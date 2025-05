“¡Renuncia o lo censuramos!“: Congreso en contra de cambios en el gabinete de Gustavo Adrianzen

Gustavo Adrianzén - Congreso de la República

La presidenta de la República, Dina Boluarte, lideró una serie de cambios en el gabinete ministerial liderado por Gustavo Adrianzén, quien podría ser censurado por el Congreso de la República este miércoles 14 de mayo.

La reconfiguración incluyó la salida del ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, quien fue reemplazado por Raúl Pérez Reyes, hasta entonces titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Además, se realizaron otras modificaciones en el gabinete: Carlos Malaver asumió el Ministerio del Interior (Mininter), reemplazando a Julio Díaz Zulueta, y César Sandoval —con un fuerte vínculo con el partido Alianza Para el Progreso (APP)— fue nombrado en el MTC.

Estos cambios ocurren en medio de una crisis de baja popularidad de la mandataria, quien, según una encuesta reciente, obtuvo 0% de aprobación en las regiones ubicadas al norte del territorio nacional.

La reconfiguración del gabinete busca fortalecer la gestión del gobierno ante los desafíos actuales. Sin embargo, la efectividad de estos cambios dependerá de la capacidad del nuevo equipo para abordar los problemas de seguridad y gobernabilidad que enfrenta el país.

Reacciones desde el Congreso

Norma Yarrow, congresista de la bancada de Renovación Popular, utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento con los cambios en el gabinete. A su parecer, quien debió ser reemplazado es el premier Adrianzén.

“¿Y Adrianzén para cuándo? ¡Renuncia o lo censuramos! ¿Con quién han negociado estos cambios? El problema está en la Presidencia del Consejo de Ministros y hasta ahora usted, Dina Boluarte ¿no se da cuenta?”, se lee en su publicación en X, plataforma antes conocida como Twitter.

Por su parte, José Jerí, parlamentario de Somos Perú, lamentó que el Congreso tenga que subsanar los problemas que deja sin resolver el Ejecutivo, deslizando su postura de censurar al primer ministro.

“Una vez más, el Congreso asume la tarea que el Ejecutivo no ha sabido hacer. Oxigenar el gabinete no basta si no se cambia desde la cabeza. Mañana decidiremos entre estabilidad o resultados. Siempre pensando en el Perú”, posteó Jerí.

Partidos políticos en contra de los cambios

Ante los nuevos cambios del gobierno, desde la bancada de Renovación Popular expresaron su rechazo a “la falta de liderazgo e incapacidad demostrada permanentemente por la presidenta de la República Dina Boluarte y su premier Gustavo Adrianzén Olaya, para combatir eficazmente la criminalidad organizada que viene azotando cada día y con más fuerza a nuestro país”.

“En ese sentido, anunciamos que el día de mañana nuestra bancada votará a favor de la moción de censura que venimos promoviendo en contra del premier y exigimos reconfiguración total del gabinete de ministros”, continúa su comunicado.

En tanto, Alianza Para el Progreso (APP) anunció que iniciará acciones disciplinarias en contra del nuevo titular del MTC, César Sandoval, por aceptar el cargo sin coordinarlo con las autoridades del partido en el cual milita.

“Alianza para el Progreso no ha autorizado la designación ni la presentación del señor César Sandoval como Ministro de Estado. Su nombramiento ha sido una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo”, informó.

“Alianza para el Progreso no negocia ni negociará cargos públicos ni intereses con el Estado. Además, se someterá este caso al Comité de Disciplina del partido para evaluar las acciones correspondientes. Nuestro único compromiso es con la gobernabilidad y la defensa de la democracia, principios que guían nuestra actuación política”, finaliza el texto.

