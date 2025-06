Dilbert Aguilar se pronuncia ante denuncia de supuesta infidelidad de su esposa

Magaly Medina expone presunta infidelidad de esposa de Dilbert Aguilar: hombre en España mostró chats y videos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme de este lunes 2 de junio, Magaly Medina abrió su programa con una nueva revelación que volvió a poner en el centro de la polémica a uno de los rostros más conocidos de la cumbia peruana.

Esta vez, la conductora presentó una denuncia que involucra a Jhazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, quien habría mantenido una relación paralela con un ciudadano peruano residente en España durante el año 2018, cuando ya tenía un compromiso formal con el artista.

La historia fue contada por Christian Boza, un huancaíno que desde Europa decidió exponer su testimonio y respaldarlo con imágenes, capturas de conversaciones, llamadas y videos. En la presentación del caso, Magaly recordó que en su programa anterior ya se había revelado que la actual esposa de Dilbert criticó abiertamente la cercanía entre el cantante y Claudia Portocarrero, su expareja.

En ese contexto, la figura de ATV lanzó una pregunta retórica: “¿No resulta contradictorio que alguien que cuestiona una amistad esté ocultando un vínculo afectivo con otra persona desde hace años atrás?”.

Magaly introdujo los detalles señalando que las imágenes databan de 2018, época en la que Jhazmín Gutarra, según Boza, viajaba con frecuencia a Huancayo y mantenía una comunicación constante con él. “Nos ha enviado videos, chats y sostiene que cada vez que ella iba a Huancayo, lo buscaba. Él no tiene dudas: su relación fue real y duradera”, explicó Medina ante cámaras. Esta versión contradice la imagen pública de un matrimonio estable que tanto Jhazmín como Dilbert proyectaban.

¿Qué dijo Dilbert Aguilar sobre denuncia de infidelidad de su esposa?

Consciente del revuelo que generaría esta acusación, el equipo de producción del programa se comunicó directamente con Dilbert Aguilar para conocer su versión. La reportera del espacio le preguntó de forma directa si en algún momento de los casi doce años de relación que mantiene con Jhazmín Gutarra se separaron, dando pie a la posibilidad de que la relación paralela fuera cierta o, al menos, no constituyera una infidelidad.

La respuesta del cantante fue escueta: “Reina, yo no tengo nada que hablar. Les mando un beso”. Lejos de desmentir los hechos o profundizar en su versión, Aguilar se limitó a repetir que en su hogar todo está tranquilo y que no hay problema.

Además, el cantante de cumbia agregó: “De mis problemas yo no hablo con nadie ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes", expresó. “No voy a hablar de Jhazmín, ni de nadie”.

“En mi hogar estoy tranquilo”, dijo con tono calmo, intentando dar a entender que no habría mayores repercusiones. Al ser consultado nuevamente sobre si esta revelación lo tomaba por sorpresa, repitió la misma frase, evitando entrar en detalles sobre su conocimiento del asunto.

Magaly Medina sorprendida

Magaly Medina, fiel a su estilo incisivo, recordó que nunca se ha conocido públicamente una separación oficial entre Dilbert y Jhazmín Gutarra a lo largo de los años. Salvo por los roces mediáticos más recientes con la ‘ñañita’ Claudia Portocarrero, el cantante siempre ha dado la imagen de una pareja sólida, e incluso ha manifestado en múltiples entrevistas que, a pesar de los altibajos, ambos han logrado superar muchos problemas por el bienestar de su familia.

“De repente se referirá a uno de estos episodios”, especuló Medina, sin dejar de remarcar la falta de claridad en la postura de Aguilar. A pesar de los intentos del programa por obtener la versión de Jhazmín Gutarra, hasta el cierre de la edición, ella no respondió a las llamadas ni mensajes enviados.

Magaly concluyó el tema destacando que su equipo continuará buscando la versión de Gutarra, pues su testimonio es clave para esclarecer los hechos. “Al final, las verdades terminan saliendo a la luz, aunque tarden años”, sentenció Medina.

