Flavia Laos reveló la verdadera razón de por qué dejó a Pablo Heredia por Patricio Parodi: “Yo no me enamoré”

Flavia Laos sacudió las redes con una confesión directa y sin pelos en la lengua: sí, su relación con Pablo Heredia terminó por Patricio Parodi. Y es que luego de que se difundiera el adelanto del programa ‘El Valor de la Verdad’—donde el argentino respondería preguntas sobre su pasado con Flavia—, la actriz prefirió salir al frente y evidenciar su lado de la historia antes de cualquier especulación.

La artista se animó a contar todo durante un live en TikTok junto a su hermana Kiara. Simulando el famoso formato de preguntas del programa de Beto Ortiz, Flavia respondió la interrogante que muchos fans tenían en mente: ¿terminó con Pablo por Patricio?

La respuesta fue tan sincera como inesperada: “Sinceramente, la verdad es que si bien Pablo me trataba súper bien en ese momento y era una persona que me hacía reír y chévere, yo no me enamoré y si es verdad que la relación terminó por Patricio”.

Flavia Laos revela por qué dejó a Pablo Heredia por Patricio Parodi: “Yo no me enamoré”

La actriz contó que, aunque el argentino era atento y divertido, sus sentimientos no iban por el mismo camino. Además, no dudó en hablar de su fase emocional inestable por aquellos tiempos: “yo estaba loca, yo estaba psiquiatra, me han medicado”, dijo.

El momento clave fue cuando los dos coincidieron en un programa de televisión. Patricio Parodi era el conductor y ella la invitada; los pusieron a actuar una escena y terminaron dándose un beso. Fue suficiente para que Heredia, al ver el episodio por televisión, le escribiera: “Súper rápido recibo un mensaje de Pablo preguntando si es real y digo sí es real y en verdad yo no me sentía bien y le dije lo mejor es dejar eso ahí, él también dijo que sí”.

Sin dramas ni discusiones, ambos decidieron ponerle punto final a lo suyo. “Dejamos las cosas ahí, por eso, por mutuo acuerdo, las cosas no daban. Cuando algo no encaja, no encaja”, sentenció la también cantante, confirmando que su romance con Heredia ya no tenía salvación y que era momento de mirar hacia otro lado.

Ante el adelanto de ‘El Valor de la Verdad’, Flavia quiso que todo el mundo supiera los hechos directamente de su boca para evitar malos entendidos. “Prefiero que lo sepan por mí y no por versiones de otros”, remató la actriz.

El romance con Pablo Heredia y el fin de su amistad con Ale Fuller

Flavia Laos confirmó públicamente que mantuvo un romance con Pablo Heredia, expareja de Ale Fuller, su entonces mejor amiga, marcando así uno de los episodios más tristes de su amistad, ya que esa fue la razón por la que ambas terminaron alejándose.

La confesión de la actriz llegó después de que un adelanto de ‘El Valor de la Verdad’ mostrara a Heredia dispuesto a hablar abiertamente sobre el tema, poniendo en el centro de la polémica una historia que nunca se había aclarado del todo.

Durante una transmisión en vivo de TikTok, Flavia decidió contar su versión y poner fin a las especulaciones sobre si se involucró con Pablo Heredia mientras él aún estaba vinculado a Ale Fuller. “Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada”, explicó Flavia, quien hace años compartió protagonismo con ambos en ‘Ven, baila, quinceañera’.

Flavia Laos confirma romance con Pablo Heredia, expareja de Ale Fuller: “Fue una mala decisión”

La actriz no evadió su cuota de responsabilidad, pero recalcó que los hechos ocurrieron tras la ruptura entre su amiga y el actor argentino. “Yo no me metí en esa relación”, reafirmó Flavia, intentando despejar cualquier duda sobre una posible traición.

Como se sabe, luego de algunos años tanto Ale Fuller como Flavia Laos se reencontraron en ‘El Gran Chef Famosos’ y se amistaron dejando atrás cualquier tipo de confrontación o mal entendido entre ambas.

¿Cuándo se transmitirá ‘El Valor de la Verdad de Pablo Heredia?

Todas las confesiones del actor argentino se podrán conocer este domingo 8 de junio vía Panamericana TV, después del programa ‘Panorama’.

Beto Ortiz, además de las tres preguntas que sacó de adelanto, compartió en sus redes sociales la larga lista de personajes que el actor mencionó mientras estuvo sentado en el sillón rojo.

