¿Morgan Quero nuevo premier de Dina Boluarte? Ministro responde si aceptaría ser el sucesor de Gustavo Adrianzén

Premier Gustavo Adrianzén sería censurado. | Fotocomposición: Infobae Perú

La permanencia de Gustavo Adrianzén al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros podría llegar a su fin, ante el impulso de distintas mociones de censura en su contra. En ese sentido, el titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, fue consultado sobre si aceptaría dejar su cartera y asumir el premierato, hecho que se ha voceado anteriormente dada su cercanía a la mandataria y a su hermano, Nicanor Boluarte.

Aunque destacó que “donde pueda ser útil estaré para servir a mi país”, aseguró que se siente contento en el Minedu, al ser un sector que le gusta mucho, e invoca al Congreso de la República a reflexionar. Agregó que mantiene una excelente relación con el primer ministro. “Este es un gabinete cohesionado, firme, unido, digno y hasta fuerte, trabajamos en equipo”, resaltó.

“En principio, creo que tenemos que reflexionar sobre lo que acontece en el Perú en estos días y hoy lo que reclama la historia, la sociedad, es unidad. Unidad frente a diferentes amenazas que buscan entorpecer el progreso de la nación, del país, el desarrollo, el crecimiento económico, pero también la amenaza de la violencia terrorista que hemos visto en las redes a través de esta puesta en escena macabra, inadmisible para aquellos que nos consideramos ciudadanos de bien y demócratas. En ese sentido, utilizar esa coyuntura para plantear sanciones de censura en contra de nuestro premier, lo rechazamos totalmente”, agregó.

Premier anuncia captura de hombre vinculado a masacre de Pataz. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Hay votos para censurar a Gustavo Adrianzén?

De acuerdo con la parlamentaria Heidy Juárez, de Podemos Perú, sí hay votos para censurar a Gustavo Adrianzén. Según explicó, además de los firmantes, las bancadas de Renovación Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, el Bloque Democrático, el Bloque Socialista y Perú Libre han manifestado su compromiso de votar a favor de la medida.

“Nosotros hemos calculado y pasamos los 66 votos, pero esperemos que ningún congresista decline. Nosotros hemos conversado, no me han firmado la moción, pero sí me han dado su palabra de que van a votar a favor de la censura y hablamos de personas serias, que han demostrado un liderazgo en el Congreso”, indicó en diálogo con Canal N.

El caso de los mineros asesinados en Pataz ha sido uno de los detonantes principales de las críticas hacia Adrianzén. Las declaraciones del premier sobre este trágico suceso han sido cuestionadas por diversos sectores, que consideran que no se ha manejado con la seriedad y sensibilidad necesarias. Además, la solicitud de un aumento salarial para la presidenta, presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros, ha generado rechazo en un contexto de descontento social por la situación económica y la percepción de inseguridad.

Parlamentaria de Podemos aseguró que, de no haber cambios, el gabinete ministerial deberá renunciar. | Canal N

Cabe mencionar que, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, la aprobación de la censura implicaría la renuncia inmediata de Adrianzén y de todos los ministros que conforman el gabinete. Este escenario, conocido como “crisis total”, obligaría a la presidenta Boluarte a designar un nuevo equipo ministerial. “El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”, precisa el punto en referencia.