Indecopi detecta cuatro deficiencias del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez que afectan a los pasajeros

Alerta, pasajeros. Estas son las principales fallas que perjudican los vuelos en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Indecopi

Tercer día de apertura del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y algunas fallas del primer día persisten. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se encuentra supervisando las acciones dentro de la nueva terminal y ya ha detectado cuatro deficiencias que má afectan a los pasajeros.

Fallas en el abastecimiento de combustible a las aeronaves, lo que genera demoras en la salida de los vuelos

Constantes cambios de puerta de embarque que conllevan la pérdida de vuelos.

Problemas con las fajas de equipajes de vuelos internacionales y nacionales, que demora el tiempo en que se esperan por las maletas

Aglomeraciones en las puertas de control de seguridad de los pasajeros, que puede ser riesgoso ante una emergencia.

Frente a estos hallazgos, “el Indecopi instó a la empresa operadora y a las entidades competentes a implementar medidas correctivas urgentes que garanticen la seguridad y los derechos de los pasajeros”.

Pasajeros esperan vuelos en el Nuevo Jorge Chávez. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Indecopi resalta deficiencias

Tal como viene reportándose en redes sociales y medios televisivos, las deficiencias del Nuevo aeropuerto Jorge Chávez siguen persistiendo en su tercer día de apertura.

Por un lado, se están dando retrasos de vuelos, relacionados a problemas de abastecimiento de combustible. Esto contribuye en la demora de vuelvos que no pueden salir por no poder ser abastecidos y no pueden despegar. Esto ocasionado gran frustración entre los usuarios.

También se vienven dando cambios muy frecuente en las puertas de embarque; es decir, que a pesar de que los pasajeros están esperando en un lado, los mueven luego a otra puerta. Considerando el diseño amplio del nuevo terminal, esto complica el desplazamiento rápido entre zonas. Esto tambiém contribuye a que los pasajeros pierdan sus vuelos.

Hay demora de vuelos en el Aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Por el lado de las fajas de equipajes, se reportan también demoras, lo que no solo está afectando los vuelos nacionales, sino también los internacionales. Finalmen,te también la aglomeración en los puntos de control de seguridad no solo afecta la fluidez del tránsito de pasajeros, sino que representa un peligro potencial en caso de emergencias.

Por eso, el Indecopi ha exhortado a Lima Airport Partners (LAP) y a las entidades competentes a que tomen las acciones inmediatas para subsanar estas deficiencias.

Buscan proteger derechos de consumidores

De igual manera, el Indecopi “insta a las aerolíneas a brindar información clara y oportuna sobre las reprogramaciones de sus vuelos, el derecho a la devolución de los pasajes cancelados, la entrega del Libro de Reclamaciones, y asegurar que sus canales de atención estén operativos”.

Por eso, la institución precisa que, a través a de sus equipos de fiscalización y de su oficina ubicada en el terminal aéreo, viene supervisando que las operaciones aéreas se brinden garantizando los derechos de los pasajeros.

Pasajeros reportan que tienen vuelos cancelados y demoras. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

“La fiscalización en este terminal aéreo es constante”, resalta la entidad. Así, los consumidores pueden denunciar o reclamar cualquier situación que afecte sus derechos a través del WhatsApp Aeropuerto 985 197 624 disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Recomendaciones de Indecopi

Anteriormente, el Indecopi dió recomendacines ante el inicio de operaciones del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (que abrió oficialmente el pasado domingo 1 de junio).

“Para evitar contratiempos y facilitar el proceso de embarque, considerando que se trata de un nuevo terminal aún no familiar para los usuarios”, el Indecopi recomiendó pasajeros tomar en cuenta lo siguiente:

Llegar con anticipación adicional: presentarse en el aeropuerto con una (1) hora adicional a la recomendada por las aerolíneas. Es decir, llegar con cuatro (4) horas de anticipación para vuelos internacionales y tres (3) horas para vuelos nacionales.

Seguir las señalizaciones: estar atentos a las señalizaciones dentro del nuevo terminal y seguir las indicaciones del personal de apoyo.

Verificar información del vuelo: consultar constantemente el estado del vuelo y la puerta de embarque en las pantallas informativas, ya que esta información puede cambiar.