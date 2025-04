Caos en el Aeropuerto Jorge Chávez: “Falla temporal en el radar” provoca retraso y cancelación de vuelos nacionales e internacionales

La falla en el sistema de luces del Aeropuerto Jorge Chávez ha generado incertidumbre y frustración entre pasajeros y sus familias, con vuelos cancelados y retrasados. (Composición: Infobae / Andina / El Peruano)

La tarde de este lunes 28 de abril, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, volvió a presentar fallas en sus operaciones aéreas, lo que perjudicó a miles de pasajeros, tanto nacionales como extranjeros.

Según reportaron los propios usuarios, varios vuelos fueron cancelados y retrasados ante fallas en el funcionamiento en el sistema del radar de la pista. Esta avería provocó que la pista de aterrizaje fuera declarada como inoperativa.

Varios pasajeros denunciaron a través de las redes sociales que tuvieron que permanecer dentro del avión durante un largo período de espera antes del despegue. Además, se reportó que fueron varios los vuelos que no lograron descender.

“Vergonzoso. Nuevamente el radar del aeropuerto Jorge Chávez falla. Varados en Santiago dentro del avión, sin poder despegar hacia Lima. ¿Hasta cuándo la improvisación y el abandono en el principal aeropuerto del Perú? ¡Inaceptable!”, comentó Jose Manuel Saavedra.

“Todo el Perú detenido por fallas en el aeropuerto Jorge Chávez , no llegan ni salen vuelos hacia y desde Lima”, dijo por su parte el usuario Gustavo mediante su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter.

En tanto, el periodista Paolo Benza reveló que, según le indicaron fuentes de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), el problema se originó debido a fallos en la radio que usan en la torre de control para comunicarse con los aviones.

“Fuentes de Corpac me informan que el radar está ok. Lo que se cayó fue la red de VHF extendido de Bitel, que es su proveedor. En cristiano, la radio que usan para comunicarse con los aviones. Me dicen que ya se arregló y se restablecerá el flujo paulatinamente”, manifestó el comunicador.

(Vídeo: Latina Noticias)

“Falla temporal registrada”

En medio de la indignación e incertidumbre expresada por los pasajeros, desde el aeropuerto Jorge Chávez informaron que el problema ya fue resuelto y que sus operaciones, restablecidas.

“Las operaciones en el Jorge Chávez se desarrollan con normalidad, luego de un falla temporal registrada en el sistema de radar de la torre de control del aeropuerto. Recomendamos a nuestr@s pasajer@s mantenerse informad@s por canales oficiales”, publicó la cuenta del terminal aéreo.

Comunicado del Aeropuerto Jorge Chávez.

