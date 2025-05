Herederos deberán pagar deudas de créditos tras la muerte de titulares: SBS explica los cambios en el seguro de desgravamen

Estas son las prácticas abusivas que la SBS prohibirá de los bancos, con respecto al seguro de desgravamen. - Crédito Composición Infobae/Andina

El último anuncio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) encendió las alarmas en redes sociales y generó un fuerte rechazo entre los ciudadanos. El motivo: el temor de tener que asumir las deudas de familiares fallecidos. La institución recordó que, si un fallecido tenía una deuda con una entidad financiera y no contaba con un seguro de desgravamen vigente, sus herederos legales —como hijos o cónyuges— serían responsables de saldarla.

Las reacciones no tardaron en llegar. “Si yo me muero, me tienes que cobrar a mí porque yo pedí el préstamo, no mi familia. Yo pienso de que (la disposición de la SBS) está mal (...) no tenemos que pagar los hijos deudas de los padres”, expresó un usuario en redes, reflejando una de las principales inquietudes que recorre el sentir ciudadano: ¿qué pasa si no se contrató un seguro que cubra esa deuda?

Este temor ciudadano, sin embargo, es parte de una confusión. De acuerdo a la consulta realizada por Infobae Perú en los canales de la SBS, “según las normas del derecho sucesorio, las deudas siempre se han heredado. Los cambios que entrarán en vigor a partir de septiembre son los relativos a las normas del seguro de desgravamen”, los cuales permitirán que los usuarios elijan si desean contratar este seguro en créditos de consumo.

¿Qué es el seguro de desgravamen?

El seguro de desgravamen es una póliza que cubre el pago total de una deuda en caso de que el titular fallezca o quede con invalidez total y permanente. Actualmente, su contratación es obligatoria para los créditos hipotecarios, debido a que se trata de préstamos de largo plazo, mientras que en los créditos de consumo no es estrictamente obligatoria, aunque la mayoría de bancos la exige como parte de sus condiciones para otorgar el crédito.

Cabe señalar que, el usuario no está obligado a contratar el seguro de desgravamen con la aseguradora que le proponga la entidad financiera. Tiene el derecho de elegir la compañía aseguradora de su preferencia, siempre que la póliza contratada cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la entidad que otorga el crédito.

¿Qué cambios se implementarán en setiembre?

Pero, ¿qué ocurre si decido no contratar un seguro de desgravamen? Cuando un cliente del sistema financiero decide no contratar el seguro y tiene una deuda con la entidad, al fallecer, “la deuda la heredarían los familiares que ingresen a la masa hereditaria”. En cambio, si el titular contrató un seguro de desgravamen, “sus familiares pueden activarlo y así quedar libres de la deuda”, precisa la SBS.

Aunque aún no se ha publicado la resolución oficial, la SBS confirmó que los siguientes cambios entrarán en vigor a partir de septiembre:

1. Créditos de consumo y otros

La contratación del seguro de desgravamen será facultativa.

Las entidades financieras deberán ofrecer opciones de crédito con y sin seguro .

El usuario podrá decidir si desea contratar esta cobertura adicional o no.

2. Créditos hipotecarios

La contratación del seguro de desgravamen seguirá siendo un requisito necesario.

Esto se debe a la duración prolongada del préstamo , lo que implica mayor riesgo para la entidad financiera y el titular.

El usuario podrá endosar su seguro de vida, si ya cuenta con uno compatible, como alternativa.