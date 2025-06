Alerta en la costa peruana ante intensas olas hasta el 4 de junio, según pronóstico de la Marina de Guerra

Oleaje anómalo causa daños en las playas de Barranca. Fuente: Canal N

El litoral peruano se encuentra en estado de vigilancia luego de que la Marina de Guerra del Perú anunciara la continuidad de olas intensas hasta el 4 de junio. La advertencia llega en medio de un escenario de preocupación en la ciudad de Barranca, donde el reciente aumento del oleaje causó serios daños a la infraestructura costera, dejando en evidencia la vulnerabilidad de muchas zonas frente a estos fenómenos naturales.

Durante el último fin de semana, el circuito de playas de Barranca sufrió un fuerte impacto. La playa Chorrillos fue la más afectada: las olas alcanzaron la vereda, deterioraron estructuras turísticas y generaron erosión en más de medio kilómetro del litoral.

En algunos puntos, se reportó la pérdida de hasta dos metros de arena, comprometiendo la estabilidad de casetas, miradores y zonas peatonales. Residentes del lugar manifestaron su preocupación por la falta de medidas preventivas por parte de las autoridades. “Solo se preocupan en verano. Mira cómo está todo el malecón, está que se deteriora. Nadie dice nada”, reclamó un vecino a medios locales.

Balneario de playa Chorrillos en Barranca, tras los oleajes anómalos. Foto: Facebook/ Manolo Ríos

Este precedente reforzó el llamado de atención ante la nueva alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), que pronostica condiciones marítimas adversas en toda la costa peruana.

Según el Aviso Especial de Oleaje N.º 25, las olas continuarán afectando con mayor intensidad a las zonas con playas abiertas o semiabiertas. Se prevé que estas condiciones se mantendrán desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de junio, aunque el aviso más reciente advierte que la mayor peligrosidad se concentrará hasta el martes 4.

En el litoral norte (de Tumbes a Salaverry), el oleaje ligero persistirá hasta el jueves 5. En el centro (de Salaverry a San Juan de Marcona), las condiciones anómalas se extenderán hasta el viernes 6.

Mientras tanto, el sur del país (desde San Juan de Marcona hasta Tacna) experimentará la misma situación durante toda la semana. El fenómeno, además, coincide con la fase de luna nueva, lo que puede intensificar la altura de las olas y aumentar el riesgo en zonas cercanas al mar.

Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-INDECI) ha difundido recomendaciones para prevenir incidentes. Entre ellas: no exponerse al rompeolas, evitar las actividades pesqueras o recreativas durante la alerta, conducir con precaución en zonas costeras, y asegurar embarcaciones ancladas o retirarlas a tierra en caso de ser pequeñas.

Playas de Barranca sufren erosión por fuerte oleaje. Foto: Andina

Pese a estas advertencias, en zonas como Barranca, los vecinos aseguran que no se han implementado acciones concretas para mitigar el impacto del oleaje. “El enrocado que pusieron hace años ya cedió, no hay sacos de arena, no hay prevención. Solo han puesto una bandera roja y nada más”, afirmó otro residente. Tampoco se ha registrado la presencia de Defensa Civil ni se han cerrado accesos a playas, incluso cuando la infraestructura muestra claros signos de desgaste.

“Se supone que la municipalidad tiene que poner sacos de arena en todas las entradas a las playas. Nada, no hacen nada”, expresó con frustración otro de los vecinos"

La Marina de Guerra del Perú reiteró su llamado a las autoridades locales para reforzar las medidas de prevención y a la ciudadanía para que respete las disposiciones oficiales. El pronóstico advierte que estos fenómenos podrían volverse más frecuentes o severos debido a cambios climáticos regionales, por lo que la preparación y la respuesta coordinada resultan fundamentales para evitar consecuencias mayores.