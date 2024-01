Pablo Heredia recuerda su romance con Ale Fuller y opina sobre el fin de su compromiso: “Las cosas pasan por algo”

Pablo Heredia anuncia su solteria durante la conferencia de 'Súper Ada' | América TV

Pablo Heredia y Alessandra Fuller fueron una de las parejas más populares en el 2016 debido a que sus personajes también estaban juntos en la telenovela ‘Ven, baila, quinceañera’. A pesar de los rumores de un posible matrimonio, su romance llegó a su fin de manera abrupta justo antes de cumplir dos años de relación. Tras ello, cada uno tomó su camino por separado.

Muchos creían que Ale Fuller encontró el amor verdadero con el abogado Francesco Balbi, con quien se comprometió durante un romántico viaje a Francia. Sin embargo, en julio de 2023, la pareja sorprendió al cancelar los preparativos de su boda, optando por guardar silencio sobre los motivos de su repentina ruptura.

Ahora que Ale Fuller se encuentra soltera, aunque se sabe que está en salidas románticas con Renato Rossini Jr., el actor argentino recordó la relación sentimental que tuvieron años atrás.

Alessandra Fuller y el también actor Pablo Heredia empezaron una relación en 2016, cuando ella tenía 23 años y el argentino 38 años.

“Bueno, desconozco un poco la vida de Ale, desde ese lugar. El otro día la vi súper bien y nos saludamos, yo la quiero mucho. Le tengo mucho cariño y respeto, yo creo que el haber tenido una relación tan linda y tan larga con Ale, me ha enseñado y me ha dejado muchas cosas, y hoy me ha dejado una amiga. Siempre le voy a desear los mejores deseos.”, expresó al diario La República durante la conferencia de prensa de la telenovela ‘Super Ada’.

Por otro lado, se mostró triste por el desenlace que tuvo su compromiso con Francesco Balbi. “Lamento que haya tenido un desencuentro amoroso con el amor de su vida, te vas a casar, no sé, estás ilusionada y las cosas no resultan, pero yo soy creyente de que las cosas siempre pasan por algo, y no hay mal que por bien no venga, tal vez no era la persona”, agregó.

Pablo Heredia grita su solteria

El actor argentino Pablo Heredia, de 44 años, anunció que no tiene pareja romántica en estos momentos. “Yo estoy soltero”, puntualizó en el evento. Además, se dirigió al amor de su vida, a quien aún no ha tenido la fortuna de conocer en persona.

“Este es un mensaje para el amor de mi vida, si estás por ahí, por favor, me buscas porque me encantaría”, expresó.

Pablo Heredia es un actor y cantante argentino radicado en Perú. Dentro de sus roles principales, es más conocido por el papel estelar de Lucas Pedraglio en 'Ven, baila, quinceañera'.

¿Qué pasó entre Pablo Heredia y Flavia Laos?

Luego de que Pablo Heredia y Ale Fuller hicieran pública su separación, se empezó a especular que el motivo de su distanciamiento tendría nombre y apellido: Flavia Laos. Los rumores aumentaron porque las amigas dejaron de aparecer juntas en las redes sociales.

“Jamás de los jamases (he sido infiel), tengo la filosofía del delfín. Flavia es una amiga desde hace tres años. La gente especula con bastante maldad”, expresó Pablo Heredia en su defensa.

Sin embargo, Alexandra Méndez lo desminitió en ‘Válgame Dios’: “Flavia Laos le quitó el novio a la Alessandra Fuller ¿no? Los vi (a Plabo y Flavia) comprando en la panadería San Antonio, quedé impactada. Bajó el argentino, dejó a Flavia Laos en el auto y, bueno, ella se quedó esperándolo. Yo no lo podía creer, justamente estaba sentada al lado del vidrio y se estacionaron al frente de mi mesa. Obvio que no me vieron... Estaban muy cariñosos, llegaron normal, parecían novios”.

En marzo de 2023, Ale Fuller confirmó al programa ‘Amor y Fuego’ que su amistad con Flavia Laos se terminó porque pasó un “tema fuerte” entre ellas, que le generó “mucho dolor” y que prefiere no dar detalles. “Tú no puedes controlar qué hace o qué no hace el resto, pero sí puedes controlar qué haces tú con eso, cómo lo gestionas, cómo lo abordas y a quiénes quieres tener en tu vida y a quiénes no”, fue lo único que dijo.