Ositrán inicia investigación por fallas en suministro de combustible en aeropuerto Jorge Chávez

La reciente apertura del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha evidenciado diversas observaciones frente a la suspensión de los vuelos nacionales e internacionales. Sin embargo, también se ha reportado problemas en el suministro de combustible para aeronaves, luego de que surgieran inconvenientes durante las primeras horas de funcionamiento y se informe retrasos.

La atención se ha dirigido hacia la actuación de Ositrán, especialmente tras el llamado del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, quien solicitó explicaciones por las fallas reportadas. De esta manera, la presidenta Verónica Zambrano precisó que “no tiene sustento” las declaraciones del antes ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Nosotros siempre estamos tomando acción; independientemente de los llamados que puede haber de los ciudadanos. En realidad, nosotros, en este tema concreto de combustible, lo que tenemos que verificar, y en eso estamos ahora supervisando, la operación que ha realizado LAP”, señaló.

Asimismo, indicó que la situación no se relaciona con carencias de infraestructura ni de equipamiento, ya que el aeropuerto cumple con el 99% de los requisitos en estos aspectos. Enfatizó que el problema radica en una decisión operativa tomada por LAP que optó por prescindir de ciertos equipos conocidos como carretas dentro del área donde se ubican las aeronaves.

Zambrano narró que al no contar con las carretas en la Plataforma de Estacionamiento de Aeronaves (PEA), la operadora se vio obligada a solicitar autorización al MTC durante la madrugada para permitir el ingreso de estos equipos al área donde se encontraban los aviones. Esta gestión de último momento evidenció que la solución al inconveniente pudo haberse anticipado, ya sea subsanando antes los temas de seguridad o implementando un sistema alternativo.

Además, confirmó que Ositrán ha iniciado un proceso de supervisión e investigación para determinar con precisión si hay responsables y así continuar con las sanciones correspondientes. El organismo regulador ha solicitado los descargos correspondientes a la entidad operadora, por lo que continúan las diligencias.

“Vamos a iniciar el procedimiento administrativo para determinar si amerita o no sanción. Si yo le digo si sí o si no, yo adelanto opinión y eso sería ilegal. Tiene que haber primero una investigación donde se determine quién es el responsable, en qué consistió. Pero va a ser imponer la sanción si corresponde”, señaló a Canal N.

¿Pista de aterrizaje incompleta?

El periodista Paolo Benza indicó que una de las pistas no se encuentra conectada debido a la ausencia de una calle de rodaje, lo que dificultaría la operación de vuelos. Según informó, la obra habría sido entregada en condiciones que no permitirían el despegue de aviones de gran alcance, ya que la infraestructura clave para conectar la pista aún no se ha construido.

Ante ello, Zambrano explicó que la supervisión de la obra se basa en el diseño presentado por LAP, el cual contempla tres etapas diferenciadas. La etapa entregada corresponde a la denominada “etapa uno reducida”, mientras que las fases “etapa uno A” y “etapa uno B” están programadas para desarrollarse posteriormente, con la última prevista para el próximo año.

El organismo aseguró que la infraestructura entregada hasta la fecha cumple con los requisitos establecidos para esta fase del proyecto y que la obra ha sido recibida conforme a lo planificad

Corpac mandó cartas a usuarios que reclamaron por haber sido afectados por el apagón de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. - Crédito AFP

“Ese diseño tiene tres etapas. La que hemos recibido es la etapa uno reducida, luego viene la etapa uno A y luego viene la etapa uno B, que es todavía es para el próximo año. En ese diseño están pauteadas, digamos, cada una de las etapas de este aeropuerto y eso es lo que nosotros hemos supervisado”, precisó la presidenta de Ositrán al citado medio.