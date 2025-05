Gustavo Adrianzén renunció a la PCM ante una inminente censura y solo pocas horas después de cambios ministeriales

Un emocionado Gustavo Adrianzén anuncia su dimisión al cargo de presidente del Consejo de Ministros. TV Perú

A un día de que se debata las mociones de censura en su contra y solo horas de que la presidenta Dina Boluarte formalizara el cambio de los ministros de Economía, Transportes e Interior, en un intento por garantizar la permanencia de Gustavo Adrianzén, el titular de la PCM presentó su renuncia. La salida del premier se da en medio de serios cuestionamientos por sus declaraciones minimizando el secuestro de 13 mineros en Pataz, los cuales fueron hallados sin vida, desnudos y con signos de tortura al interior de un socavón, y la indeleble oposición por parte de los parlamentarios.

“Presidenta, pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros con el que usted me honró. Durante el tiempo que ejercí el cargo de premier, lo hice con gran sentido de responsabilidad y compromiso, y siempre en concordancia con el juramento que ante usted hice de cumplir mis funciones sin cometer actos de corrupción. Sería imposible enumerar ahora los logros alcanzados a lo largo de este tiempo, solo me queda indicar que todo ha sido posible gracias al gran equipo que conformamos bajo su liderazgo”, dijo Adrianzén, visiblemente emocionado, en conferencia de prensa.

La reciente reconfiguración del gabinete ministerial no convenció a los legisladores, quienes pese a la designación de Raúl Pérez Reyes en Economía, Carlos Malaver en Interior y César Sandoval en el MTC, continuaron con sus pedidos de renuncia ante la inminente censura.

La principal reacción que habría motivado su dimisión es la de Fuerza Popular. A través de un comunicado, la agrupación liderada por Keiko Fujimori, que alberga 21 integrantes en su bancada, anunció que votaría a favor de su salida. “Nos preocupa profundamente la reacción tardía del gobierno frente a la masacre en Pataz, así como las declaraciones del premier ministro que minimizaron la gravedad de los hechos y mostraron una total desconexión con el principal problema del país: la inseguridad”, expresaron y exhortaron a la jefa de Estado a “realizar de inmediato los cambios necesarios”.

Comunicado de Fuerza Popular.

Norma Yarrow, congresista de la bancada de Renovación Popular, confirmó a Infobae Perú que votarían en bloque a favor de la censura. Podemos Perú, agrupación que elaboró una de las mociones, se ratificó en la misma línea. Le siguieron Somos Perú y Acción Popular. Considerando que Perú Libre, Bloque Magisterial, JPP-Voces del Pueblo, Avanza País, Bancada Socialista, Bloque Democrático, Honor y Democracia y no agrupados ya habían anunciado su respaldo a la destitución del premier, la salida de Adrianzén era inminente.

Todos ellos suman la cantidad mínima, incluyendo solo a los firmantes de las mociones y a FP, de 80 votos. Es decir, 14 adicionales a los necesarios para aprobarse la salida del primer ministro.

¿Qué pasará con el gabinete ministerial tras la renuncia de Gustavo Adrianzén?

Aunque con la renuncia de Gustavo Adrianzén, se abre la posibilidad de refrescar el gabinete ministerial, el nuevo premier podría optar por ratificar a algunos o el total de ministros, tal como se hizo con anterioridad. De hecho, él mismo fue uno de los jefes del gabinete ministerial que decidió mantener a las cabezas de los ministerios elegidos por Alberto Otárola, a quien sucedió cuando renunció tras la difusión de un audio protagonizado por Yaziré Pinedo.

Gustavo Adrianzen es el nuevo presidente del Consejo de Ministros

En aquel entonces, la distribución se mantuvo de la siguiente manera: Javier González Olaechea como ministro de Relaciones Exteriores, Walter Astudillo en el Ministerio de Defensa, Víctor Torres como ministro del Interior, Eduardo Arana como ministro de Justicia y Miriam Ponce al frente del Ministerio de Educación.

También se mantuvo a César Vásquez como ministro de Salud, Jennifer Contreras al frente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Daniel Maurate en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ana María Choquehuanca como ministra de la Producción, Juan Carlos Mathews liderando el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y Raúl Pérez Reyes al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Asimismo, Hania Pérez de Cuéllar como ministra de Vivienda, Nancy Tolentino como titular del Ministerio de la Mujer, Juan Carlos Castro responsable del Ministerio del Ambiente, Leslie Urteaga como ministra de Cultura, Julio Demartini en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, José Berley Arista como ministro de Economía y Finanzas, y Rómulo Mucho en el Ministerio de Energía y Minas.