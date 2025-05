Austin Palao no le cierra las puertas a un romance con Vania Bludau: “El futuro es incierto”

Austin Palao no cierra la puerta a un romance con Vania Bludau: “El futuro es incierto”. Video: Amor y Fuego

Las imágenes que circularon poco después de la boda de Alejandra Baigorria con Said Palao, donde mostraban a Austin Palao y Vania Bludau bailando muy cerca y, según algunos, compartiendo un beso, sigue generando interés.

Austin Palao, modelo y exchico reality fue interceptado por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, y esta vez no pudo evitar responder. Cuando se le consultó directamente sobre el supuesto beso con Vania, trató de esquivar el tema.

“Estamos apurados, vamos papi (a Hugo García), cierra la puerta”. Pero ante la insistencia del reportero, finalmente comentó: “En las imágenes no hay ningún beso”.

Más allá de negar el hecho puntual, lo que más llamó la atención fue lo que dijo después. Cuando se le preguntó si veía posible un romance con la modelo, Austin no dudó en elogiar a Vania Bludau.

Austin Palao y Vania Bludau a los besos en la boda de Alejandra Baigorria | Willax

“Vania es una chica muy linda y tenemos amigos en común, ya está”. Y ante la posibilidad de que surja algo más, dejó una frase que lo dice todo: “No sé, el futuro es incierto”.

Los rumores del beso entre Austin Palao y Vania Bludau

Aunque ya ha pasado más de una semana desde la fiesta, el público sigue comentando sobre el supuesto coqueteo entre Austin y Vania.

La pareja fue vista bailando con evidente complicidad, e incluso hay quienes aseguran haber notado más de un acercamiento íntimo.

Las imágenes difundidas por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre mostraban a Austin y Vania pasados de copas, entre abrazos y sonrisas. Sin embargo, ambos han negado que haya habido un beso real. Y si bien el video deja lugar a la duda, lo cierto es que ninguno lo ha confirmado hasta el momento.

Vania Bludau también dio su versión de los hechos

Vania Bludau tampoco se ha quedado callada. Durante una conversación con Tula Rodríguez, en ‘El Gran Chef Famosos’, la modelo reafirmó que está soltera desde hace meses y lanzó una frase que muchos consideraron una indirecta hacia su pasado amoroso o hacia su presente con Austin.

Vania Bludau es consultada sobre el polémico viral de Alejandra Baigorria. Video: Amor y Fuego

“No sé, puedo regresar a la carne nacional también”, bromeó, haciendo alusión a que su última relación fue con un extranjero.

Actualmente, Vania mantiene un perfil activo en redes sociales, donde ha dejado entrever que disfruta de su soltería, pero no ha negado su cercanía con Austin.

Said Palao comenta sobre el supuesto beso de su hermano con la modelo

Consultado sobre el tema en plena luna de miel, Said Palao salió en defensa de su hermano y negó rotundamente que haya habido un beso.

“Eso es mentira, nunca hubo beso. Ahora que se haya visto en las imágenes, un par de segundos, medio cerca, y el tiro de cámara parece, pero no hubo beso”, declaró.

También aseguró que si algo hubiese pasado, habría quedado registrado: “Había 800 cámaras, si hubo un beso, todo el mundo tendría la grabación de un beso verdadero”.

Said Palao niega que su hermano Austin Palao y Vania Bludau se hayan besado en su matrimonio. América TV. TikTok.

Lorelein Palao, hermana mayor de Said y Austin Palao también se pronunció al respecto y tomó todo con humor, pero descartó que se haya dado un beso entre su hermano y la mejor amiga de su ahora cuñada Alejandra Baigorria.

Lorelein desmintió rápidamente ese rumor: “¡Ah! pero no pasó nada, no pasó nada. Por las tomas, se da a entender, pero no, no se la chapó (risas). No, menos (el chupetón), ¿por qué se hacen ideas?”, respondió divertida ante las imágenes que circularon.

Además, aseguró que Austin se tomó la situación con buen humor. “Se mató de risa cuando vio el video”, comentó, dejando en claro que lo que parecía un momento comprometedor fue más una mala interpretación que una realidad.

Hermana de Said se pronunció sobre el beso entre Austin Palao y Vania Bludau. Video: Amor y Fuego.

Tanto Austin como Vania están solteros. Él confirmó el fin de su relación con la chilena Fran Maira a finales del año pasado, y ella está enfocada en su regreso a la televisión. La química entre ambos es evidente, al menos en pantalla, y aunque no hay nada claro con el beso, las declaraciones de ambos alimentan la posibilidad de una relación futura.