Bryan Torres sorprende cantando en evento cristiano tras infidelidad a Samahara Lobatón: “Estilo Cueva”, dijo Magaly Medina

Bryan Torres sorprende al aparecer cantando en evento cristiano tras infidelidad a Samahara Lobatón.

Este 6 de mayo, durante su programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina no dudó en comentar sobre el sorpresivo cambio de actitud de Bryan Torres, y al parecer mucho tendía que ver su actual pareja Samahara Lobatón.

En un comentario cargado de crítica, la conductora cuestionó si el interés de Bryan por asistir a iglesias cristianas y su aparente cambio de actitud no son más que una fachada para intentar ganar el perdón de Samahara y mejorar su imagen pública.

Magaly comenzó diciendo que, aunque no está clara la relación exacta de Samahara con la iglesia que frecuenta, se sabe que la joven ha expresado públicamente su devoción por esta comunidad cristiana.

“Bueno, por lo menos ahí no la hemos visto, pero sí él va porque esa es una iglesia a la que públicamente Samara ha dicho que va”, comentó, insinuando que la motivación de Bryan por unirse a estas actividades podría estar más relacionada con sus deseos de acercarse a Samahara que con una verdadera conexión religiosa.

Magaly Medina compara actitud con Christian Cueva

La conductora de espectáculos comparó la situación de Bryan con la que vivió el futbolista Cristian Cueva cuando fue llevado por su ex pareja Pamela López a una iglesia cristiana y así lograr su perdón.

Según Magaly, Cueva solo asistió por obligación, como una especie de sacrificio para obtener el perdón de Pamela. “Lo arrastró ahí, lo llevó. Él se encerró hasta un fin de semana con tal de lograr su perdón después de todo lo que había hecho. Pero no fue porque realmente quería, solo quería el perdón de Pamela”, señaló. Medina no dudó en recalcar que la asistencia de Cueva a la iglesia no fue por una genuina fe, sino más bien por un acto de “circo”, una actuación para dar la imagen de arrepentido.

Siguiendo con esa línea de pensamiento, Magaly sugirió que lo mismo podría estar sucediendo con Bryan Torres. “Lo mismo supongo que era el Bryan para que crea Samahara, que la ha cambiado, que él es otro, que ir a cantar en estas iglesias cristianas lo van a convertir en un ser humano fiel, en un ser humano responsable, en un ser humano respetuoso”, afirmó, añadiendo que todo podría ser una estrategia para ganar la confianza de la hija de Melissa Klug.

La conductora, al referirse a la relación entre Samahara y Bryan, lamentó que la joven no haya encontrado en sus parejas un compromiso auténtico. “Él ir a cantar en estas iglesias cristianas lo van a convertir en un ser humano fiel”, dijo, dejando en claro su escepticismo sobre el cambio genuino de Bryan.

Magaly Medina dejó claro que, en su opinión, Bryan Torres podría estar usando las iglesias como un medio para cumplir con las expectativas de Samahara, sin una verdadera intención de cambiar su comportamiento. “Hasta ahora no puede lograr con ninguna de sus parejas, lamentablemente”, concluyó, indicando que el comportamiento de Bryan podría estar reflejando una falta de madurez emocional y compromiso real.

