Coronel PNP revela información inédita sobre el megaoperativo en Brasil para captura de ‘El Monstruo’

Fuga en Brasil: así fue el fallido operativo para capturar a ‘El Monstruo’, líder de los Injertos del Cono Norte

Erick Moreno Hernández, más conocido en el mundo criminal como ‘El Monstruo’, fue ubicado en Brasil; sin embargo, la Policía de ese país no logró capturarlo. El líder de los ‘Injertos del Cono Norte’ continúa prófugo, pero, aunque no lo quiera reconocer, está debilitado.

No se ha revelado mucha información sobre las acciones desplegadas en São Paulo. El director de Investigación Criminal de la Dirincri, general PNP Marco Conde, aseguró que las autoridades brasileñas brindarán pronto mayores detalles sobre el operativo realizado por el GAECO (Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado), en el que participaron de forma conjunta la Policía Federal y la Policía Militar.

‘El Monstruo’ sigue libre mientras la PNP ofrece 500.000 soles por su captura. - Crédito: Composición Infobae Perú

“Bueno, lo que pasa es que primero informaron la policía que habían logrado capturar a Erick Moreno Hernández (...) Pero, posteriormente, ya me comunican que durante el operativo, el delincuente logró escapar del cerco policial dejando abandonado en el lugar teléfono, móviles, sustancias estupefacientes y otros elementos probatorios”, declaró en Exitosa.

Según precisó el general, el operativo se desplegó a raíz de una orden de captura emitida por el Ministerio Público. Pese a que el coronel evitó responder de manera directa sobre la fuga del criminal, remarcó que las diligencias continúan para hacer efectiva su detención lo antes posible.

“Todavía precisan que continúan realizando las operaciones policiales con la finalidad de lograr capturarlo. O sea, es un operativo que todavía no termina, siguen en este momento realizando las operaciones policiales. Yo tengo directamente información con la policía que están operando para ver si logran ubicarlo. Todavía siguen realizando las operaciones policiales, porque quieren capturarlo allá también”, agregó.

El 'Monstruo' emite video y se burla de la policía nacional asegurando que sigue teniendo el control de Lima Norte. ATV

Así fue el fallido operativo para capturar a ‘El Monstruo’

El intento por capturar a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los criminales más buscados del Perú, movilizó a más de 160 agentes de élite en Brasil. La operación, realizada en el centro de São Paulo, terminó en fracaso.

Según contó el periodista brasileño, Lucas Martin en entrevista con ATV, Moreno fue ubicado en un departamento céntrico de la ciudad paulista, donde se escondía junto a un familiar y un individuo con antecedentes criminales que estaría vinculado al temido grupo Primer Comando Capital, una de las bandas delincuenciales más violentas de Brasil.

'El Monstruo' estaría siendo protegido en Sao Paulo: ¿qué es el Primeiro Comando, la organización que lo escondería? Foto: Composición Infobae Perú

La información recogida indica que el líder criminal se encontraba en la mira de las autoridades desde hacía al menos dos semanas. Pese al minucioso cerco policial, el operativo no logró su captura: el delincuente logró escapar apenas 45 minutos después.

No es la primera vez que Erick Moreno se enfrenta a una intervención policial en Brasil. En abril pasado, durante un operativo en el que fueron capturados los hermanos Guevara Dávalos —vinculados también a los ‘Injertos del Cono Norte’—, un agente de la Policía brasileña murió a manos de un sujeto no identificado. Las investigaciones posteriores apuntan a que ese atacante podría haber sido el propio Moreno Hernández, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

Material incautado en 'el búnker' de El Monstruo

El rol del Primer Comando Criminal con la fuga de ‘El Monstruo’

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, no habría llegado a Brasil solo para ocultarse. Según informes de inteligencia y declaraciones de altos exfuncionarios del sector Interior, su verdadero objetivo sería sellar una alianza con el Primer Comando Capital (PCC), la organización criminal más poderosa y sanguinaria del país vecino.

La posibilidad de un pacto entre los ‘Injertos del Norte’, liderados por Moreno, y el PCC no es una idea nueva para la Policía Nacional del Perú (PNP). “Desde hace tiempo la PNP maneja la hipótesis que Erick Moreno fue a Brasil, pero no a esconderse, sino a entablar una alianza con el PCC”, afirmó el general (r) Danilo Guevara, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Al menos 8 sujetos identificados serían la conexión chilena.

La ruta que siguió ‘El Monstruo’ para llegar a São Paulo también es significativa. Según el exministro del Interior, Rubén Vargas, Moreno habría cruzado la frontera con Bolivia antes de llegar a territorio brasileño. “El Monstruo habría fugado por la frontera con Bolivia y llegó hasta São Paulo, una ruta aparentemente controlada por el peligroso grupo criminal Primer Comando Capital (PCC)”, sostuvo.