilber”, confesó Gabriel, quien, a pesar de los años de relación con Jhazmín, nunca pensó que ella estuviera compartiendo su afecto con otra persona.

¿Cuándo empezó la supuesta relación entre Jhazmín Gutarra y Gabriel Atao?

Gabriel explicó que su relación con Jhazmín comenzó en 2012, una fecha que coincide con el inicio de la relación entre la cantante y Dilber. “Empezamos en 2012 y estuvimos juntos durante casi cinco años, pero el problema comenzó cuando ella se embarazó de Dilber. Ahí es cuando todo cambió”, afirmó Atao. El hombre confiesa que la relación, aunque tuvo altibajos, se mantenía viva por la conexión que ambos compartían.

“La relación con Jhazmín fue intermitente, pero siempre volvía a buscarme. Me buscaba incluso en 2023, cuando yo ya estaba en una relación”, confesó Gabriel. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la insistencia de la esposa del cantante de cumbia en seguir contactándolo a pesar de estar en pareja con Dilber, lo que terminó por generar conflictos en su vida sentimental.

Jhazmín Gutarra celaba a Gabriel Atao con su actual pareja

El testimonio de Gabriel tomó un giro aún más dramático cuando reveló que, después de tanto tiempo, Jhazmín había continuado “stalkeando” a su actual pareja. El hombre compartió que la joven no solo lo contactaba a él, sino que también estaba interesada en su vida actual, lo que lo llevó a poner límites para evitar mayores problemas.

“Lo que más me molestó fue que, además de buscarme, ella empezó a acechar a mi actual pareja. Eso ya me pareció fuera de lugar”, expresó Atao, quien indicó que la situación llegó a un punto en el que se sintió incómodo. “Fue algo que me fastidió bastante. Yo tenía que ponerle un alto a todo eso, porque estaba afectando mi vida”, agregó.

Gabriel Atao revela tatuajes de pareja que Jhazmín Gutarra aún conserva

Magaly Medina, al presentar este testimonio, hizo énfasis en los tatuajes que Gabriel y Jhazmín compartieron como símbolo de su relación.

“Según Gabriel, él y Jhazmín se hicieron un tatuaje en 2012, como muestra de su amor. Él tiene un tatuaje en el pecho y otro en el brazo, mientras que Jhazmín conserva el mismo tatuaje. Eso para mí es un detalle importante, porque muestra cómo una relación, que se pensó que había terminado, sigue marcando la vida de las personas a través de recuerdos permanentes”, señaló Magaly.

“El tatuaje con Mickey y Minnie es algo que no se puede borrar fácilmente, y aunque Gabriel se borró uno, Jhazmín sigue con su recuerdo grabado en la piel. No sé qué pensará Dilber sobre esto, pero para mí es un tema delicado”, comentó la conductora. “Es una falta de respeto hacia su actual relación. Pero, ¿cómo maneja cada uno su vida privada? No lo sabemos. Quizás Dilber sabe de esto, pero no sabemos cómo funcionan sus acuerdos”, reflexionó la periodista.

Además, la conductora cuestionó por qué Jhazmín no se había eliminado esos tatuajes si ya no tenía nada que ver con Gabriel. “Si ya no estás con alguien, ¿por qué sigues guardando recuerdos tan permanentes en tu piel? Si no lo borraste, tal vez todavía no has cerrado el ciclo”, opinó.

