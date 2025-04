Riesgos y peligros asociados al uso de chalecos para motociclistas: “Nos pueden matar”

El uso de chalecos con la placa puede significar un riesgo para los conductores y sus copilotos. (Foto: Difusión)

La obligación de usar chalecos con el número de matrícula de la Placa Única Nacional de Rodaje, según la Resolución Directoral Nº 008-2025-MTC/18, ha generado malestar y preocupación entre la comunidad de motociclistas del Perú.

No solo se considera que es una medida contraproducente que no contribuirá a reducir los índices delictivos en el territorio nacional, sino que también puede significar un riesgo para los conductores y sus copilotos.

“No estamos de acuerdo con el uso de chalecos por diversos motivos, entre ellos, por un tema de seguridad. Nos resulta perjudicial en muchos sentidos”, declaró para Infobae Perú el presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), Ricardo Millones.

Motociclistas deberán usar chaleco con número de placa y visores transparentes para circular en el Perú. (Foto: Composición)

Riesgos y peligros asociados al uso de chalecos

De acuerdo a Millones, son muchos los riesgos asociados a que los motociclistas porten chalecos con la placa impresa al momento de circular por calles y avenidas, entre ellos, destaca los siguientes:

<u>Peligro ante robos</u>:

La principal preocupación recae durante el robo de una motocicleta. Para Millones, ahora los delincuentes no se detendrán solo con la sustracción del vehículo, pues, ante la necesidad de que el chaleco coincida con la placa, recurrirán a la violencia para arrebatarle esta prenda a los conductores, muchas veces, provocando su muerte.

“Muchas veces, el delincuente comienza su actuar delictivo robando una moto. En muchos casos, el robo se lleva a cabo con violencia, es decir, el delincuente nos amenaza con un arma para que nos bajemos de la moto y así robar nuestra propiedad”, explicó.

“Ahora, ¿qué pasaría si, además, nos pide el chaleco y, para no enfrentar resistencia, decide dispararnos para quitarlo fácilmente? Esto representa un riesgo significativo para nuestra seguridad, y por eso no estamos de acuerdo con esta medida. Nos pueden matar”, agregó.

Gobierno de Dina Boluarte prohibe que dos personas circulen a bordo de una motocicleta.

<u>Clonación de placa y chalecos</u>:

Otra preocupación es que los delincuentes pueden fácilmente clonar las placas de los vehículos o utilizar chalecos con el número de matrícula de otro usuario.

“Si las cámaras de seguridad captan una placa con determinado número, el propietario de esa placa podría estar en su casa o trabajando, pero recibiría una denuncia por asalto u otro delito”, mencionó.

“Esto le generaría gastos legales, posibles problemas judiciales y hasta la necesidad de contratar abogados. Es un proceso que puede resultar costoso y complicado para alguien inocente”, continuó.

<u>Estigmatización:</u>

Esta medida también puede criminalizar a las personas que conducen motos de cilindrada menor a 500, al considerarlas automáticamente como potenciales delincuentes, lo cual se considera injusto y humillante.

“El chaleco no nos va a ayudar, más bien, nos va a perjudicar. Nos criminaliza como potenciales delincuentes por el solo hecho de manejar una moto de menor de 500 cc. Nos denigra como personas. ¿Por qué nos quieren marcar como delincuentes? Se marca al vehículo. No todo el que no use chaleco es delincuente”, sostuvo.

El Ejecutivo determinó nuevas especificaciones para poder circular en motocicleta por el territorio nacional.

¿Esta medida reducirá la criminalidad en Perú?

Consultado al respecto, Enrique Castro Vargas, especialista en seguridad ciudadana, detalló que no hay un estudio que afirme estos riesgos asociados, sin embargo, tampoco hay forma de desmentirlos ya que existe una posibilidad latente de que ocurran.

“Es una posibilidad. No podría asegurarlo. Es una posibilidad, tanto peligros físicos como prejuicios y estigmatización al ser confundidos como delincuentes. No hay estudios que lo confirmen. Lo que sí hay es un estudio de la Universidad de los Andes, sobre que estas medidas no contribuyen en reducir la ola de criminalidad en Colombia”, manifestó a este medio.

“Pero, además, se pueden señalar otros inconvenientes. Por ejemplo, habrá un costo adicional para los conductores para comprar el chaleco en un país en donde aún no se ha logrado asegurar o garantizar que el 100% de los motociclistas tengan casco porque ya es un costo. ¿Qué nos puede hacer pensar que ahora van a gastar en un casco y un chaleco con la placa”, acotó.

Desde hace años se busca que los motociclistas usen esta clase de chalecos en Perú, no obstante, diversos gobiernos desistieron a esta postura tras conversar con este gremio y darse cuenta que no es una medida que reduzca los índices de delincuencia en el país. Hasta que Dina Boluarte y compañía decidieron optar por este accionar.

“Esto es un copia y pega de lo que se ve en la industria de la seguridad, que pasa por replicar lo mismo de siempre como más cámaras, más GPS, más luminarias, como si solo implementado estos elementos se generara más seguridad por si sola. Además, hay un discurso de demagogia punitiva que incluye estas medidas que, a mediano y largo plazo, no reduce significativamente el delito, según la evidencia”, aseveró Castro.

“¿Pero si tienes diez motociclistas sin chaleco y tres policías en la calle, cómo van a hacer para detenerlos? No va a haber músculos suficientes como para poder hacer cumplir la norma, además, no todo el que no cumple la norma es un delincuente. Se está abriendo un vacío y generando un espacio de soborno ante una posibilidad de que no cumpla esa norma”, aseveró.