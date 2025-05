Mininter desconoce cuántos delitos se cometen a bordo de motocicletas, asegura Asmope

Motociclistas deben usar obligatoriamente chalecos con su placa impresa si transitan por distritos declarados en emergencia.

Desde el 22 de mayo, todos los motociclistas que transiten por los distritos declarados en emergencia en Lima Metropolitana deberán portar un chaleco reflectante con su placa de rodaje impresa de manera visible en la espalda.

Esta medida busca facilitar la identificación de los conductores, mejorar la fiscalización y reducir los índices de criminalidad en la capital del Perú. Sin embargo, a poco tiempo de su implementación, esta normativa genera cuestionamientos, especialmente sobre su impacto real en la prevención del delito.

La Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) manifestó su preocupación por la falta de datos oficiales que permitan evaluar con precisión la incidencia de delitos cometidos en motocicletas.

David Montes, vocero de Asmope, detalló que solicitaron en varias oportunidades al Ministerio del Interior (Mininter) cifras exactas sobre los crímenes perpetrados a bordo de estos vehículos, pero que la respuesta siempre ha sido la misma: no cuentan con esa información.

“Ya lo hemos solicitado al Ministerio del Interior y no tienen la data de cuántos delitos se cometen a bordo de una motocicleta. Se lo hemos pedido hace tiempo, se lo hemos pedido recientemente, y la respuesta es que no tienen esa información”, indicó Montes en una entrevista para Exitosa Noticias.

Este martes 20 de mayo se podría tomar una decisión final sobre los chalecos obligatorios para motociclistas.

Esta situación, según el motociclista, complica el diseño y aplicación de políticas públicas efectivas, pues carecer de datos concretos impide tomar decisiones basadas en evidencia.

Montes reconoció que, aunque es probable que los actos delictivos cometidos en motos sean significativos, la implementación de medidas como el uso obligatorio del chaleco debe basarse en información clara y contundente.

“No lo vamos a negar, existe el delito cometido a bordo de una motocicleta. Es posible que el número sea bastante alto, pero no podemos tomar una decisión a ciegas. No podemos tomar una decisión sin información, eso no se debería poder hacer”, afirmó.

Además, el vocero de Asmope aseguró que, a pesar de que la ley entró en vigencia hace pocos días, ya se han reportado casos donde delincuentes cometieron delitos utilizando motocicletas con chalecos reglamentarios, lo que pone en duda la efectividad de esta norma para reducir la inseguridad.

Montes citó un incidente donde un joven fue amenazado en redes sociales después de que un sujeto perpetrara robos usando una moto con placa clonada que figuraba a su nombre.

Motociclistas con chaleco naranja continúan robando celulares en San Borja, Cercado de Lima y otros puntos de la capital - Panamericana Noticias

Por ello, la Asociación de Motociclistas ha solicitado que, en lugar de centrarse exclusivamente en el cumplimiento del chaleco con placa, las autoridades fortalezcan los operativos orientados a la seguridad ciudadana.

“Si van a detener un vehículo para preguntarle si tiene SOAT y licencia de conducir, están fiscalizando normas de tránsito. Si se hace un operativo para reducir la inseguridad ciudadana, lo que deben verificar es si la placa corresponde al vehículo, si el vehículo está denunciado como robado, entre otros”, puntualizó Montes.

Denuncia y protesta

La Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, respaldada por otros colectivos, presentó una demanda de acción popular ante el Poder Judicial que busca dejar sin efecto esta norma impuesta por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 006-2025-MTC. El recurso legal ya fue admitido por la Corte Superior de Justicia de Lima y plantea que las exigencias actuales vulneran derechos constitucionales.

“Ya puesta en vigencia esta normativa, el día (viernes) 23 hemos presentado nosotros ya la acción popular, que es una acción legal en las cuales estamos denunciando a la presidenta, a los ministros del Interior y de Transportes”, sostuvo Luis Huamán, uno de los principales voceros del colectivo, a Canal N.

Asimismo, se ha convocado para este viernes 30 de mayo una movilización nacional impulsada por asociaciones de motociclistas, que buscan expresar su rechazo a las recientes disposiciones.