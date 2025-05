Fuerza Popular votará por la censura de Gustavo Adrianzén a pesar de los cambios ministeriales de Dina Boluarte

Gustavo Adrianzén podría ser censurado este miércoles 14. (Foto: PCM)

Este martes 13 de mayo y, después que la presidenta Dina Boluarte realizara cambios en su gabinete ministerial, el partido Fuerza Popular reafirmó que su bancada en el Congreso apoyará la censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Como se recuerda, en la víspera, la mandataria decidió remover y reemplazar a los titulares de las carteras de Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas e Interior.

A través de un comunicado oficial, la agrupación fujimorista explicó que la decisión se tomó tras una reunión interna de su bancada parlamentaria. El pronunciamiento llegó, además, en medio de la creciente presión política por el manejo gubernamental de la seguridad ciudadana, en especial luego de los hechos ocurridos en la provincia de Pataz, La Libertad.

Seguridad en crisis y llamado al cambio

Congreso votará este miércoles 14 la posible censura contra el premier. (Congreso de la República)

La posición de Fuerza Popular no se limita a la censura. En el mismo texto, la bancada propone una estrategia más amplia de respuesta estatal frente a la inseguridad. Plantean que se debe involucrar a las Fuerzas Armadas en un esfuerzo coordinado para recuperar el control territorial en zonas afectadas por el crimen organizado, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.

Aunque no detallan un plan concreto, el mensaje apunta a la necesidad de una presencia estatal más firme en regiones como La Libertad, donde bandas armadas operan con frecuencia. La exigencia se enmarca en la creciente demanda por medidas más contundentes desde el Poder Ejecutivo, en un contexto donde los ataques criminales y asesinatos selectivos han sido reportados con frecuencia.

Comunicado de Fuerza Popular.

Además del pedido de una estrategia nacional de seguridad, el partido liderado por Keiko Fujimori lanzó un llamado directo a la presidenta Dina Boluarte: Le solicitan realizar cambios inmediatos en su gabinete. Según el comunicado, estos cambios deberían orientarse a la designación de funcionarios con experiencia técnica y compromiso con la lucha contra la delincuencia.

El pronunciamiento no incluyó nombres ni propuestas específicas, pero enfatizó que el Ejecutivo no puede seguir sosteniendo ministros “que no estén a la altura del reto que enfrenta el país en materia de seguridad”.

Renovación Popular también votará a favor

Congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular.

Luego de la toma de juramento en Palacio, la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció en sus cuentas principales para exigirle al Gobierno por la salida de Adrianzén. “¡Renuncia o lo censuramos! ¿Con quién han negociado estos cambios? El problema está en la PCM y hasta ahora usted, Dina Boluarte, ¿no se da cuenta?“, reclamó la parlamantaria.

Consultada por Indobae Perú, Yarrow Lumbreras aseguró que su bancada en bloque votará a favor de la salida de Gustavo Adrianzén.

Como se recuerda, la moción de censura fue presentada por otras bancadas semanas atrás y se discutirá en el pleno del Congreso, donde se requerirán al menos 66 votos para que se apruebe. El comunicado oficial marcó también una reconfiguración del tablero político. Hasta hace unas semanas, el premier mantenía un respaldo fragmentado pero funcional en el Legislativo.

Comunicado de Renovación Popular.

Aún no está del todo claro si la censura se aprobará. Pero con Fuerza Popular y Renovación Popular sumando sus votos, la posibilidad gana fuerza. La respuesta del Ejecutivo a esta nueva presión podría incluir la reestructuración del gabinete, tal como ocurrió en anteriores episodios de tensión entre poderes del Estado.

Cambios ministeriales

La presidenta Boluarte, realizó cambios en su gabinete ministerial en vísperas del debate sobre una posible moción de censura contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén.

Entre los cambios destacan el nombramiento de Raúl Pérez Reyes como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sustituyendo a José Salardi. Asimismo, Carlos Malaver asumió el Ministerio del Interior, reemplazando a Julio Díaz Zulueta, quien había ocupado el cargo por un breve periodo. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval fue designado para liderar esta cartera.