El fin de ‘Vibra Good’ en YouTube: enfrentamientos y graves acusaciones entre ‘Sr. Pollito’ y ‘Cries en Quechua’ que llevaron a la cancelación del programa

El programa digital Vibra Good, parte del canal de YouTube Todo Good, fue cancelado oficialmente luego de una serie de desacuerdos y conflictos entre sus principales integrantes. La noticia fue confirmada por José Luis Rodríguez, conocido como ‘Pelao’, durante una reciente edición de Habla Good. “Ya murió Vibra Good”, sentenció, dando cierre definitivo a uno de los espacios más comentados del canal.

La crisis estalló tras declaraciones del influencer Jean Villón, quien denunció públicamente que Wendy, conocida como Cries in Quechua, habría influido para excluirlo del programa. Según explicó, ella interfirió en su permanencia pese a que él formó parte de los episodios piloto y recibió comentarios positivos. Además, la acusó de hablar mal de él junto a otro exintegrante del equipo, Sr. Pollito, generando un ambiente tóxico.

'Sr. Pollito' expone a conductores de Vibra Good | Instagram

Por su lado, Sr. Pollito también confirmó su salida, apuntando directamente a Wendy como responsable de un entorno hostil dentro del proyecto. Señaló que sus comentarios distorsionados y “verdades a medias” afectaron no solo su imagen profesional, sino también la de otros, como la influencer Alexandra Morey. Tras aclarar sus diferencias con Villón, decidió apartarse del programa.

Ante esta situación, ‘Pelao’ reconoció que la fractura interna era insalvable. “Pasó algo entre ellos. Yo siento que algo se rompió”, declaró, explicando que, tras conversaciones privadas, se tomó la decisión de dar por finalizado el espacio.

Vibra Good solo duró tres semanas en el aire en YouTube

Defensa de Sr. Pollito

Luego de las declaraciones de Jean Villón, el creador de contenido conocido como ‘Sr. Pollito’ ha salido al frente para aclarar los motivos de su salida del programa Vibra Good y responder a las acusaciones del tiktoker Jean Villón. En una declaración pública, desmintió las frases ofensivas que se le atribuyeron y reafirmó que su decisión de dejar el programa no fue impulsada por Ale Morey ni por rivalidades internas.

La controversia se originó a partir de un mensaje que Jean Villón le envió, en el cual se le atribuían palabras que él asegura nunca pronunció. Entre las acusaciones, se le señalaba de rechazar la participación de Jean en el programa por razones que califica de falsas y ofensivas, como que no leía, que no sabía expresarse, que era pobre y aspiracionista. “¿Cómo voy a decir todo eso? Yo vivo al costado de un cerro, señor”, replicó, subrayando que él mismo es un lector reciente y ha compartido contenido sobre lectura para principiantes desde los inicios de su canal.

Sr Pollito recalca que esas afirmaciones no solo son falsas sino contradictorias con la imagen y el mensaje que siempre ha difundido. Asegura que toda esa información errónea fue transmitida por otra persona, ‘Cries en quechua’, y no por él. “Ya hablé con Jean y llegamos a la conclusión de que toda esa información que le llegó no la dije yo, la dijo Cries”, apuntó.

El creador de contenido desmiente rumores sobre su partida del programa y señala que las versiones difundidas no corresponden a sus palabras ni a su postura respecto a Jean Villon (TikTok: Sr. Pollito)

Sobre su salida de Vibra Good, aclaró que no fue una decisión unilateral ni motivada por enemistades personales. Remarcó que se lleva bien tanto con Ale Morey como con Jean Villón y que las diferencias fueron más bien parte del juego natural de ideas y bromas entre compañeros. El motivo principal por el que no quería que Jean Villón permaneciera en el programa fue, en su opinión, que en el piloto no hubo la fluidez necesaria en la conversación. “Teníamos que fluir todos en la mesa”, explicó.

La decisión final fue tomada en conjunto con todo el equipo de Vibra Good, con mayoría a favor de la salida de Jean. Ale Morey, por su parte, quería que Jean permaneciera, pero la decisión se consensuó con el resto. “Se está especulando que mi salida fue gracias a Ale, pero no es así. Estoy en buenos términos con ella desde hace tiempo”, agregó.

Los conductores de Vibra Good terminaron su amistad en medio a solo tres semanas de iniciado el programa

Una parte clave en esta controversia fue la videollamada que se realizó un día antes de la salida de Sr Pollito, en la que participaron Jean, Cries y Ale. En esa conversación, según el influencer, quedó claro que las afirmaciones falsas que se le atribuyeron provinieron de Cries. “Yo tengo como testigo a Ale que fue Cries la que dijo todo esto sobre mí, todas estas mentiras que le contó a Jean”, detalló.

Cries in Quechua muestra chats y responde a Sr. Pollito

En tanto, Wendy, conocida como Cries in Quechua, decidió romper su silencio en su canal de YouTube para aclarar su versión de los hechos tras la controversia por la cancelación del programa Vibra Good. En su testimonio, reconoció errores, pero también responsabilizó a Sr. Pollito por haber alimentado los malos entendidos entre los integrantes del equipo, en especial entre ella y Ale Morey.

Según Wendy, su primera incomodidad con Ale fue superada gracias a una conversación previa al estreno del programa. No obstante, explicó que hubo una etapa tensa durante los pilotos, en los que notó un ambiente incómodo que Sr. Pollito habría avivado al hablar mal de ella con Ale y viceversa. “Pollito me contaba que Ale hablaba mal de mí y a Ale le decía que yo hablaba mal de ella”, aseguró, señalando que esa falta de comunicación directa fue un detonante en el deterioro del grupo.

Wendy o Cries in Quechua mostró chats para desmentir a Sr. Pollito y lamentó 'hipocresía' del influencer

Wendy también admitió que habló mal de Jean Villón, pero negó haberlo hecho con intenciones clasistas o despectivas. “Sí fue prejuicioso de mi parte. No conectamos en el piloto y lo comentamos entre nosotros. Eso estuvo mal”, reconoció. A pesar de sus diferencias iniciales con Jean, aseguró que luego, por sugerencia de Ale, se comunicaron con él para pedirle disculpas, aunque admite que su pedido fue superficial y poco honesto. “Debí decirle con claridad que no quería que esté en el programa, pero no era algo personal, simplemente no fluíamos”, comentó.

Sr. Pollito intentó defenderse en redes sociales, pero terminó echando a Wendy y evidenciando una amistad falsa tras las declaraciones de Jean Villón

Además, reconoció que debieron hablar directamente con Sr. Pollito para esclarecer los malos entendidos. “Fue un teléfono malogrado. Si hubiéramos conversado antes, muchas cosas no habrían pasado”, afirmó. Wendy lamentó que esta cadena de conflictos derivara en la caída del programa y afectara a todos. “No tengo la intención ni el poder de dañar la carrera profesional de nadie. Admito mis errores y me queda como lección”.

Ale Morey fue la menos afectada con el fin de Vibra Good