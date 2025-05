“Quiero enseñar a los niños de mi comunidad en su propio idioma”: Jennifer, joven Awajún que estudia para volver y transformar su pueblo

Jennifer Anjis Tsamajain eligió el camino menos transitado: estudiar para enseñar a su comunidad desde adentro. Quiere ser la maestra que ella necesitó de niña. (Pronabec - Minedu)

En una pequeña localidad de la Amazonía peruana, entre las colinas que rodean el distrito de Imaza, una adolescente comenzó a construir un camino distinto al de muchas personas de su generación. Jennifer Anjis Tsamajain nació en Numpatkaim, una comunidad Awajún en la provincia de Bagua, y desde muy joven entendió que el conocimiento podía ser una herramienta para cambiar su entorno.

Mientras otras niñas crecían junto a sus familias, ella tomó la decisión de salir de su comunidad y completar su educación secundaria, motivada por una promesa que hizo en silencio: cumplir el deseo de su abuela de verla profesional.

A los 17 años, Jennifer ingresó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, beneficiaria de la Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. El camino no fue sencillo. Su familia no tuvo acceso a estudios superiores, y los recursos económicos eran limitados. Pero sus padres la alentaron desde el inicio. En cada conversación telefónica, la voz de su madre le recordaba que tenía una responsabilidad. “Hija, yo no pude estudiar porque la economía era escasa y el colegio quedaba lejos. Ustedes deben aprovechar todas las oportunidades que tienen”, le dijo.

El Awajún es su lengua materna y también su ancla. Desde que inició sus clases en la universidad, supo que su lugar estaba en la enseñanza. A diferencia de otras carreras, ella eligió Educación Primaria Intercultural Bilingüe porque entendió que su pueblo necesita docentes que conozcan su idioma y su cultura. “Mi objetivo es ayudar a los niños a superar sus dificultades de aprendizaje”, afirma. Quiere regresar a su comunidad no solo como profesional, sino como guía para nuevas generaciones.

La historia de Jennifer no es aislada, pero sí poco común. En las zonas amazónicas, muchas adolescentes interrumpen sus estudios por factores económicos, culturales o de acceso. En ese contexto, su decisión de continuar es una excepción.

Formación con identidad

Jennifer estudia rodeada de compañeros que también hablan Awajún. En las aulas de la universidad, la lengua nativa no se siente ajena. Ese entorno le permite mantener el vínculo con sus raíces mientras se forma como docente. “Estoy decidida a aprovechar esta oportunidad y hacer que mi familia se sienta orgullosa”, dice. Su aspiración es clara: enseñar a niños que enfrentan barreras similares a las que ella conoció en la infancia.

Cuando recuerda los primeros años de escuela en Numpatkaim, evoca a sus profesores con gratitud, pero también reconoce que faltaban herramientas. La enseñanza no siempre se adecuaba a su realidad, y la falta de profesionales que hablen Awajún limitaba la comprensión de muchos estudiantes. Por eso su elección no fue casual. Quiere ser una profesora con paciencia, que entienda las dificultades de los niños y les dé el tiempo necesario para aprender.

El impulso de Jennifer nació en su hogar. Su abuela, una figura central en su vida, celebró entre lágrimas la noticia de su ingreso a la universidad. “Lloró de felicidad cuando le conté”, recuerda. Aunque vive lejos, su familia sigue cada paso de su camino. Ella es la primera en ingresar a una universidad, y la emoción se refleja en cada conversación. “Dedico mis logros a quienes me apoyaron desde el principio”, dice, con una voz que mezcla orgullo y responsabilidad.

Consciente del sacrificio que implicó su formación, Jennifer quiere que su esfuerzo tenga un impacto tangible. Sueña con regresar a su comunidad convertida en profesional, con la capacidad de enseñar y compartir el conocimiento que adquirió fuera de Numpatkaim.

“Quiero que mi abuela esté ahí para ver mi triunfo y para demostrar a todos que no se equivocaron al creer en mí”, afirma.

Educación con pertinencia cultural

El caso de Jennifer pone en evidencia la necesidad de una educación que responda a las realidades de los pueblos indígenas. La carrera que sigue busca formar docentes que enseñen desde una perspectiva intercultural. Para muchas comunidades como la suya, contar con educadores que hablen la lengua materna marca una diferencia profunda en el rendimiento escolar.

El pueblo Awajún, al que pertenece, es el segundo grupo indígena amazónico más numeroso del Perú. De acuerdo al Ministerio de Cultura, está conformado por más de 70 mil personas, distribuidas principalmente en los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín, Cajamarca y Ucayali. Viven cerca de ríos como el Alto Marañón, el Cenepa y el Nieva. Durante décadas, han defendido sus territorios y preservado sus costumbres a pesar de la presión externa.

La mayoría de las comunidades Awajún aún enfrentan dificultades en el acceso a servicios básicos, incluida la educación. Por eso, contar con docentes formados desde adentro es una apuesta por el cambio. Jennifer lo tiene claro. No quiere imponer conocimientos, sino compartirlos desde el respeto a su cultura. “Quiero enseñar a los niños de mi comunidad en su propio idioma”, señala.

El vínculo con la tierra

El territorio Awajún es diverso y desafiante. La mayor parte está compuesta por bosque tropical húmedo, con colinas altas y suelos poco fértiles. Aun así, las comunidades aprovechan las zonas inundables para el cultivo y se sostienen con actividades como la caza, la pesca y la recolección. Viven de lo que les da el entorno, pero también luchan por su conservación.

Jennifer sabe que su formación no puede desconectarse de esa realidad. Como futura docente, quiere que los niños conozcan la historia de su pueblo, sus valores y su lengua. El aula no debe ser un espacio de imposición, sino de afirmación cultural. “Quiero regresar a enseñar en mi comunidad y demostrar que es posible cumplir nuestros sueños sin dejar de ser quienes somos”, indica.

Su historia aún se escribe, pero ya ha marcado un camino para quienes vendrán detrás. En cada paso, lleva consigo las palabras de su madre, el llanto de su abuela y la voz del río que la vio partir.