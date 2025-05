Polémica en Vibra Good: influencer Jean Villón acusa a ‘Cries in quechua’ y ‘Sr. Pollito’ de traición

'Sr. Pollito' expone a conductores de Vibra Good | Instagram

El creador de contenido Jean Villón, popular en redes por la frase “F VV”, sorprendió a sus seguidores al arremeter públicamente contra los conductores del podcast Vibra Good. Este espacio es presentado por los influencers Ale Morey, ‘Cries in quechua’ y ‘Sr. Pollito’, siendo este último quien recientemente anunció su salida del programa.

“Hoy tengo ganas de desenmascarar hipócritas”, fue la contundente frase con la que Jean inició su descargo. Según explicó, su primer acercamiento a Vibra Good fue como invitado al episodio piloto, donde conoció por primera vez a ‘Sr. Pollito’ y ‘Cries in quechua’. En contraste, Ale Morey ya era una de sus amigas cercanas. “Fui como invitado, no fui a hacer casting como conductor”, precisó.

Polémica en Vibra Good tras denuncias de Jean Villón.

La grabación del piloto, que nunca fue emitido, transcurrió sin problemas. Jean Villón se marchó con una buena impresión de los influencers. Sin embargo, todo cambió una semana después, cuando Wendy —nombre real de ‘Cries in quechua’— lo convocó para reemplazar temporalmente a ‘Sr. Pollito’, quien iba a ausentarse por un viaje.

Fue en ese momento que, según Jean Villón, Wendy le reveló que el ‘Sr. Pollito’ había hablado mal de él frente a uno de los productores del canal Todo Good, donde se emite el podcast.

“Según su versión, el ‘Sr. Pollito’ dijo que no, que no le gustó cómo participé. Que yo soy un ignorante, que nunca he leído un libro en mi vida y que se nota porque no sé hablar, que no doy show”, contó.

Jean aseguró haber confiado en las palabras de ‘Cries in quechua’, quien lo consoló dándole palabras de aliento. “Me dijo que el Sr. Pollito me tenía envidia, que no soportó que yo brillara más en el piloto, que él se sintió opacado. En conclusión, era un tema de egos”.

'Sr. Pollito' renunció al podcast Vibra Good a poco días de su estreno.

Molesto con ‘Cries in quechua’

Tras la renuncia de ‘Sr. Pollito’, Jean Villón notó cómo Ale Morey y Wendy eran atacadas en redes por presuntamente haber provocado su salida. Aún dolido, el creador de contenido quiso exponer su historia, pero decidió primero enfrentar directamente a ‘Sr. Pollito’.

Durante una llamada, según su testimonio, este no solo admitió haber hablado mal de él, sino que también culpó a ‘Cries in quechua’. Incluso, le mostró mensajes donde ella criticaba duramente su participación.

Wendy Páucar, más conocida como 'Cries in quechua', es una youtuber peruana. Tiene 280 mil seguidores en Instagram.

“Me mostró capturas, en donde la señorita Wendy, quien antes me había dicho que me quería en el programa, que le gustaba mi participación y que me quería mucho, le decía al ‘Sr. Pollito’ que no me soportaba, que le estresaba mi participación, que no me quería en el podcast (...) Él ya luego me confesó que sí habían rajado de mí, pero luego me pidió disculpas”, relató Villón.

A raíz de estas revelaciones, Jean Villón calificó a ‘Cries in quechua’ como “hipócrita” y “payasa”. Por ello, rechazó una nueva invitación a Vibra Good. “No quiero ir a un programa de una hipócrita de mierd*, donde una chica sonríe y me abraza, y por atrás (me apuñala)”.

Para cerrar, aclaró que su conflicto no incluye a Ale Morey, a quien sigue considerando una amiga cercana. Además, hizo un llamado a sus seguidores para no generar odio en redes. “No quiero generar hate. Sé que sonará muy cliché, pero no le digan nada, no le comenten huevadas, no le den importancia. Quédate con el chisme, pero no tires hate”, finalizó.

‘Sr. Pollito’ y ‘Cries in quechua’ son señalados por Jean Villón como responsables de comentarios negativos en su contra.

‘Sr. Pollito’ se defiende en redes

Luego de que el creador de contenido Jean Villón acusara públicamente a sus excompañeros del podcast Vibra Good de haber hablado mal de él a sus espaldas, el influencer conocido como ‘Sr. Pollito’ decidió romper su silencio y pronunciarse sobre el conflicto que involucra también a ‘Cries in quechua’, nombre artístico de Wendy.

El creador de contenido desmiente rumores sobre su partida del programa y señala que las versiones difundidas no corresponden a sus palabras ni a su postura respecto a Jean Villon (TikTok: Sr. Pollito)

A través de sus historias en Instagram, ‘Sr. Pollito’ compartió un comunicado en el que lamenta haber guardado silencio inicialmente, creyendo que se trataba de un tema estrictamente personal.

“Decidí mantenerme en silencio sobre mi salida de Vibra Good porque asumí que un conflicto entre amigos no debía escalar ni trasladarse al entorno profesional. Me equivoqué”, señaló.

Comunicado del 'Sr. Pollito' en medio de la polémica.

En el mensaje, el influencer acusó directamente a Wendy de haber mentido sobre él frente a Jean Villón, lo que, según explica, afectó su imagen profesional. “Las mentiras que Wendy le comentó a Jean han cruzado una línea. No solo se distorsionaron hechos, sino que se afectó mi trabajo, relaciones con marcas y oportunidades profesionales”, escribió.

Además, precisó que ya se había disculpado con las personas involucradas, pero que no aceptará seguir siendo parte de una narrativa donde, según él, se difunden “verdades a medias con omisiones convenientes y mentiras”. En ese sentido, cuestionó duramente a Wendy, afirmando que el tema dejó de ser personal cuando se empezaron a dañar carreras.

‘Sr. Pollito’ rompe su silencio y acusa a ‘Cries in quechua’ de dañar su imagen profesional.