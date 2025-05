“Quería retoquitos”: Mario Cabani ratifica que realizó cuatro cirugías estéticas a Dina Boluarte y que presidenta se llevó su historia clínica

Fuente: Cuarto Poder

El cirujano plástico Mario Cabani ratificó este domingo que la presidenta Dina Boluarte se sometió a cuatro procedimientos estéticos en su clínica el pasado 28 de junio de 2023, cuando permaneció “sedada” por más de dos horas en el quirófano de la Sala 1 de su establecimiento médico.

En una entrevista concedida al programa Cuarto Poder, Cabani detalló que le practicó una rinoplastia con septoplastia funcional, una blefaroplastia inferior transconjuntival, injertos grasos en el rostro y la colocación de hilos de sustentación facial. Además, confirmó que Boluarte se llevó su historia clínica y no la retornó.

“Basta de las especulaciones. La verdad es una sola. Aparte, el juez supremo ha autorizado a que se deslacre la documentación respectiva y que se sepa realmente la verdad (...) Todas (las operaciones) fueron estéticas, a excepción de la septoplastia que la realizó un otorrinolaringólogo”, señaló.

“Como cualquier cirugía, apliqué anestesia local con sedación. Previamente, antes de que la paciente entre a sala, siempre aplicamos una anestesia preoperatoria. Lo que buscamos es que la paciente deje de tener dolor y descanse más profundamente (...) Es muy frecuente la amnesia reciente en los pacientes, no se acuerdan de qué se les hizo”, agregó.

El cirujano, quien testificó ante el Ministerio Público la semana pasada, también señaló que presume que la mandataria acudió a su clínica por su reputación profesional. “La idea de ella era que le corrija la parte funcional, que respire bien, pero que le haga unos pequeños retoquitos. (...) Nosotros no tenemos ningún fallecido hasta ahora”, indicó.

Cabani aseguró que Boluarte no pagó por los procedimientos hasta hace unos días, y que solo lo hizo después de que le enviara cartas notariales. Sin embargo, no mencionó el monto pagado.

“La clínica acordó pago previo, se cobró ese valor, a nombre de su asistente, pero aparentemente nunca pagó este cobro, se tuvo que anular el cobro y quedó pendiente el pago. Como no se pagó, hubo que anularla. No había depósito ni efectivo. Era la primera parte del pago porque la presidenta gana poco y no podía pagar todo en un solo momento”, sostuvo.

Firmas en decretos

Cuarto Poder reveló que, el 30 de junio de ese año, se publicaron en el diario oficial El Peruano dos decretos firmados por Boluarte, pese a que, según el cirujano, ella no podía ver, ya que utilizaba gasas con hielo “día y noche” para evitar la hinchazón. Ambos documentos señalan que fueron emitidos en la Casa de Gobierno el 29 de junio, cuando la jefa de Estado aún permanecía internada en la clínica, sin movilidad propia y con necesidad de asistencia incluso para sentarse.

“La orden era clara: como presidenta, no podía entrar cualquier persona. Como persona natural, estaba solo ella; no había más gente. Las personas que estaban podían contarse con los dedos de una mano: la enfermera, el guardia, personal nuestro y yo. Por parte de ella, su asistenta, la señorita Patricia Muriano, y una agente de seguridad que siempre estaba al lado de su cuarto personal”, detalló.

Dina Boluarte y Patricia Muriano tenían una estrecha amistad desde que la presidenta trabajaba en Reniec, pero luego la exsecretaria tuvo que salir del Perú para no ser investigada.

Fue la misma Muriano quien pidió la historia clínica, “imagino por mandato de ella”, y se la llevó. “Nunca la devolvió”, afirmó Cabani antes de indicar que su clínica “no ha hecho ningún acuerdo, ni por encima ni por debajo de la mesa”.

“¿Qué voy a ganar colocando a una persona dentro? No me he beneficiado de nada. Yo no trabajo con el Estado, no tengo ninguna relación contractual, no tengo pacientes del Estado”, afirmó. Explicó que mantenía un convenio con el Seguro Social (EsSalud) a través de una ONG que dirige, la cual brinda operaciones reconstructivas a mujeres víctimas de violencia.

“Quería que EsSalud me pasara una lista de pacientes, mujeres desgraciadas por el Estado, para operarlas gratuitamente. ¿Dónde está el beneficio de esa vaina?”, cuestionó al mencionar que, debido al escándalo, decidió anular el convenio.

“Todas las pacientes de EsSalud que han sido desfiguradas, que no pueden ser mejoradas estéticamente… todas esas pacientes que podían ser operadas gratuitamente, no las voy a poder operar más”, siguió. Finalmente, negó haber recomendado a su allegada, María Aguilar del Águila, para que ocupara la presidencia de EsSalud. “Yo conozco a mucha gente, porque en la clínica ha pasado mucha gente”, concluyó.