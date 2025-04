“Con fallas”: el 70% de las locomotoras y más del 80% de vagones donados a Lima requieren mantenimiento correctivo, confirma la MML

La donación fue gestionada tras un correo enviado por Caltrain en noviembre de 2024, en el que se detallaba la intención de transferir estos bienes excedentes a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Créditos: CALTRAIN

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha confirmado que parte de los 93 vagones y 20 locomotoras donados por la operadora estadounidense Caltrain presentan fallas que requerirán mantenimiento correctivo y adaptaciones técnicas menores antes de ser integrados al sistema ferroviario nacional. Según un informe técnico emitido por la Oficina de Servicios Generales de la MML, el 70% de las locomotoras y más del 80% de los vagones cuentan con estructuras sólidas y funcionales, pero necesitan intervenciones para garantizar su operatividad. Esta información fue publicada hoy 13 de abril de 2025 en el diario oficial El Peruano, junto con el Acuerdo de Concejo N.° 107, que formaliza la aceptación de la donación.

La donación, que incluye además repuestos, manuales e inventario relacionado, fue ofrecida por Península Corridor Joint Powers Board - Caltrain, el sistema de trenes de cercanías del Área de la Bahía de San Francisco, California. Los bienes donados, fabricados entre 1985 y 2000 y reacondicionados entre 1998 y 2002, tienen un valor comercial estimado en 224,8 millones de dólares (aproximadamente 822,8 millones de soles al tipo de cambio oficial de abril de 2025). Según el informe técnico, esta cifra representa un importante activo técnico para la modernización del transporte público en Lima, con un costo de adquisición prácticamente nulo.

“En particular, el 70% de las locomotoras y más del 80% de los vagones presentan estructuras sólidas y funcionales, con fallas que pueden ser corregidas mediante mantenimiento correctivo y adaptaciones técnicas menores”, señala el documento.

Los trenes de Rafael López Aliaga: detalles de la donación y costos asociados

El proceso de aceptación de la donación comenzó en noviembre de 2024, cuando el Concejo Metropolitano de Lima autorizó al alcalde a gestionar la documentación necesaria para formalizar el acuerdo. Según el informe publicado en El Peruano, la donación está sujeta a un cargo que cubre los costos asociados al traslado y puesta en operación de los bienes en Lima. Este cargo, que no constituye un pago por los bienes donados, incluye gastos de transporte, reacondicionamiento y otros requerimientos técnicos.

El traslado de los trenes desde Estados Unidos hasta Perú tiene un costo estimado de 24,5 millones de dólares, según cálculos realizados en noviembre de 2024. Se espera que los trenes lleguen a Lima antes de finalizar el primer semestre de 2025, con fechas tentativas entre abril y mayo. Una vez en el país, los vagones y locomotoras serán sometidos a un proceso de reacondicionamiento que podría extenderse hasta 18 meses, según estimaciones, con el objetivo de que el sistema esté plenamente operativo hacia finales de 2026.

El Concejo Metropolitano de Lima ha aprobado la aceptación de una donación significativa de material ferroviario proveniente de Caltrain, el sistema de trenes de cercanías del Área de la Bahía de San Francisco, en Estados Unidos.

¿Cuál es el valor real de los tres, y cuánto costará mantenerlos y repararlos?

La incorporación de estos trenes al sistema de transporte público de Lima busca fortalecer la capacidad de movilización urbana, especialmente en rutas como el tren Lima-Chosica. Según estimaciones de la MML, el proyecto permitirá transportar a unas 200.000 personas diariamente, con cada vagón diseñado para llevar hasta 2.000 pasajeros. Este incremento en la capacidad de transporte ferroviario urbano se alinea con los esfuerzos de la municipalidad por modernizar el parque vehicular ferroviario y ofrecer alternativas de movilidad más eficientes.

Vale precisar que la donación llega luego de que Caltrain decidiera electrificar parte de su ruta y dejar de usar locomotoras a diésel -como las donadas a Lima- en algunas secciones. Los trenes eléctricos son más rápidos, silenciosos, y producen menos contaminación que los diésel. El costo de los mantenimientos y reparación de las unidades que llegarán a Lima aún no han sido revelados.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destacó durante la presentación oficial de la donación en noviembre de 2024 que el valor de los bienes donados supera los 1.000 millones de dólares en el mercado internacional. Sin embargo, los informes técnicos de la MML señalan que el valor comercial real asciende a 224,8 millones de dólares, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la cifra inicial mencionada.

¿Volverá a operar la Estación de Desamparados? Los trenes llegarán a Lima antes de finalizar el primer semestre de 2025, y el sistema podría estar operando a plena capacidad hacia finales de 2026, siempre que se cumplan los plazos establecidos para las reparaciones y adaptaciones técnicas.

El Tren Lima-Chosica y el acuerdo con Caltrain

El ofrecimiento de donación por parte de Caltrain fue comunicado inicialmente en noviembre de 2024 mediante un correo electrónico titulado “Draft Proposal for Caltrain Donation of Rolling Stock in favor of Municipality of Lima”. La operación recibió el reconocimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Diversos informes técnicos respaldan la viabilidad de la donación y su integración al sistema ferroviario de Lima. El Informe N.° D000419-2025-MML-OGA-OSG, emitido el 31 de marzo de 2025, concluye que los bienes donados se encuentran en condiciones aceptables para su reacondicionamiento. Además, el Informe Técnico N.° D000017-2025-MML-OGA-OL-ABMI, del 1 de abril de 2025, confirma que los vagones y locomotoras cumplen con los requerimientos básicos para su operación y puesta en uso.

Por otro lado, la Oficina de Presupuesto de la MML informó que se cuenta con la previsión de recursos necesarios para cubrir los gastos asociados a la donación, siempre que se realicen las modificaciones presupuestales correspondientes. Este financiamiento provendrá del presupuesto del año fiscal 2025 y estará sujeto al cumplimiento del marco normativo vigente.

El valor comercial total de los bienes donados asciende a 224,8 millones de dólares (aproximadamente 822,8 millones de soles al tipo de cambio oficial de abril de 2025). Este monto incluye no solo las locomotoras y vagones, sino también software especializado, antenas, sistemas de comunicación y repuestos.

¿Cuánto podría costar el pasaje del Tren Lima - Chosica?

Juan de Dios Olaechea, presidente de Ferrocarril Central Andino, sostuvo que, cuando el Tren Lima-Chosica empiece a operar en toda su capacidad, el pasaje debería costar unos 5 soles desde la Estación Desamparados hasta Chosica, mientras que, para tramos cortos, el costo del transporte podría llegar a 1 sol.

“Yo espero que un Chosica-Lima sea no más de 5 soles, eso debería ser lo máximo. Y que si uno sube en Chaclacayo y baja en Ñaña, solo debería pagar un sol”, aseveró el titular del Ferrocarril Central Andino para una radioemisora local.

Con todo, el proyecto podría representar una oportunidad para modernizar el sistema de transporte público en Lima, una ciudad que enfrenta serios problemas de congestión vehicular y contaminación. La incorporación de los trenes donados, bien llevada, podría aliviar en parte la presión sobre otros medios de transporte y ofrecer una alternativa más eficiente y sostenible para los ciudadanos.