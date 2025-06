Congreso a la captura de cajas municipales: ley exprés de López y Jerí les permitiría ser directores al término de su mandato

El Congreso aprueba un proyecto que compromete la autonomía de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en Perú.

Un reciente proyecto legislativo, aprobado en primera votación por el Congreso de la República con especial protagonismo de los congresistas Ilich López y José Jerí, ha desatado las alarmas en el ámbito financiero peruano, al comprometer la autonomía y sostenibilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), en un escenario que afecta directamente a las MYPES que dependen de ellas para su desarrollo económico. Se trata de una cartera que administra más de S/32.370 millones en ahorros.

El texto sustitutorio, introducido de contrabando en el Pleno el último jueves por la noche, modifica aspectos clave en la gobernanza de las cajas municipales, en un movimiento que ha sido duramente criticado por expertos y representantes del sector -que no tuvieron voz durante la creación de la norma-, porque podría desestabilizar el sistema y abrir la puerta a intereses políticos.

Congreso toma el control de las cajas municipales a través de CONACO

El proyecto incluye cuatro disposiciones que han generado preocupación. La primera establece que los representantes de las MYPES en los directorios de las cajas municipales ya no serán seleccionados mediante el procedimiento técnico y regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En su lugar, estos representantes serían designados por la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), una entidad que, según los críticos, carece de legitimidad y representatividad en la actualidad. Además, se ha señalado que esta medida podría estar influenciada por conflictos de interés, ya que un miembro de la Comisión de Economía del Congreso, José Jerí, mantuvo vínculos previos con CONACO, precisamente.

“¿Supuestamente, [Ilich López] tenía un acercamiento con las cajas , no? Pero bueno, ya ven que son muy impredecibles. Mira por dónde terminan jugando, para desmontar todo lo que se ha construido a lo largo de más de 40 años", dijo una fuente a Infobae Perú.

José Jerí, congresista de Somos Perú. Las nuevas disposiciones permitirían que directores de las cajas municipales sean designados sin seguir criterios técnicos.

Cajas municipales: congresistas pugnan por ser directores al término de su mandato

El segundo punto del texto aprobado por el Congreso permite que excongresistas que hayan formado parte de las comisiones de Economía, Presupuesto y Finanzas -como López y Jerí- puedan postularse como directores de las cajas municipales una vez concluido su mandato.

Esta disposición ha sido calificada como una “puerta giratoria” que facilitaría el ingreso de actores políticos a los directorios de estas entidades, lo que contravendría los altos estándares de idoneidad técnica y moral que actualmente exige la SBS para estos cargos.

Hoy los directores de las cajas deben contar con experiencia en el sistema financiero, estudios especializados y un historial profesional intachable, requisitos que podrían quedar relegados con esta nueva normativa. Pero esto no es del agrado de los legisladores antes mencionados.

El respaldo de CONACO. La FEPCMAC advierte que el proyecto podría desestabilizar las finanzas de las cajas tras cuatro décadas de éxito.

Las puertas giratorias de Ilich López y José Jerí

Otro aspecto polémico del proyecto legislativo es la limitación del mandato de los presidentes de los directorios de las cajas municipales a un período de uno a dos años. Actualmente, la duración de estos mandatos se rige por los estatutos internos de cada caja, permitiendo la reelección en función de la estabilidad y el liderazgo necesario para la gestión.

Según especialistas consultados, esta medida podría generar una alta rotación en los cargos directivos, afectando la gobernanza y la continuidad de las estrategias financieras de las cajas. Además, se teme que esta inestabilidad facilite la influencia política en las decisiones de estas instituciones.

El directorio de una caja se compone de siete integrantes, representando a la mayoría y minoría del Concejo Municipal, COFIDE, la Cámara de Comercio, el Clero, y los Pequeños Comerciantes y Productores del área de la propia CMAC.

Congresista Ilich Lopez. Excongresistas podrán formar parte de los directorios de las cajas municipales, desatando críticas por aparente "puerta giratoria".

Luego de nombrarse directores, los congresistas no podrían ser regulados por SBS

El cuarto y último punto del texto sustitutorio modifica el rol de los jefes de auditoría interna de las cajas municipales, quienes actualmente dependen funcionalmente de la SBS. El proyecto limita esta función, lo que podría permitir el ingreso de personas sin los estándares necesarios, incluyendo aquellos con antecedentes penales o mala praxis en la gestión empresarial.

Actualmente, el Jefe de Auditoría Interna de una caja depende de la SBS. Cuando se propone un director por las entidades designantes, el auditor califica previamente, en primera instancia, al candidato para integrar el directorio de las cajas. El candidato debe reunir requisitos de idoneidad técnica y moral. No puede tener antecedentes penales o policiales. No debe tener acusación con proceso, ni siquiera acusación. Está calificado. Tampoco debe tener mala praxis en la gestión de alguna empresa. Así lo dice la Ley de Sistema Financiero General, al menos, hasta ahora.

“O sea, si mañana un congresista quiere ser director de una caja y no cumple con los requisitos de idoneidad técnica y moral, el auditor que hace la calificación en primera instancia no podría observarlo porque es pasible de cometer falta grave”, dijo otro vocero, que prefirió no ser identificado.

La propuesta legislativa limita el rol de la SBS en la supervisión de auditorías internas, abriendo espacio a conflictos de interés.

Cajas municipales: control político en marcha

Infobae Perú pudo conocer que el texto sustitutorio fue aprobado sin contar con la opinión previa de la SBS ni de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). Precisamente, esta última convocó a una rueda de prensa el último lunes para denunciar la mala enmienda.

“La FECPMAC expresa su preocupación por el impacto que estas disposiciones podrían tener en la gobernanza, autonomía y sostenibilidad del sistema de cajas municipales. Las disposiciones podrían debilitar la autonomía institucional del sistema, al imponer estructuras que no necesariamente responden a la realidad y diversidad de cada entidad”, dijo la federación en un comunicado posterior.

Otros representantes del sector consultados por Infobae Perú han expresado su preocupación, calificando la medida como un intento de intromisión política que podría llevar a la desestabilización e incluso a la quiebra de las cajas municipales. Estas entidades, que han operado con éxito durante más de 40 años, son consideradas el principal brazo financiero de las MYPES en las regiones del país.

Expertos alertan sobre el impacto en las MYPES, que dependen del sistema de cajas municipales como su principal fuente de financiamiento.

Cajas municipales rechazan propuesta de Ilich López y José Jerí

La propuesta fue presentada el jueves pasado por el congresista José Jerí, de la bancada de Somos Perú y secretario de la Comisión de Economía. Jerí utilizó dos proyectos de ley de 2022, originalmente diseñados para fortalecer el funcionamiento de las cajas municipales, como base para introducir cambios que alteran sensiblemente el propósito original de las iniciativas.

El texto sustitutorio fue sustentado por Ilich López, presidente de la Comisión de Economía y exdirector de Caja Huancayo. De esta manera, la propuesta fue sometida a votación en el Pleno a las 8:18 p.m. del mismo jueves, logrando ser aprobada en primera votación sin un análisis exhaustivo de sus implicancias. Para la FEPCMAC, el texto sometido a votación contiene disposiciones que favorecen exclusivamente a los congresistas involucrados y a terceros particulares.

“Estamos pidiendo una reunión con todos los congresistas. No le hemos pedido en estos días porque lo han hecho tan calculadamente que esta semana están en representación. Entonces, no es tan fácil conversar con ellos, pero estamos pidiendo reunión con todas las bancadas, con los vicepresidentes del Congreso y con el propio presidente Saluaha, porque esto no puede pasar”, relató otra fuente.