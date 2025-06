Esposa de Dilbert Aguilar es acusada de infidelidad y hombre mostró pruebas y video besándose: “Me dijo que iba a dejarlo”

Christian Boza mostró chats, audios y videollamadas que mantuvo con Jhazmín Gutarra durante tres años. “Me dijo que iba a dejarlo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina comenzó su programa este lunes 2 de junio con una revelación que sacudió al mundo de la farándula peruana. Esta vez, no se trataba de una pelea mediática ni de rumores sin pruebas.

“Tenemos un testimonio desde España”, dijo al aire, mientras introducía el primer tema de la noche: una denuncia que expone una supuesta infidelidad de la esposa de Dilbert Aguilar, Jhazmín Gutarra.

El hombre que decidió romper el silencio se llama Christian Boza, quien, desde el extranjero, aseguró haber mantenido una relación sentimental con la esposa del cantante durante tres años, entre 2018 y 2021.

Según narró Boza, su vínculo con Gutarra no fue una aventura ocasional ni un episodio pasajero. Él afirmó que ella lo presentó como su pareja en entornos sociales, le dijo que estaba separada y que pronto se divorciaría.

“Me juró que estaba distanciada, que ya no vivía con él. Me decía que su relación con Dilbert era solo una formalidad por el tema de los papeles”, expresó durante la entrevista vía zoom. Para sustentar sus declaraciones, Boza compartió capturas de conversaciones por chat, audios de voz y hasta videollamadas.

“Esto no es un invento, tengo todo guardado. Por respeto a mí y a lo que vivimos, decidí contar mi verdad”, sentenció.

Jhazmín Gutarra celó a Dilbert Aguilar con Claudia Portocarrero

Lo que generó mayor impacto en la audiencia fue el contraste entre las recientes apariciones públicas de Jhazmín Gutarra y lo que hoy se revela. La esposa de Dilbert Aguilar se mostró hace pocos días en televisión, indignada por el acercamiento entre su esposo y Claudia Portocarrero, quien fue pareja del cumbiambero en el pasado.

Jhazmín dio a entender que no le parecía correcta esa amistad y sugirió que había una intención romántica detrás. Sin embargo, ahora, con las declaraciones de Christian Boza, queda al descubierto que mientras expresaba ese malestar, ella habría ocultado un vínculo sentimental paralelo de años atrás.

Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar defienden su amistad frente a las críticas.

Desde el 2018 a 2021

La versión de Boza complica la situación de Gutarra. Él afirmó que la relación comenzó en Perú, pero se mantuvo incluso cuando él emigró a Europa. “Ella me llamaba seguido, me escribía, me decía que me extrañaba, que apenas pudiera viajaríamos juntos”, contó.

Además, aseguró que Jhazmín Gutarra le enviaba fotos comprometedoras y que la conexión entre ambos era emocional y constante, no solo física. “No me usó por dinero ni por papeles. Yo me enamoré de ella, y creo que ella también, al menos eso me hacía creer”, sostuvo.

En sus declaraciones, Boza también comentó que decidió hablar porque Jhazmín Gutarra no asumió ninguna responsabilidad sobre lo que vivieron. “Yo le di mi tiempo, mi amor, incluso dinero en momentos difíciles. Ahora me deja como si yo fuera un loco más. Me cansé de callar”, dijo visiblemente afectado. Aseguró que hasta el 2021 seguían en contacto, y que el quiebre ocurrió cuando notó que ella evitaba comprometerse de manera definitiva.

Por ahora, la señora Jhazmín no ha respondido públicamente a las acusaciones de Christian, pese a que fue consultada por el programa de Magaly Medina. En redes sociales, los usuarios se dividieron entre quienes creen en la versión del denunciante y quienes defienden a la esposa del cantante. Sin embargo, las pruebas mostradas en el programa fueron contundentes para muchos: audios con tono romántico, capturas de pantalla de conversaciones diarias y videollamadas.

