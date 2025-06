Familia durmió en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez: vuelo se retrasó 16 horas y aerolínea negó ayuda “porque no era su culpa”

Familia pasó la noche en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez por cancelación de su vuelo | Infobae Perú

Pasajeros del vuelo LA2198 con destino Lima-Tacna denunciaron que tuvieron que pasar la noche en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez después de una demora de más de 16 horas para poder llegar a su destino. Entre los afectados se encontraban familias con niños y adultos mayores, quienes relataron que no recibieron apoyo ni información clara de la aerolínea tras el incidente.

En diálogo con Infobae Perú, una adulta mayor develó que si bien arribaron el vuelo a las 8:40 de la noche del lunes y sobrevolaron la Ciudad Heroica, tuvieron que retornar por mal clima. En la capital, el calvario siguió al no obtener detalles ni apoyo por parte de la aerolínea.

“En la noche nos han devuelto a Tacna, ahora nos han dejado a la intemperie. No nos han dado ni un salón, no hay desayuno nada, solo agua tenemos. Anoche hemos llegado como a las 10, casi a las 11, porque no ha podido aterrizar el vuelo y desde esa hora estamos acá. La aerolínea dice que no es su responsabilidad, que no es su problema, pero tampoco es de nosotros. Nos han dicho lo siento, pero no podemos hacer nada. No nos han dado ninguna solución”, mencionó.

Detalló que buscaron alguna respuesta hasta las dos de la mañana, pero no le dieron razón ni orientación de lo que podrían hacer. “Nos han reprogramado para las dos de la tarde de hoy, martes, y no teníamos previsto esto, ni siquiera hemos podido almorzar”, lamentó.

Otra de las pasajeras afectadas confirmó que, aunque les dijeron que les darían información al bajar del avión, no pasó. “Una persona nos indicó que vayamos al tercer piso, pero allí solo nos dijeron que llamemos al call center. Nadie nos dio alojamiento, ni comida, ni ayuda. Esperamos más de una hora por los nuevos boletos”, relató.

Asimismo, reafirmó que la empresa no ofreció hospedaje ni alimentación, argumentando que el retraso se debió a causas climáticas y, por tanto, no era responsable de asumir esos gastos. Como resultado, varios usuarios tuvieron que dormir en el piso del aeropuerto a la espera de ser reubicados en nuevos vuelos.

“El avión dio como cuatro vueltas sobre la ciudad. Estuvimos casi media hora sobrevolando, pero finalmente nos dijeron que no se podía aterrizar y regresamos a Lima”, relató.

Días críticos tras la inauguración del nuevo Jorge Chávez. (Foto: Facebook Roger García)

¿Qué hacer si reprograman o cancelan un vuelo?

Cuando las aerolíneas retrasan o cancelan un vuelo, los pasajeros tienen derechos y las empresas deben cumplir con ciertas obligaciones. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que existen medidas que garantizan la protección del consumidor en estos casos.

Si el vuelo sufre un retraso, las aerolíneas deben:

Brindar información clara y oportuna sobre la causa del retraso.

Ofrecer alimentación y comunicación a los pasajeros cuando el retraso supera las dos horas.

Proveer hospedaje si el retraso obliga al pasajero a permanecer una o más noches fuera de su residencia, así como traslados entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.

Si el retraso supera las cuatro horas, el pasajero puede elegir entre abordar el siguiente vuelo disponible de la misma compañía, reprogramar el viaje para otra fecha sin costo adicional, o solicitar la devolución del precio del boleto para la parte no realizada del trayecto.

Alerta, pasajeros. Estas son las principales fallas que perjudican los vuelos en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Indecopi

En caso de cancelación del vuelo, la aerolínea debe ofrecer alternativas similares a las del retraso prolongado:

Reubicar al pasajero en el siguiente vuelo disponible de la misma compañía u otra aerolínea.

Reprogramar el viaje para otra fecha elegida por el pasajero, sin penalidad.

Devolver el costo del boleto para el tramo no realizado.

Si la cancelación requiere que el pasajero espere, la aerolínea debe proporcionar alimentación, hospedaje y traslados, según las necesidades generadas por la demora.

¿Cómo reclamar?

Los pasajeros deben conservar su boleto y cualquier comprobante de gasto, además de registrar el reclamo en el Libro de Reclamaciones de la aerolínea. Si la empresa no responde o la solución no resulta satisfactoria, es posible acudir a Indecopi para presentar una denuncia formal.