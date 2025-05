Said Palao niega que su hermano Austin Palao y Vania Bludau se hayan besado en su matrimonio. América TV. TikTok.

En una entrevista exclusiva durante su luna de miel, Said Palao se pronunció sobre el supuesto beso entre Vania Bludau y su hermano Austin Palao durante la celebración de su boda con Alejandra Baigorria. El reciente casado negó rotundamente que hubiera existido un beso entre su hermano y la modelo.

Said, quien recientemente se casó con Alejandra, desmintió el rumor que circuló después de la boda, asegurando que no hubo tal beso entre Austin Palao y Vania Bludau.

“Eso es mentira, nunca hubo beso. Ahora que se haya visto en las imágenes, un par de segundos, medio cerca, y el tiro de cámara parece, pero no hubo beso... no hay problema con el eso. Hay problema que digan beso cuando no lo hubo”, comentó Said en el programa ‘Esta Noche’.

Según el esposo de Alejandra, su hermano Austin también le confesó que no había ocurrido nada en absoluto. “Le pregunté a Austin sobre el supuesto beso con Vania, y me dijo que en ningún momento le dio un beso. Sí, hemos estado conversando cerca y hemos bailado un rato, pero de ahí no pasó”, añadió Said.

La respuesta de Austin Palao

Austin Palao, por su parte, también desmintió la versión de un beso con Vania Bludau. En su declaración, el hermano de Said Palao reiteró que no hubo ningún contacto romántico entre ellos.

“En ningún momento le he dado un beso. Si hemos estado conversando cerca y hemos bailado un rato, eso es todo. No pasó nada más”, dijo Austin.

Said Palao destacó que, de haber ocurrido un beso, habría sido imposible que no quedara registrado por alguna de las 800 cámaras presentes en la boda.

“Había 800 cámaras, si hubo un beso, todo el mundo tendría la grabación de un beso verdadero. Nunca se tocó ese tema entre todos los asistentes”, subrayó.

La presencia de tantos invitados y la gran cantidad de cámaras de los asistentes hacen poco probable que un beso haya pasado desapercibido. Además, Said explicó que la situación no fue más allá de un simple acercamiento, que pudo haber sido interpretado de manera errónea debido a la distancia y al ángulo de las cámaras.

Said Palao niega que su hermano Austin Palao y Vania Bludau se hayan besado en su matrimonio. FB.

El supuesto beso en las imágenes difundidas

El rumor sobre el beso surgió a raíz de un video que mostró a Austin Palao y Vania Bludau bailando juntos durante la boda de Alejandra y Said.

En las imágenes de ‘Amor y Fuego’, ambos parecen acercarse de manera íntima y, en un instante, sus rostros se unen, lo que algunos interpretaron como un beso. El video, difundido por el programa de Rodrigo González, desató una ola de comentarios y especulaciones entre los seguidores de los participantes de reality shows.

Ambos, Austin y Vania, están actualmente solteros, lo que aumentó aún más las especulaciones sobre una posible relación. Sin embargo, tanto Said como Austin Palao han sido claros en su versión de los hechos, asegurando que no ocurrió nada romántico entre los dos.

Austin Palao y Vania Bludau a los besos en la boda de Alejandra Baigorria | Willax

Vania Bludau confirma su soltería

La exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’, Vania Bludau, también se pronunció sobre su estado civil poco después de la difusión del video. En una conversación con su compañera Tula Rodríguez en el programa ’El Gran Chef Famosos’, la modelo aclaró que está soltera desde hace varios meses.

“Obvio, desde hace varios meses, los suficientes. (Mi ex) era extranjero”, reveló, dejando claro que no tiene ninguna relación sentimental en este momento.

Vania, además, lanzó una curiosa frase que fue interpretada por muchos como una indirecta hacia su exnovio Mario Irivarren o incluso hacia Austin Palao. “No sé, puedo regresar a la carne nacional también”, dijo, lo que generó especulaciones sobre un posible interés romántico por parte de la modelo hacia Austin Palao.

Vania Bludau confirma su soltería y lanza tremenda indirecta: “Puedo regresar a la carne nacional”.