Censura contra Gustavo Adrianzén obligaría la renuncia de todos los ministros: ¿existen los votos para destituir al premier y su gabinete?

En medio de los cuestionamientos a las declaraciones dadas por el premier Gustavo Adrianzén sobre el caso de los 13 mineros secuestrados y asesinados en Pataz, el probable incremento salarial del sueldo de la mandataria Dina Boluarte, solicitado por la Presidencia del Consejo de Ministros, y el incremento de la inseguridad ciudadana, los congresistas impulsaron mociones de censura contra el titular de la PCM. Si bien hasta el momento hay dos presentadas, se anunció que una ya cuenta con las firmas necesarias para ingresar a trámite y existe otra en etapa de recolección.

Consultada al respecto, la parlamentaria Heidy Juárez aseguró que ya se tienen más de 66 votos requeridos para aprobar la destitución del primer ministro y, con ello, de su gabinete ministerial. Es decir, de concretarse la salida de Adrianzén, junto a él deben renunciar los demás integrantes del Ejecutivo.

“Lo que puedo establecer es que la bancada de Renovación Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, el Bloque Democrático, el Bloque Socialista y Perú Libre están comprometidos con su voto a favor. Nosotros hemos calculado y pasamos los 66 votos, pero esperemos que ningún congresista decline. Nosotros hemos conversado, no me han firmado la moción, pero sí me han dado su palabra de que van a votar a favor de la censura y hablamos de personas serias, que han demostrado un liderazgo en el Congreso”, indicó en diálogo con Canal N.

A dichas declaraciones se sumó el legislador Diego Bazán, quien ratificó que se tienen los votos requeridos para aprobar la salida del primer ministro. Sin embargo, ¿ello es cierto? Aunque no se conoce quiénes serían los legisladores que se comprometieron a respaldar sin firmar la moción, se puede hacer la estimación del número de legisladores firmantes que, de mantenerse firmes, arrojaría la cantidad base de representantes a favor de la salida de todo el gabinete.

¿Existen los votos para destituir al premier y su gabinete?

Infobae Perú revisó las mociones ingresadas en el portal del Congreso, correspondientes a las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, además de las registradas en el documento anunciado por Roberto Sánchez y corroboró que existen 47 votos. No obstante, el número es mayor de adicionar al total de integrantes de Renovación Popular, quienes también están recolectando firmas para la presentación de otro documento, y de Perú Libre, el cual se habría comprometido con la agrupación de Podemos Perú y suele votar en bloque. Con ellos, el número asciende a 63. Es decir, no alcanzarían los votos mínimos.

No obstante, aunque Fuerza Popular no ha firmado ninguna de las mociones, la congresista Martha Moyano adelantó que sería un tema a debatir, pero que, personalmente, considera que el premier debe hacerse cargo de su responsabilidad política. A ello, faltaría agregar el número de no agrupados que todavía no ha firmado ninguna de las mociones presentadas (3) y el restante de integrantes pertenecientes a las bancadas que, en términos generales, se han pronunciado a favor.

¿Quiénes son los congresistas que firmaron las mociones?

Ilich lópez Juan Carlos Mori Víctor Cutipa Jorge Montoya Jaime Quito Sigrid Bazán Carlos Zeballos Pedro Martinez Alex Flores Juan Burgos Luis Picón George Málaga Susel Paredes Ruth Luque Edgard Reymundo Roberto Sánchez Guillermo Bermejo Elías Varas Flavio Cruz Guido Bellido Luis Aragon Carlos Alva Pasión Dávila Wilson Quispe Margot Palacios Silvana Robles Flor Pablo Darwin Espinoza Wilson Soto Nueves Limachi Karol Paredes José Arriola Raúl Doroteo Elvis Vergara Hilda Portero Silvia Monteza Isabel Cortez Heidy Juárez Ariana Orué Isaac Mita Miguel Ciccia Noelia Herrera Esdras Medina Jorge Zeballos Oscar Zea José Luna Edgar Tello

De presentarse la moción de Renovación Popular, deberá sumarse el voto de Diego Bazán, Patricia Chirinos, Norma Yarrow, Cheryl Trigozo, Jéssica Córdova, Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante.