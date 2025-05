‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy martes 6 de mayo

¿Qué pasó en la última edición de Magaly TV La Firme?

En la última emisión de Magaly TV La Firme del 5 de mayo, la conductora no dejó de comentar los recientes sucesos en la farándula peruana, destacando la ruptura de Onelia Molina con Mario Irivarren, el video viral entre Ale Baigorria y Mario Irivarren, y el regreso de Rosángela Espinoza a Esto Es Guerra .

Al inicio del programa, Magaly comentó sobre el reciente comunicado de Onelia Molina, quien anunció el fin de su relación con Mario Irivarren. La periodista elogió la manera en que Onelia manejó la situación, calificando su postura como “real” y “desde la paz”, lo cual, según Magaly, es la mejor forma de terminar una relación. “Es tan real y viene desde la paz que da. No hay mejor manera de terminar una relación”, señaló Magaly, destacando la madurez de Onelia al tomar la decisión de continuar su camino sin rencores.

A continuación, Magaly se refirió a las palabras de Mario Irivarren sobre su exrelación con Onelia y la necesidad de aclarar viejos conflictos con su ex, Vania Bludau. “Bueno, Mario perdió soga y cabra”, comentó, refiriéndose al mal manejo de la situación por parte de Mario. La conductora criticó que Mario no priorizara su relación con Onelia y en cambio se centrara en resolver un tema pendiente con su ex, lo que consideró una falta de madurez emocional.