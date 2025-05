Vinculación de empresa ‘fantasma’ en traslado de los trenes Caltrain y presuntas irregularidades que demoran su llegada a Lima

El alcalde de Lima anunció que los trenes llegarían en enero. En sus últimas declaraciones, cambió la fecha a junio. Foto: captura La Encerrona/Andina

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que los trenes de 40 años de antigüedad donados a la Municipalidad Metropolitana de Lima por la empresa norteamericana ‘Caltrain’ ya están en proceso de traslado y pronto llegarán para que operen en las vías del Ferrocarril Central.

“Los trenes ya están en propiedad de Lima Metropolitana y ahora estamos en todas las gestiones para embarcar esa mercadería, que es nuestra, y traerla al Callao. Los pondremos en circulación”, declaró durante una actividad el último 22 de mayo.

Sin embargo, esta afirmación no sería correcta. ¿Cuál es el problema con las declaraciones del burgomaestre? En primer lugar, que no es la primera vez que habla sobre el arribo de los trenes. Desde enero del 2025, López Aliga dice que los vagones llegarán pronto a operar en el país, sin embargo, los meses avanzan y la fecha final de llegada no hace más que extenderse.

Polémica por llegada de trenes Caltrain antiguos a Lima. Foto: composición Andina/La Encerrona

En un inicio, el alcalde anunció que los trenes arribarían en enero de 2025. Sin embargo, la fecha fue postergada sucesivamente: primero a febrero, luego a marzo, abril y mayo. Hasta ahora, no ha llegado ninguna unidad. La última promesa de Rafael López Aliaga apunta al mes de junio.

Es ahí donde aparece el segundo problema: aparentemente la donación no se ha concretado, por lo que los trenes aún no son propiedad de la MML. Según un documento al que accedió el programa La Encerrona, la comuna limeña se negó a entregar la información sobre la donación, argumentando que esta aún “no había sido formalizada” y que su difusión anticipada podría afectar la “estrategia de negociación”.

Rafael López Aliaga confirmó que los trenes adquiridos por su gestión están en proceso de traslado desde Estados Unidos. Foto: composición captura La Encerrona/Andina

Esta comunicación contradice directamente las recientes declaraciones de López Aliaga, quien aseguró públicamente que los trenes donados por Caltrain ya pertenecen a la comuna limeña. Además, genera una nueva duda: ¿Por qué tiene que ‘negociarse’ un proceso de donación?

Presunta empresa ‘fantasma’ involucrada en la donación

El hermetismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima al rededor de la donación de trenes Caltrain no es lo único que enciende las alarmas sobre la transparencia de este proceso. También está la contratación de una empresa norteamericana, que aparentemente sería ‘fantasma’.

La MML pagó 100 mil dólares por una consultoría a Rail Electrical Services, la empresa norteamericana encargada de evaluar la viabilidad de los vagones donados.

Rail Electrical Services, una empresa del estado de Nuevo México, contratada por la MML. Foto: captura La Encerrona

Según reveló el programa La Encerrona, esta empresa fue fundada por César Díaz, un electricista que anteriormente trabajó para Caltrain, la misma compañía que hizo la donación. A pesar del millonario monto pagado por la MML, no existen pruebas de que Rail Electrical Services opere físicamente en Estados Unidos.

El periodista Joshua Bowling, del medio Searchlight New Mexico, visitó la supuesta oficina de la consultora en Albuquerque, Nuevo México. En lugar de una empresa técnica, encontró un local que alquila oficinas virtuales. Es decir, un espacio que puede usarse como dirección comercial, pero que no alberga actividad empresarial alguna.

Según reveló el programa La Encerrona, esta empresa fue fundada por César Díaz, un electricista que anteriormente trabajó para Caltrain. Foto: captura La Encerrona

La situación se repite en Palo Alto, California, donde la empresa señala tener otra oficina. Una colaboradora de La Encerrona acudió al lugar y comprobó que Rail Electrical Services no figura en el sistema del edificio y no hay indicios de que haya operado allí.

La viabilidad de los trenes donados a la Municipalidad Metropolitana de Lima ya había sido cuestionada anteriormente, luego de que salieran a la luz imágenes que evidenciaban el deterioro de los vagones.

Empresa contratada por la MML no tiene sede física en Estados Unidos, según La Encerrona

Según las fotografías difundidas por La Encerrona en otro informe, las unidades incluidas en el inventario de la donación presentaban visibles signos de oxidación y estaban cubiertas de grafitis.

A ello se suman las advertencias de especialistas, quienes alertaron sobre el alto nivel de emisiones contaminantes que generarían estos trenes antiguos, incompatibles con los estándares ambientales actuales.