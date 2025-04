Vania Bludau confirma su soltería y lanza tremenda indirecta: “Puedo regresar a la carne nacional”

Vania Bludau se encuentra en el centro de la atención mediática luego de aclarar públicamente que está soltera y, de paso, lanzar una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Mario Irivarren o, quizás, hacia Austin Palao.

La exintegrante de ‘Combate’ abordó con humor y naturalidad el tema, poco después de que su nombre comenzara a sonar fuerte debido a varias imágenes captadas en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

La modelo peruana, quien actualmente se encuentra en Perú al estar participando en ‘El Gran Chef Famosos’, fue grabada por Tula Rodríguez cuando se encontraban en plenas grabaciones del reality culinario de Latina. La conductora la vio mirando un video en su celular y dijo: ¿Quién es? No, no voy a decir. No vamos a decir quién es, pero no es quien piensan”, respondió primero con cierto misterio.

Sin embargo, a la consulta de si se encontraba soltera, Bludau no dudó en ser clara. “Obvio, desde hace varios meses, los suficientes. (Mi ex) era extranjero”, reveló, generando sorpresa. Este detalle despejó cualquier duda respecto a su actual vida amorosa, aunque dejó la puerta abierta a futuras posibilidades amorosas.

Tula, con su característico estilo pícaro, insistió en indagar si seguiría apostando por extranjeros o si volvería a fijarse en compatriotas.

Vania Bludau y Tula Rodríguez bromean con polémico video viral de Mario Irivarren. IG.

Fue entonces que Vania lanzó una frase que encendió las redes: “No sé, puedo regresar a la carne nacional también“. Una respuesta que desató todo tipo de especulaciones sobre si se trataría de una indirecta para su exnovio Mario Irivarren o si apuntaba al reciente acercamiento que protagonizó con Austin Palao durante la celebración de la boda.

En unas historias de Instagram anteriores, lejos de molestarse, Vania Bludau demostró que se toma con humor todo el alboroto mediático porque Tula Rodríguez aprovechó la oportunidad para gastarle una broma, preguntándole entre risas: “Vania, amiga, una pregunta, ¿ya te llamaron?”.

Ante la divertida escena, Vania, sin perder la compostura, respondió en tono relajado: “Sí, sí, vamos a grabar. Me acaban de llamar”, y ambas terminan en carcajadas.

La polémica conversación entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria

El interés por Vania Bludau resurgió cuando se filtró un video de Mario Irivarren y Alejandra Baigorria durante su matrimonio con Said Palao.

En el clip, que se viralizó rápidamente en TikTok antes de ser eliminado, se observa a Alejandra acercándose a Mario en plena pista de baile para mencionarle que Vania estaba detrás suyo.

¿Mario Irivarren y Alejandra Baigorria causan revuelo por planear encuentro con Vania Bludau? (Farándula Lorcha)

Aunque el audio es confuso, varios internautas lograron descifrar el intercambio de palabras:

Ale: “Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer”.

Mario: “Yo también estoy con Onelia, ella me chequea”.

Ale: “Ay no sé, no sé”.

Mario: “Dile que mañana la llamo y quedamos”.

Tras esta breve, pero reveladora charla, ambos continuaron bailando, mientras que Onelia Molina, actual pareja de Mario, se encontraba a pocos metros de distancia.

Esta escena encendió aún más la controversia, especialmente porque poco después surgieron rumores de un posible acercamiento entre Vania y otro miembro del clan Palao.

Vania Bludau y Austin Palao: ¿Nuevo romance?

La noche de la boda también dejó imágenes que alimentaron otro rumor: Vania Bludau fue captada besándose con Austin Palao, hermano menor del flamante esposo. Las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ registraron el momento exacto en el que ambos, en medio del bullicio de la fiesta, acercan sus rostros y pareciera que se dan un beso.

La difusión de este material disparó las especulaciones sobre un posible inicio de romance entre la modelo y el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, quien terminó su última relación sentimental en diciembre del año pasado con la chilena Fran Maira.

Todos los pormenores de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao en 'Amor y Fuego' | Willax

Ni Vania ni Austin se han pronunciado directamente sobre estas imágenes, pero el hecho de que Bludau confirmara su soltería hace pensar que, de haber algún vínculo, no habría motivos para ocultarlo.

Vania Bludau pide respeto por su bienestar emocional

Pese a las bromas y los rumores, Vania también aprovechó sus redes sociales para expresar su deseo de mantenerse al margen de cualquier polémica generada a raíz del video viral que involucra a Mario Irivarren. En un breve pero contundente mensaje, dejó clara su postura:

“Quería comentarles algo desde un lugar de mucha calma y respeto. Yo prefiero no involucrarme en ninguna situación que tenga que ver con el video que sigue siendo viral. Estoy en una etapa de mi vida donde priorizo mi bienestar emocional y les agradecería mucho que respetaran ese espacio. Les deseo siempre lo mejor”.

Con este comunicado, la exchica reality subrayó que está enfocada en su bienestar personal y que no piensa alimentar versiones que solo le generan incomodidad.