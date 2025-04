Las Cajas Rurales que ahora son más riesgosas: También dos Cajas Municipales podrían empeorar calificación

La Caja Municipal de Crédito Popular Lima mejoró su calificación pasando de C con pespectiva positiva a C+ Estable (JCR) y de C Estable (MR) a C+ Estable

CRAC Prymera: Pasó de C- Estable (Apoyo), C- Estable (M) y C- Estable (JCR) a C Estable (Apoyo) y C Estable (JCR)