Austin Palao y Vania Bludau protagonizan inesperado beso en la boda de Alejandra y Said Palao

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue siendo noticia. Esta vez tras salir a la luz un video que muestra a Austin Palao y Vania Bludau protagonizando un inesperado beso durante la celebración. El evento, que reunió a varios chicos reality, no solo se destacó por su ambiente festivo, sino también por los besos que se dieron entre algunos de los invitados, según difundió el programa Amor y Fuego.

En las imágenes difundidas por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, se ve a ambos bailar juntos y, en un instante, unen sus rostros para darse un beso, afirmó el espacio de Willax TV. Actualmente, ambos están solteros según lo que se sabe públicamente, es por ello que la situación no ha tardado en generar la reacción de sus seguidores, quienes se han mostrado entusiasmados con el posible inicio de una relación.

Este beso entre Palao y Bludau no pasó desapercibido y rápidamente se hizo viral, sumando más atención a la boda que ya de por sí estaba rodeada de una gran expectativa por la presencia de figuras conocidas de la televisión.

¿Austin Palao y Vania Bludau se besan en boda de Alejandra y Sai Palao? IG/ Amor y Fuego

Cabe recordar que Vania Bludau, conocida por su participación en Esto Es Guerra, ha regresado al mundo de la televisión después muchos tiempo. Hoy en día es una de las flamantes integrantes de El Gran Chef Famosos.

Además, mantiene un perfil público activo en redes sociales, donde no duda en compartir detalles de su vida personal. Por su parte, Austin Palao, quien también ha sido parte de diversas producciones televisivas, terminó su relación con la chilena Fran Maira en diciembre de 2024. Fue la propia Fran quien, en una transmisión en vivo, anunció que ya no estaban juntos.

Austin Palao confirma que terminó su relación con influencer chilena Fran Maira

“Estoy soltera, mi gente hermosa, estoy soltera, así que eso, pues. Estoy soltera hace un tiempito”, expresó la exnovia de Austin en aquel entonces, dejando claro el fin de su relación. Posteriormente, el propio Austin confirmó la ruptura durante un live con la tiktoker Zully, en el que indicó que, efectivamente, estaba soltero.

Más besos en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

El beso de Austin Palao con Vania Bludau en la boda de su hermano Said con Alejandra Baigorria fue uno de los puntos que llamaron la atención en la celebración. Sin embargo, no fue el único. El video de Amor y Fuego también muestra otro beso que causó revuelo, el de Patricio Parodi con una mujer que aún no ha sido identificada. Cabe indicar que Parodi, al igual que Austin Palao, también está soltero.

Hasta el momento, no se ha pronunciado ninguno de los involucrados. El desarrollo del video será presentado este lunes 28 de abril a través de Amor y Fuego. Además, se tocará un tema que también ha hecho noticia, la conversación de Alejandra Baigorria con Mario Irivarren, donde supuestamente pactan un encuentro con Vania Bludau, a espaldas de Onelia Molina.

Samuel Suárez comparte una versión más clara del audio viral, donde Mario Irivarren confirmaría su ruptura con Onelia Molina. Infobae Perú / Captura 2 Instarandula

Vania Bludau pide que no la involucren en video de Mario y Alejandra

Después de ser involucrada en un video de Mario Irivarren con Alejandra Baigorria, donde supuestamente planean un encuentro con ella a espalda de Onelia Molina, la integrante de El Gran Chef Famosos ha pedido no ser involucrada. Asimismo, resaltó que esta en una etapa donde cuida su bienestar emocional.

“Quería comentarles algo desde un lugar de mucha calma y respeto. Yo prefiero no involucrarme en ninguna situación que tenga que ver con el video que sigue siendo viral. Estoy en una etapa de mi vida donde priorizo mi bienestar emocional y les agradecería mucho que respetaran ese espacio. Les deseo siempre lo mejor”, escribió Vania en sus redes sociales.

Vania Bludau rompe su silencio sobre el video de Ale Baigorria y Mario Irivarren: "Les deseo siempre lo mejor". Infobae Perú / Captura @vaniabludau