Cancelan vuelos en Aeropuerto de Arequipa por presunto artefacto explosivo en avión

aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón - Arequipa

El aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón canceló vuelos este viernes 9 de mayo, debido a la presencia de un presunto artefacto explosivo en uno de los aviones, correspondiente al vuelo 2119 de Latam. Producto de este incidente, pasajeros han quedado varados.

Efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (UDEX) y el jefe de la PNP de la región, se encuentran haciendo las diligencias correspondientes en el aeródromo.

Entre los pasajeros afectados se encuentra el precandidato presidencial Alfredo Baernechea. Según su declaración a Latina, se encontraba ahí para “reunirme con correligionarios de Acción Popular”.

aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón - Arequipa

Otra pasajera contó que les habían dicho que había una alerta de seguridad en el aeropuerto y que estaban “revisando” y que por eso se canceló el vuelo de las 10:40 horas. “No podría verificarlo yo porque no soy una autoridad (...). Yo me dirijo a Lima, espero que mi vuelo no se cancele. Estoy esperando que me digan”, acotó a los medios de comunicación.

“Solamente estaba de visita. Estoy esperando la información oficial para que me indiquen qué debo hacer como pasajero. Creo que todavía no están dando información a los pasajeros. El vuelo de las 11:30, donde estoy yo, todavía no nos han dicho nada, y como ven el aeropuerto está abierto. Esperemos que esta situación se aclare”, agregó.

Aeropuertos Andinos se pronuncia

A través de un comunicado en redes sociales, el consorcio Aeropuertos Andinos indicó que al aeródromo de Arequipa activó su protocolo de emergencia de seguridad, debido a que detectaron un equipaje “con un elemento de características similares a un explosivo en la zona de embarque”.

El aeropuerto activó sus protocolos de emergencia. Foto: Facebook - Aeropuertos Andinos

Como parte de este procedimiento, coordinaron con las autoridades correspondientes la suspensión temporal de operaciones. En ese sentido, afirman que también se están comunicando con las aerolíneas y la comunidad aeroportuaria “para retornar en el más corto plazo nuestras operaciones, con las condiciones usuales de seguridad para los pasajeros, nuestro equipo y toda la comunidad aeroportuaria”.

“Desde AAP reafirmamos nuestro compromiso a seguir trabajando junto a la comunidad aeroportuaria para ofrecer un servicio de alta calidad a los pasajeros y aerolíneas, y contribuir al desarrollo de la región, como eje promotor de la economía del sur”, añaden.

Alfredo Baernechea se pronuncia

El precandidato presidencial por Acción Popular, Alfredo Baernechea, comentó que su vuelo partía a las 10:40, y que se encontraba en esta región reuniéndose con militantes de su partido, aclarando que él pagó el viaje.

“(Vine) para conversar con correligionarios del partido, conversar y auscultar sus intereses en las elecciones 2026, y también para reunirme con una serie de sectores sociales que espero formen parte de un gran frente social. He tenido reuniones muy interesantes con dirigentes, de maestros, de instituciones educativas y con construcción civil”, contó a Latina.

Alfredo Baernechea también fue uno de los pasajeros afectados . Foto: Latina

Por otra parte, el político crítico severamente a la aerolínea que lo iba a transportar. Según su declaración, al consultar sobre el estado de su vuelo, le respondieron “lo que te dicen siempre”.

“Ellos hacen lo que quieren. Estamos en manos de una compañía chilena que se ha apoderado de los cielos de Perú desde hace muchos años, porque cuando se les vendió, les vendieron las quintas libertades por una minucia de dinero a una compañía que se ha hecho rica con el hub peruano, con el centro de aterrizaje, que tiene el Perú, que con junto a Panamá, es uno de los dos centros internacionales de comunicación para Sudamérica”, explicó.

Luego, comentó que ya tenía un vuelo de regreso. “Tengo una reunión porque tengo una conferencia que dictar en Lima, pero siempre ha sido muy agradable estar en Arequipa, yo vengo con frecuencia en la ciudad de Arequipa. He tenido un día muy activo en reuniones”, indicó.