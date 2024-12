Patricio Parodi y su incómoda reacción sobre el presunto romance entre Luciana Fuster y Juan Morelli. América Espectáculos

Patricio Parodi estuvo ausente de ‘Esto es Guerra’ durante varios días, tiempo que aprovechó para viajar a Miami, Florida, y visitar a su hermana y familia. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, mientras el influencer disfrutaba de su estadía en Estados Unidos, su expareja, Luciana Fuster, también se encontraba en la misma ciudad, pero en compañía del compositor colombiano estuvo ausente de ‘durante varios días, tiempo que aprovechó para viajar a Miami, Florida, y visitar a su hermana y familia. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, mientras el influencer disfrutaba de su estadía en Estados Unidos, su expareja,, también se encontraba en la misma ciudad, pero en compañía del compositor colombiano Juan Morelli durante los Latin Grammy 2024.

La presencia de ambos en Miami generó rumores sobre un posible romance entre Fuster y Morelli, situación que no pasó desapercibida por los medios, ya que se filtró fotografías y video caminando de la mano y compartiendo con los amigos del compositor colombiano.

Patricio Parodi, quien no dudó en pronunciarse sobre el tema. El chico reality respondió con tranquilidad a las especulaciones sobre el vínculo entre su expareja y el músico colombiano. El modelo e influencer dejó claro que no tiene interés en interferir en la vida personal de Fuster ni en generar polémicas.

“No me meto nunca en la vida de terceros. Me llevo bien con todo el mundo. Para todo el mundo, buenos deseos. No quiero generar nada”, expresó Patricio para América Espectáculos.

Por el momento, el capitán de ‘Esto es Guerra’ no tiene planes de comenzar una nueva relación sentimental y , quien aseguró que su vida sentimental se encuentra en un estado de calma.. “Estoy tranquilo, súper relax, conociendo amigos, personas,” comentó, dejando en claro que está enfocado en disfrutar de su soltería y su círculo social.

Patricio Parodi lanza indirecta a Luciana Fuster. (Foto: Captura de IG)

Luciana Fuster y Juan Morelli juntos en los ‘Latin Grammy 2024′

Mientras tanto, Luciana Fuster, ex Miss Grand International 2023, acaparó las miradas durante los Latin Grammy 2024 al asistir al evento acompañada de Juan Morelli. Aunque ambos optaron por no compartir fotografías juntos en redes sociales, se les pudo ver muy felices durante el after party en Miami.

Este acercamiento entre la modelo peruana y el compositor colombiano ha desatado una ola de comentarios en redes sociales y medios de comunicación, quienes especulan sobre el inicio de una posible relación sentimental.

Hasta el momento, ni Fuster ni Morelli han confirmado o desmentido estos rumores, dejando a sus seguidores a la expectativa.

Luciana Fuster se luce de la mano con compositor Juan Morelli en los ‘Latin Grammy 2024′. TikTok Ric La torre.

Luciana Fuster recibe romántico comentario de Juan Morelli

El compositor colombiano Juan Morelli vuelve a estar en el centro de las especulaciones tras un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales. Un simple pero significativo comentario dirigido a la modelo Luciana Fuster ha sido suficiente para avivar los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.

La exreina de belleza compartió recientemente en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su estadía en Tailandia. En las imágenes, la modelo posa relajada en una piscina, rodeada de un imponente paisaje natural. La publicación, que rápidamente acumuló miles de “me gusta” y cientos de comentarios, captó aún más atención por un detalle particular: un corazón negro dejado por Morelli.

El corazón negro que generó revuelo

El breve comentario de Morelli generó un aluvión de reacciones, logrando cerca de 700 “me gusta” en pocas horas. Los seguidores de la modelo se dividieron ante el gesto: mientras algunos celebraban la posibilidad de un romance con mensajes como “Hermosos” y “Qué linda pareja harían”, otros se mostraron intrigados por la elección del emoji.

“¿Por qué un corazón negro?”, preguntaron algunos usuarios, interpretando el símbolo como un posible mensaje oculto. Para algunos, el corazón negro podría ser un guiño a una conexión especial o simplemente una muestra de apoyo entre amigos, pero para otros, es una señal clara de algo más

Este cruce en redes sociales no es la primera vez que Luciana y Juan están vinculados públicamente. Sin embargo, ambos mantienen un perfil bajo, dejando en el aire la naturaleza de su relación, mientras los seguidores continúan atentos a cualquier nueva pista que pueda aclarar el misterio.

El mensaje que dejó Juan Morelli a Luciana Fuster. (Foto: Captura de IG)