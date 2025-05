“Mi papá es muy calmado, eso fue por defender”: Lorelein Palao respalda a su padre tras pelea en boda de su hermano Said

“Mi papá es muy calmado, eso fue por defender”: Lorelein Palao respalda a su padre tras incidente en boda de Said y Alejandra. Video: Amor y Fuego.

Lorelein Scarlett Palao, hermana mayor de Said Palao, finalmente se pronunció sobre el escándalo que opacó momentáneamente la boda de su hermano con Alejandra Baigorria: la pelea en la que estuvo involucrado su padre, Steve Palao.

En declaraciones ofrecidas al programa ‘Amor y Fuego’, la joven respaldó por completo la actitud de su progenitor y explicó que su reacción se debió a un acto de defensa hacia otro invitado.

Durante la celebración realizada en Pachacámac, la boda entre la empresaria Alejandra Baigorria y el integrante de realities Said Palao se convirtió en tendencia por diversos motivos.

Sin embargo, uno de los más comentados fue el incidente físico entre Steve Palao y un joven invitado, a quien el padre del novio enfrentó tras enterarse que este había agredido a Patricio Parodi.

Lorelein Palao y su madre revelan detalles de lo que fue la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria.

Sobre este hecho, Lorelein fue clara: “Eso fue por defender, ¿no? Mi papá es una persona que es muy calmado por la misma formación y él, para que él te llame la atención es porque realmente te estás comportando mal. Pero, tú sabes, algunas veces las cosas se salen de control y hay que ajustar por otro lado”, dijo al programa de espectáculos.

¿Por qué se dio el enfrentamiento en que el papá de Said Palao terminó involucrado?

Según lo narrado, Parodi fue víctima de un ataque repentino por parte de otro asistente al matrimonio. El exguerrero recibió un cabezazo en el rostro sin haber provocado al agresor, lo cual le causó una hemorragia nasal y obligó a intervenir al personal de seguridad.

Al enterarse de lo sucedido, Steve Palao no dudó en actuar y salió a confrontar al responsable del acto violento, quien ya había causado desorden en la pista de baile.

La presencia del padre de Said no pasó desapercibida. En videos difundidos en redes sociales se le observa increpando al agresor, y aunque el incidente no escaló más allá de un fuerte cruce de palabras y un posible empujón.

Patricio Parodi rompe su silencio luego de terminar sangrando en boda de Alejandra Baigorria y Said Palao: "Me metió un cabezazo de gratis".

No obstante, Steve decidió usar sus redes para dejar en claro su postura, publicando frases que fueron interpretadas como respuestas indirectas al hecho.

Las reacciones del público no tardaron en aparecer. En la sección de comentarios de sus publicaciones, Steve recibió tanto apoyo como bromas por su participación en el altercado.

A una seguidora que preguntó en tono sarcástico si él también la defendería en su futura boda, respondió entre risas: “Claro que sí”. A otro que le consultó si había salido ileso de la pelea, replicó con humor: “Claroo”, acompañado de emojis.

En medio del alboroto, surgieron otras versiones que apuntaban a la participación de Fabio Agostini y del exguerrero Arián León Prado como posibles involucrados.

Identifican a los familiares de Alejandra Baigorria que habrían agredido a Patricio Parodi y Fabio Agostini.

El español dio su testimonio a ‘América Espectáculos’, asegurando que el conflicto se desató tras una serie de provocaciones, mal comportamiento y consumo excesivo de alcohol por parte de algunos asistentes.

“Todo se originó por Arian, el colega que antes estaba aquí, el gimnasta… igual los pibes estaban muy bebidos, no saben beber y las novias también estaban un poco coquetonas cuando los pibes se daban la vuelta, así que sumó todo”, declaró.

A pesar del escándalo, Lorelein minimizó el impacto del altercado en la experiencia familiar, asegurando que lo importante fue el momento de unión y felicidad que vivieron Said y Alejandra.

No solo expresó comprensión hacia la reacción de su padre, sino que también dejó entrever que el respeto a los demás es un principio que han aprendido desde casa.

Hermana de Said también se pronunció sobre el beso entre Austin Palao y Vania Bludau

Como si el altercado no hubiera sido suficiente, la boda también generó titulares por un supuesto acercamiento entre Austin Palao, hermano del novio, y la modelo Vania Bludau. Algunas cámaras captaron a ambos en actitud cercana, lo que disparó rumores sobre un posible beso.

Hermana de Said se pronunció sobre el beso entre Austin Palao y Vania Bludau.

Lorelein desmintió rápidamente ese rumor: “¡Ah! pero no pasó nada, no pasó nada. Por las tomas, se da a entender, pero no, no se la chapó (risas). No, menos (el chupetón), ¿por qué se hacen ideas?”, respondió divertida ante las imágenes que circularon.

Además, aseguró que Austin se tomó la situación con buen humor. “Se mató de risa cuando vio el video”, comentó, dejando en claro que lo que parecía un momento comprometedor fue más una mala interpretación que una realidad.