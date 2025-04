Viajeros peruanos ya no podrán llevar este artículo en el equipaje de cabina: aerolíneas agregan nuevo dispositivo prohibido

Persona colocando el equipaje de mano en su asiento (ShutterStock España)

Los viajeros peruanos que se preparan para sus próximas aventuras aéreas tendrán que adaptarse a nuevas restricciones en el aeropuerto. En un giro inesperado, los drones, esos dispositivos que permiten capturar vistas aéreas impresionantes, ahora podrían quedar fuera del equipaje de mano. Con el aumento de las medidas de seguridad en los aeropuertos internacionales, este gadget popular se ha sumado a la lista de artículos que podrían no ser bienvenidos en la cabina del avión.

Los drones, que se han convertido en una herramienta popular entre los viajeros y profesionales, podrían dejar de ser el compañero ideal en la cabina del avión. Este dispositivo, conocido por sus grabaciones aéreas y su utilidad en trabajos técnicos, no siempre podrá acompañar a sus dueños dentro de la cabina.

La incorporación de los drones a las restricciones de equipaje de mano responde a las nuevas normativas de seguridad adoptadas por muchos aeropuertos internacionales. Estas medidas buscan mejorar la eficiencia del embarque y reforzar los controles, sin embargo, las políticas varían según la aerolínea, lo que significa que el transporte de drones no está completamente prohibido, pero sí sujeto a condiciones específicas dependiendo del operador.

¿Puedo viajar con mi dron?

La respuesta no es sencilla, ya que depende de la aerolínea. A diferencia de otros dispositivos electrónicos como laptops, tablets o cámaras fotográficas, los drones no están sujetos a una regulación uniforme, lo que ha causado su inclusión en la lista de restricciones publicada por plataformas como Skyscanner. Las aerolíneas tienen la potestad de decidir si permiten o no el transporte de drones en la cabina.

Por ejemplo, Emirates ha incluido a los drones en la lista de objetos prohibidos para el equipaje de mano y exige que sean facturados. En cambio, Qatar Airways permite que los dispositivos sean transportados solo en la cabina, pero no acepta que sean facturados. Por otro lado, Latam Airlines permite que los pasajeros lleven drones en el equipaje de mano, siempre que cumplan con ciertas condiciones. Estas condiciones incluyen no exceder el peso y las dimensiones permitidas para el equipaje de mano, y que las baterías de litio del dron estén en una bolsa especial para su transporte.

Los usuarios deberán consultar con su aerolínea si planean viajar con drones.

En tanto, Avianca señala que los drones deben ser aprobados para llevarlos en el equipaje de mano. Los drones con baterías de litio de más de 100 Wh pero menos de 160 Wh requieren autorización. Si la batería es menor a 100 Wh, no se necesita aprobación. El dron debe ir embalado para evitar daños y activación accidental. Además, debe apagarse completamente, no en modo suspensión. Se permite llevar hasta 2 baterías de repuesto en el equipaje de mano, siempre que estén embaladas en bolsas protectoras para prevenir cortocircuitos.

Es importante destacar que estas regulaciones pueden variar no solo entre aerolíneas, sino también según el país. Por lo tanto, es recomendable que los viajeros se informen sobre las políticas específicas de su aerolínea y el aeropuerto de salida antes de viajar.

Lista de objetos con restricción

El equipaje de cabina está sujeto a estrictas regulaciones de seguridad que prohíben ciertos artículos debido a su potencial peligro durante el vuelo.

Armas de fuego y dispositivos que disparan proyectiles : Cualquier objeto que pueda disparar proyectiles, incluyendo armas de fuego reales o réplicas, está prohibido.

Objetos punzantes y cortantes : Artículos como cuchillos, tijeras, agujas y limas de uñas no pueden ser transportados en la cabina.

Sustancias inflamables y explosivas: Líquidos inflamables, aerosoles, pinturas, disolventes, fuegos artificiales y otros materiales explosivos están estrictamente prohibidos.

Materiales corrosivos y tóxicos: Ácidos, mercurio, termómetros de mercurio y otros productos químicos peligrosos no deben transportarse en la cabina.

Herramientas y equipos de trabajo peligrosos: Artículos como taladros, sierras y otras herramientas eléctricas o manuales que puedan causar lesiones están prohibidos.

Dispositivos electrónicos con baterías de litio: Algunos dispositivos electrónicos con baterías de litio pueden estar restringidos debido al riesgo de incendio.

Sustancias venenosas y radiactivas: Cualquier material que sea venenoso, radiactivo o que pueda causar daño biológico está prohibido en la cabina.

Equipos de defensa personal: Artículos como gas pimienta, sprays de defensa y otros dispositivos similares no están permitidos.

Objetos que imitan armas: Artículos que parecen armas, aunque no lo sean, también están prohibidos para evitar malentendidos y garantizar la seguridad.

Es esencial que los viajeros verifiquen las políticas de su aerolínea y las regulaciones del país antes de abordar. Las normativas pueden variar y algunas aerolíneas pueden tener reglas más estrictas que otras. Conocer las restricciones permitirá a los viajeros evitar inconvenientes y disfrutar de un vuelo más seguro y tranquilo.

Recomendaciones antes de abordar el avión

Viajar en avión puede ser mucho más cómodo y eficiente si tomas las precauciones necesarias antes de llegar al aeropuerto. Con un poco de planificación, puedes evitar contratiempos y asegurar un embarque sin estrés.

Llegar con anticipación : Llega al aeropuerto al menos 2 horas antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales. Esto te dará tiempo suficiente para hacer el check-in, pasar por seguridad y manejar cualquier imprevisto que pueda surgir.

Revisa los documentos : Asegúrate de tener todos los documentos necesarios, como pasaporte, visa (si es necesario), boletos y cualquier otro requerimiento específico de tu vuelo.

Empaque eficiente : Organiza tus pertenencias para evitar que el equipaje de mano sea pesado o desordenado. No olvides incluir artículos esenciales como cargadores, medicamentos y una chaqueta ligera, ya que el aire acondicionado en los aviones puede ser frío.

Etiqueta tu equipaje: Asegúrate de que tanto tu equipaje de mano como el registrado tengan etiquetas con tu nombre y datos de contacto. Esto ayudará a identificar tus pertenencias en caso de que se extravíen.

