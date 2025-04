Carlos Álvarez admite que apoyó “acciones” de Alberto Fujimori durante la dictadura y asegura que pidió perdón

Carlos Álvarez admitió que apoyó "acciones" del gobierno de alberto fujimori . Foto: Andina

El humorista Carlos Álvarez, quien se encamina a ser el candidato presidencial del partido País Para Todos, admitió que apoyó “acciones” de Alberto Fujimori durante la dictadura, bajo el argumento de que estaba de acuerdo con “la lucha contra el terrorismo”.

“En cierto momento, cuando yo apoyé la lucha contra el terrorismo, en cierta forma como que mi arte estuvo influenciado por eso. Eso fue un error, ya lo reconocí y pedí disculpas a mi público, y tomó tiempo reconciliarnos, y estoy feliz por eso. Yo creo que supieron sopesar los momentos que se vivieron”, aseveró en una entrevista con el programa ‘Escuchamos y Juzgamos’, de Madi Streaming.

Cuando fue consultado sobre la imitación que hacía de Fernando Olivera, luego del autogolpe de Estado de 1992, dijo que solo era una parodia y que incluso fue crítico con el régimen. “Yo fui como ‘Popi’ a entrar al Congreso y un coronel de la Policía me empujó”. Sin embargo, al hacer abordado sobre este tema en varios momentos llegó a expresar: “Si me equivoqué, me equivoqué, pues. ¿Cuál es el problema?”.

En este programa, donde participa la periodista Juliana Oxenford, el humorista conocido como ‘El Tobi’ le preguntó qué garantiza de que no se vuelve a equivocar como lo hizo durante la época de la dictadura.

“¿Te has disculpado directamente con los políticos, a los que minimizaste, a los familiares que minimizaste su dolor, en el momento en el que tú imitabas graciosamente a Fujimori?, preguntó el también humorista, a lo que Álvarez contestó: “Ya lo hice, ya lo hice hace muchos años”.

Carlos Álvarez denuncia nuevas amenazas de muerte en su contra. (Foto: Captura de TV)

Denuncias contra líder de País Para Todos

Otro de los temas que se le consultó al ahora político fue sobre los 11 procesos legales que pesan sobre el líder de su partido, Vladímir Meza. “Dejemos que pasen las investigaciones. Ahora son denuncias. Es que es así. Alguna vez todos hemos tenido un problema”, sostuvo Carlos Álvarez.

Adicionalmente, comentó que eligió militar en País Para Todos debido a las experiencias que tuvo con otras organizaciones políticas.

Por ejemplo, relató que una vez él propuso que se destine el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector Educación. “¿Saben lo que me dijo este señor? No, ¿qué estabas hablando Carlos? Los necesitamos burros para manipularlos. Me paré y me fui, no podía hablar con esa persona”.

Vladimir Meza Villarreal, exalcalde de Huaraz. | Foto: Andina

Problemas legales del partido

El partido que ha albergado al actor, País Para Todos, está siendo investigado preliminarmente por el Ministerio Público por presuntamente haber incitado a la violencia y por ser contrarios a los principios democráticos de la Constitución del Perú. La denuncia fue presentada por un exmilitante de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.), Javier Sulca.

De acuerdo con la acusación, los discursos públicos de Carlos Álvarez, en su calidad de miembro activo de la organización, contienen expresiones que podrían ser interpretadas como mensajes de odio. Esto llevó a la Fiscalía a abrir un proceso de investigación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. A través de estas diligencias se evaluará si las declaraciones y actividades del partido son compatibles con los valores democráticos y legales del país.

La denuncia presentada por Sulca no solo podría tener consecuencias directas para las ambiciones políticas del humorista, ya que País Para Todos podría ser disuelto o se le podría poner de restricciones que limitarían su participación en las elecciones generales de 2026. Este tipo de medidas ya se han aplicado recientemente a otras organizaciones políticas, como la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, liderada por Antauro Humala.