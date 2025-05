Exportaciones peruanas en riesgo: deficiencias logísticas disparan costos hasta 50%

Puerto del Callao registra largas esperas de camiones que elevan costos logísticos en las exportaciones peruanas (Making Conexion)

A pesar de que las exportaciones peruanas alcanzaron un valor superior a los USD 74 mil millones durante 2024, el país enfrenta una amenaza silenciosa que reduce su competitividad internacional: los sobrecostos logísticos. Estos pueden elevarse entre el 20% y el 50% del valor de los productos, una cifra muy superior a la de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que genera serias dudas sobre la viabilidad del país para integrarse a dicho organismo internacional.

Costos logísticos: una desventaja frente al mundo

Según datos del Banco Mundial, Perú arrastra una de las estructuras logísticas más ineficientes de la región. Esta situación se traduce en costos de transporte que, en algunos casos, duplican a los de sus competidores más cercanos. Por ejemplo, mientras que Colombia puede exportar café con un costo logístico de entre el 9% y el 14% del valor del producto, en Perú ese porcentaje alcanza el 21%. Aún más dramático es el caso de la cebolla: mientras Nicaragua incurre en un costo del 27%, en Perú se puede elevar hasta casi el doble.

El ingeniero Edwin Holguin Gogin, jefe de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, advierte que “los sectores económicos como la minería, la agricultura y la pesca han llevado nuestras exportaciones a más de 170 destinos en 2024, pero no se está haciendo lo suficiente para corregir las deficiencias estructurales que limitan nuestro verdadero potencial exportador”.

Puerto del Callao recibió al buque Carl Antoine del servicio Eurosal XL. (Foto referencial: Andina)

Puertos saturados y caminos en mal estado

Uno de los puntos más críticos del sistema logístico peruano se encuentra en el transporte terrestre y portuario. Se estima que el 70% de los caminos rurales en el país están en mal o muy mal estado, lo que encarece y ralentiza el traslado de mercancías desde los centros de producción hasta los puertos.

El principal terminal marítimo del país, el Callao, se ha convertido en un cuello de botella. Los camiones pueden esperar hasta 14 horas para ingresar al puerto, lo que representa no solo una pérdida económica, sino también una amenaza para la cadena de frío, esencial para productos frescos como frutas y verduras. Además, la falta de coordinación entre entidades como SUNAT, SENASA y SUCAMEC ralentiza aún más los procesos de exportación.

“El sistema está fragmentado. La ausencia de integración entre los organismos de control genera rupturas en la cadena logística. Esto afecta gravemente la calidad de los productos que llegan a destino, especialmente en el sector agroindustrial”, explica Holguin.

Avances agroexportadores en riesgo

El 2024 fue un año clave para el agro peruano. El país logró cifras récord en varias de sus principales exportaciones:

Arándanos : 327 mil toneladas por un valor de US$ 2,266 millones

Uvas de mesa : 566 mil toneladas por US$ 1,586 millones

Paltas : 599 mil toneladas por US$ 1,248 millones

Café : 244 mil toneladas por US$ 1,100 millones

Cacao: 159 mil toneladas por US$ 1,260 millones, con un crecimiento del 45% en volumen y 324% en valor

El informe del BCRP también destacó que entre enero y julio de 2024, las exportaciones peruanas alcanzaron los 40.822 millones de dólares, lo que representa un aumento del 8% (Foto: Shutterstock)

Estos resultados reflejan el enorme potencial agroexportador del Perú. Sin embargo, sin mejoras sustanciales en su infraestructura logística, gran parte de este progreso podría desvanecerse frente a la competencia de países con menores costos y procesos más eficientes.

La OCDE y el desafío de la modernización

Perú inició oficialmente su proceso de adhesión a la OCDE en 2022. No obstante, para lograr la membresía, se requiere una política de Estado permanente y transversal que abarque múltiples gobiernos. La OCDE exige estándares en gobernanza, transparencia, competitividad y eficiencia logística. Hoy, el país aún está lejos de cumplir con muchos de esos requisitos.

“El camino hacia la OCDE está lleno de grietas. No basta con firmar tratados o mostrar cifras de crecimiento. Se necesita una transformación profunda del aparato logístico y administrativo del país”, asegura Holguin.

Algunos esfuerzos están en marcha. El Puerto de Pisco, en el sur, y el de Salaverry, en el norte, han comenzado procesos de modernización. Estas iniciativas buscan integrarse al futuro funcionamiento del Puerto de Chancay, un megaproyecto con visión regional. Sin embargo, según expertos, estas acciones siguen siendo insuficientes frente al tamaño del problema.

Una oportunidad que no puede desperdiciarse

Con más de 20 tratados de libre comercio vigentes y una ubicación estratégica en el Pacífico, Perú tiene todo para convertirse en un hub logístico regional. Pero el tiempo corre. Si no se eliminan las barreras estructurales y burocráticas, el país seguirá desaprovechando su enorme capacidad exportadora.

“El Perú tiene todo para ser una potencia agroexportadora. Pero mientras no se modernicen los procesos portuarios, no se coordinen las instituciones y no se invierta en infraestructura vial, los mercados a los que podremos llegar seguirán siendo limitados”, concluye el docente de la Universidad Cayetano Heredia.